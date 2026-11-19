Il mancato accordo sul bilancio dell'IPCC rischia di fermare i lavori sul Settimo Rapporto di Valutazione (AR7) e sul Rapporto Speciale sulle Città. Alla COP31, Climate Analytics accusa Arabia Saudita, Russia e India di ostacolare il lavoro scientifico sul clima.
Lo stallo sull’approvazione del bilancio dell’IPCC rischia di fermare i lavori sul Settimo Rapporto di Valutazione e sul Rapporto Speciale sulle Città. Alla COP31 l’istituto di ricerca Climate Analytics accusa Arabia Saudita, Russia e India di ostacolare il lavoro scientifico sul clima.
I lavori del Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC) potrebbero subire una battuta d’arresto a causa del mancato accordo sul bilancio per il prossimo anno. A denunciarlo, durante la COP31 in corso ad Antalya, è Bill Hare, amministratore delegato di Climate Analytics, secondo cui l’Arabia Saudita sta bloccando l’approvazione dei fondi necessari per consentire all’organizzazione di proseguire le proprie attività.
Al centro della controversia c’è il Settimo Rapporto di Valutazione (AR7), il principale documento scientifico dell’IPCC sul cambiamento climatico. “L’Arabia Saudita sta bloccando l’approvazione del bilancio dell’IPCC per il prossimo anno, anche se i fondi sono disponibili, e non può seriamente affermare di “salvaguardare” l’organizzazione impedendole di svolgere qualsiasi lavoro: è semplicemente ridicolo“, dichiara Hare in un comunicato stampa.
Senza l’approvazione del bilancio, avverte, “tutto si fermerà: tutti e tre gli elementi del rapporto di valutazione principale, più il Rapporto Speciale sulle Città, non verranno realizzati“.
Le tensioni politiche sul lavoro dell’IPCC
Per Hare, bloccare i lavori scientifici avrebbe conseguenze dirette sulla capacità della comunità internazionale di affrontare la crisi climatica. “Bloccare l’analisi dei modi migliori per proteggere le persone dai crescenti impatti climatici e il modo più economico per arginare i pericolosi cambiamenti climatici non è nell’interesse di nessuno nel Sud del mondo“, afferma.
Il CEO richiama in particolare i rischi legati alle temperature estreme in Arabia Saudita, a Riyadh “dove le temperature hanno quasi raggiunto i 50 gradi Celsius quest’anno, e i pellegrini dell’Hajj che affrontano rischi crescenti per la salute a causa del caldo sempre più estremo“.
Hare critica anche la posizione di Russia e India, che si sarebbero opposte al lavoro dell’IPCC. “Essendo il più grande esportatore di petrolio al mondo e un paese che ha spesso cercato di spezzare il legame tra la scienza climatica e il processo politico, purtroppo non sorprende trovare l’Arabia Saudita in questa posizione, né la Russia, che ricava circa metà dei suoi introiti esteri dal petrolio e dal gas“.
Più difficile da comprendere, secondo Hare, è invece la posizione dell‘India: “un paese con una lunga tradizione scientifica e paladino della solidarietà nel mondo in via di sviluppo, un paese che ha visto investimenti in energia pulita per 72 miliardi di dollari l’anno scorso e il cui Primo Ministro ha lodevolmente fondato l’Alleanza Solare Internazionale al vertice sul clima di Parigi“.