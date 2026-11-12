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Stellantis si avvicina al settore della Difesa. In Canada cede uno stabilimento al gruppo Roshel

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Paolo Travisi12 Novembre 2026Tempo di lettura: 2 minuti

Stellantis fa il suo ingresso nel settore militare: cede lo stabilimento in Ontario ad un'azienda che produce blindati per la Difesa

Stellantis entra nel settore militare. In Canada ceduta uno stabilimento al gruppo Roshel
Fonte immagine Stellantis

Stellantis fa affari con la Difesa in Canada

Stellantis si avvicina al settore della Difesa. E’ la prima volta, e in un certo senso segue quello che Volkswagen sta facendo in Germania. Per l’azienda, che al suo interno ha anche il marchio Fiat, l’operazione si verifica lontano dai riflettori italiani, in Ontario, Canada, dove il gruppo europeo ha ceduto la fabbrica di Brampton da tempo ferma e senza produzione.

Cessione della fabbrica

Lo stabilimento è stato acquisito dalla Roshel, azienda che produce tecnologie e soluzioni per il settore blindato. Ad esempio veicoli blindati e più ampiamente militari, come i cingolati. La notizia, nell’aria da tempo, va inquadrata in una strategia del gruppo europeo dell’automotive che per arginare la crisi produttiva cede attrezzatura e macchinari ad aziende operanti in campo Difesa, con cui ha l’obiettivo di sviluppare una cooperazione strategica in materia di tecnologie automobilistiche.

Non auto ma carri

Insomma, ancora prima che l’Italia chiedesse a Stellantis di entrare nella produzione bellica rinconvertendo fabbriche ferme, è avvenuto altrove. D’altronde anche in Francia, Renault si sta avvicinando a questa soluzione, proprio per l’intensificarsi di minacce all’Europa e per il disimpegno militare degli Stati Uniti dalla Nato.

Crisi dell’automotive

Nello stabililmento canadese, ormai era dal 2023 che non si produceva nulla. Oltre 2.000 lavoratori erano stati licenziati quando Stellantis ha smesso di produrre Dodge Charger, Challenger e Chrysler. Poi è saltato l’accordo per produrre la terza generazione di Jeep fino ad arrivare a questo passaggio. La cessione rianima la fabbrica che torna operativa, mentre comunque Stellantis mantiene la sua presenza in Canada con le fabbriche di Windsor ed Etobicoke per un totale di 10mila persone.

Strategia di Filosa

“I dipendenti di Brampton hanno dato un contributo duraturo a Stellantis e prendiamo sul serio le nostre responsabilità nei loro confronti e nei confronti delle loro famiglie. Dopo tre anni di licenziamenti retribuiti, restiamo impegnati a collaborare con il sindacato Unifor per una soluzione equa“, ha dichiarato l’Ad di Stellantis Antonio Filosa. Con questo annuncio, stiamo portando avanti i nostri obiettivi strategici più ampi, aprendo nuove opportunità per Stellantis nel settore della difesa e creando un percorso per riportare lo stabilimento di Brampton a un utilizzo industriale produttivo“.

a canadese Roshel progetta e produce una gamma articolata di veicoli blindati per impieghi militari, sicurezza e soccorso, destinati principalmente a forze armate, forze di polizia, guardie di frontiera e agenzie governative. Il modello più conosciuto è il Senator, una piattaforma modulare declinata in diverse configurazioni: dal trasporto protetto di personale (APC) alle versioni MRAP, progettate per resistere a mine, ordigni esplosivi e imboscate, fino ai mezzi per il supporto logistico, il trasporto di equipaggiamenti e il soccorso sanitario (Medevac). La gamma comprende anche veicoli specializzati per le operazioni di bonifica degli ordigni esplosivi (EOD) e per il contrasto ai droni (Counter-UAS), oltre a pickup tattici, mezzi blindati commerciali, furgoni e autobus protetti. Le soluzioni vengono realizzate su piattaforme modulari e possono essere personalizzate in base alle esigenze operative, con sistemi di protezione balistica, sospensioni rinforzate e dotazioni specifiche per operare anche in ambienti ostili.
Fonte immagine Roshel

Ecco cosa produce Roshel

La canadese Roshel progetta e produce una gamma articolata di veicoli blindati per impieghi militari, sicurezza e soccorso, destinati principalmente a forze armate, forze di polizia, guardie di frontiera e agenzie governative. Il modello più conosciuto è il Senator, una piattaforma modulare declinata in diverse configurazioni: dal trasporto protetto di personale alle versioni MRAP, progettate per resistere a mine, ordigni esplosivi e imboscate, fino ai mezzi per il supporto logistico, il trasporto di equipaggiamenti e il soccorso sanitario.

La gamma comprende anche veicoli specializzati per le operazioni di bonifica degli ordigni esplosivi e per il contrasto ai droni, oltre a pickup tattici, mezzi blindati commerciali, furgoni e autobus protetti.

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About Author / Paolo Travisi

Paolo Travisi ha iniziato il suo percorso da giornalista nel 2004, come redattore del network televisivo 7Gold, una palestra professionale incredibile in cui è diventato giornalista professionista, realizzando servizi tv, dalla cronaca alla cultura, e collaborando a programmi e talk condotti da professionisti quali Aldo Biscardi, Alessandro Milan, David Parenzo. In parallelo all'esperienza televisiva, ha iniziato a scrivere per Il Messaggero web, all'epoca guidato da Davide Desario (attuale direttore di Adn Kronos) e poi a scrivere di scienza, tecnologia e cultura anche per l'edizione cartacea. La passione per la scrittura e la scienza, lo ha portato a collaborare con la “storica” rubrica TuttoScienze de La Stampa, con interviste a scienziati italiani ed internazionali. Dalla scienza alla sostenibilità, con la collaborazione con Green&Blue di Repubblica. Per Rinnovabili scrive quotidianamente e con grande entusiasmo di mobilità elettrica, realizza test drive delle auto e video per le pagine social.

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