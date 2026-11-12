Stellantis fa il suo ingresso nel settore militare: cede lo stabilimento in Ontario ad un'azienda che produce blindati per la Difesa
Stellantis fa affari con la Difesa in Canada
Stellantis si avvicina al settore della Difesa. E’ la prima volta, e in un certo senso segue quello che Volkswagen sta facendo in Germania. Per l’azienda, che al suo interno ha anche il marchio Fiat, l’operazione si verifica lontano dai riflettori italiani, in Ontario, Canada, dove il gruppo europeo ha ceduto la fabbrica di Brampton da tempo ferma e senza produzione.
Cessione della fabbrica
Lo stabilimento è stato acquisito dalla Roshel, azienda che produce tecnologie e soluzioni per il settore blindato. Ad esempio veicoli blindati e più ampiamente militari, come i cingolati. La notizia, nell’aria da tempo, va inquadrata in una strategia del gruppo europeo dell’automotive che per arginare la crisi produttiva cede attrezzatura e macchinari ad aziende operanti in campo Difesa, con cui ha l’obiettivo di sviluppare una cooperazione strategica in materia di tecnologie automobilistiche.
Non auto ma carri
Insomma, ancora prima che l’Italia chiedesse a Stellantis di entrare nella produzione bellica rinconvertendo fabbriche ferme, è avvenuto altrove. D’altronde anche in Francia, Renault si sta avvicinando a questa soluzione, proprio per l’intensificarsi di minacce all’Europa e per il disimpegno militare degli Stati Uniti dalla Nato.
Crisi dell’automotive
Nello stabililmento canadese, ormai era dal 2023 che non si produceva nulla. Oltre 2.000 lavoratori erano stati licenziati quando Stellantis ha smesso di produrre Dodge Charger, Challenger e Chrysler. Poi è saltato l’accordo per produrre la terza generazione di Jeep fino ad arrivare a questo passaggio. La cessione rianima la fabbrica che torna operativa, mentre comunque Stellantis mantiene la sua presenza in Canada con le fabbriche di Windsor ed Etobicoke per un totale di 10mila persone.
Strategia di Filosa
“I dipendenti di Brampton hanno dato un contributo duraturo a Stellantis e prendiamo sul serio le nostre responsabilità nei loro confronti e nei confronti delle loro famiglie. Dopo tre anni di licenziamenti retribuiti, restiamo impegnati a collaborare con il sindacato Unifor per una soluzione equa“, ha dichiarato l’Ad di Stellantis Antonio Filosa. “Con questo annuncio, stiamo portando avanti i nostri obiettivi strategici più ampi, aprendo nuove opportunità per Stellantis nel settore della difesa e creando un percorso per riportare lo stabilimento di Brampton a un utilizzo industriale produttivo“.
Ecco cosa produce Roshel
La canadese Roshel progetta e produce una gamma articolata di veicoli blindati per impieghi militari, sicurezza e soccorso, destinati principalmente a forze armate, forze di polizia, guardie di frontiera e agenzie governative. Il modello più conosciuto è il Senator, una piattaforma modulare declinata in diverse configurazioni: dal trasporto protetto di personale alle versioni MRAP, progettate per resistere a mine, ordigni esplosivi e imboscate, fino ai mezzi per il supporto logistico, il trasporto di equipaggiamenti e il soccorso sanitario.
La gamma comprende anche veicoli specializzati per le operazioni di bonifica degli ordigni esplosivi e per il contrasto ai droni, oltre a pickup tattici, mezzi blindati commerciali, furgoni e autobus protetti.