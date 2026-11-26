Con Mukesh Jain, Business Development Manager Renewable Power di ABB, abbiamo approfondito i motivi dietro la scelta del gruppo multinazionale di rafforzare la presenza nel mercato delle rinnovabili.
La strategia di ABB per guidare il mercato delle rinnovabili
Triplicare la capacità di generazione rinnovabile è l’azione più efficace che il mondo possa intraprendere per combattere il riscaldamento globale. Entro il 2030 le fonti di energia rinnovabile e pulita copriranno circa la metà della domanda di energia elettrica mondiale, pari a circa il 45%-50% del mix elettrico globale. In tale scenario, ABB sta puntando sul mercato in forte crescita delle tecnologie ad elevata potenza per la conversione di energia da fonti rinnovabili. Insieme a Mukesh Jain, Business Development Manager Renewable Power di ABB, abbiamo approfondito i motivi dietro la scelta del gruppo multinazionale di rafforzare la propria presenza nel mercato delle rinnovabili, la visione strategica e la trasformazione in solution provider per la transizione energetica.
Come e perché ABB Motion ha deciso di rafforzare la propria presenza nel settore delle energie rinnovabili?
La transizione energetica sta cambiando molto profondamente il modo in cui l’elettricità viene generata, accumulata e utilizzata. Per ABB Motion, rafforzare la presenza nel campo dell’energia rinnovabile significa applicare competenze consolidate nella conversione di potenza, nel controllo, nell’elettrificazione e nei servizi in uno dei mercati con il maggiore potenziale di crescita. La nostra ambizione non è semplicemente fornire un inverter o un PCS (Power Conversion System), ma aiutare clienti e partner a trasformare l’energia rinnovabile in una risorsa sempre più efficiente, affidabile e integrabile nella rete, nel fotovoltaico utility scale o nei sistemi BESS. Il valore si crea massimizzando la produzione o l’energia disponibile, riducendo le perdite, garantendo la conformità alle reti e sostenendo gli asset per l’intero ciclo di vita. È qui che la combinazione tra tecnologia, competenza applicativa e presenza globale di ABB può fare la differenza.
Dal punto di vista strategico, l’integrazione del business dell’elettronica di potenza di Gamesa Electric ha segnato il ritorno di ABB nel mercato utility-scale delle rinnovabili. In che modo questa mossa si inserisce nella visione a lungo termine di ABB?
L’integrazione del business dell’elettronica di potenza di Gamesa Electric amplia in modo significativo la nostra capacità di servire applicazioni per le energie rinnovabili ad alta potenza. Ci consente di mettere a disposizione prodotti ABB, competenze ingegneristiche e una vasta base installata nei convertitori per turbine eoliche, negli inverter solari utility-scale e nei sistemi di conversione di potenza per l’accumulo di energia.
L’acquisizione arricchisce l’offerta di prodotti e servizi di ABB per la conversione di potenza e per gli utilizzatori finali di impianti per energie rinnovabili, per solare e anche PCS per batterie. Con la loro tecnologia e grazie al nostro footprint globale in 100 Paesi, possiamo sfruttare le nostre competenze e la nostra rete di vendita per promuovere velocemente il segmento delle rinnovabili e dei BESS. Ed è proprio questa l’opportunità che vediamo.
Il mercato richiede sempre meno la fornitura di singoli componenti e spinge verso soluzioni integrate. Come sta evolvendo il posizionamento di ABB?
Sì, è vero che il mercato sta passando da una logica basata su singoli componenti verso sistemi integrati. Anche noi stiamo constatando che gli EPC e gli sviluppatori di parchi solari sono sempre più propensi a chiedere delle soluzioni che siano molto facili da progettare e da installare, veloci da mettere in servizio e semplici anche dal punto di vista manutenzione, oltre a un supporto nella misurazione di tutti i KPI in modo più preciso a livello di singolo componente.
Noi di ABB preferiamo offrire tutte e due le possibilità, non vogliamo limitarci a dare un’unica soluzione al cliente. Siamo disponibili a fornire anche solo i singoli componenti, se il cliente preferisce gestire tutta l’integrazione con il proprio team; altrimenti offriamo una soluzione integrata, unendo tutte le parti – inverter, trasformatore, quadro di media tensione -, effettuando studi di rete e proponendo un pacchetto completo che aiuta il cliente a ottimizzare il proprio CAPEX e OPEX e ad aumentare il ciclo di vita degli asset che forniamo. Non siamo rigidi, ma flessibili sulla soluzione.
Quali sono le principali sinergie tecniche e commerciali che riuscite a sfruttare per offrire valore aggiunto ai grandi progetti energetici complessi?
Il primo valore dell’unione tra Gamesa e ABB è mettere a disposizione del cliente la nostra conoscenza ed esperienza, potendolo affiancare già dalla fase di FEED, prima che il progetto entri in esecuzione. Collaborando con il cliente in questa prima fase, lo aiutiamo a dimensionare tutti gli equipaggiamenti in modo ottimale, garantendo maggiori rendimenti e minori perdite sull’impianto. Inoltre, lo supportiamo nell’ottimizzazione nella fase di attività in sito, di montaggio e messa in servizio. Sosteniamo i nostri clienti anche con un piano di servizi per il fine vita degli equipaggiamenti. È proprio questo il valore che vediamo in termini di sinergia tecnica e commerciale: offrendo una soluzione che copre l’intero ciclo fino al fine vita, i clienti riescono a ottimizzare i loro costi di OPEX durante tutta la fase di esercizio.
Con l’introduzione delle soluzioni di Power Coversion Proteus avete alzato il livello della vostra gamma per il fotovoltaico utility-scale e l’accumulo. In che modo questa specifica tecnologia risponde alle esigenze dei vostri clienti?
Proteus è una soluzione ad alta efficienza e con un’elevata densità di potenza; è un prodotto molto flessibile e facile da integrare. In questo segmento i clienti finali cercano un sistema estremamente efficiente e con perdite minime, e la nostra tecnologia risponde esattamente a queste esigenze.
Può arrivare, ad esempio, fino a 10 MW di potenza con un’efficienza certificata al 99,45%, garantendo ottimi risultati operativi. E’ disponibile anche per l’accumulo di energia, ovvero per i BESS (Battery Energy Storage System), con identiche prestazioni in termini di efficienza e potenza, contribuendo così a ridurre il costo dell’energia (LCOE, Levelized Cost of Energy e LCOS, Levelized cost of Storage) per i clienti.
La rapida espansione dell’intelligenza artificiale, la crescente elettrificazione e l’aumento della produzione da fonti rinnovabili stanno rilanciando l’interesse per le tecnologie in corrente continua (DC) come elemento chiave dei futuri sistemi elettrici. In che modo le soluzioni di ABB aiutano i clienti a ridurre le perdite di conversione, migliorare l’efficienza e diminuire i consumi?
Sicuramente, la corrente continua sta assumendo un ruolo crescente per i pannelli fotovoltaici, batterie e anche molti carichi elettronici perché questi operano in corrente continua. Molti pensano che la corrente continua aiuti in qualsiasi caso, ma credo si debba fare un bilancio. Ogni conversione comporta un po’ di perdita, ma un’architettura più efficiente è in grado di ridurre tali perdite. Noi di ABB riteniamo che la risposta non sia semplicemente passare a un sistema ‘tutto DC’ ma che sia più utile garantire un prodotto più efficiente che assicuri meno perdite, come i nostri prodotti di PROTEUS che vantano un’efficienza certificata del 99,45%. È questo l’approccio che stiamo portando ai clienti. Non escludo che in futuro possa esserci qualche sviluppo anche sul lato DC, ma, ad oggi, il nostro prodotto soddisfa pienamente tutte le esigenze dei clienti dal punto di vista dell’efficienza.