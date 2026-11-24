Il Consiglio regionale ha approvato la proposta di legge regionale di iniziativa della Giunta per l’individuazione delle ulteriori aree idonee agli impianti rinnovabili.
Fumata bianca per la Legge Aree Idonee Molise
Ben 39 articoli, ripartiti in sei titoli, per spaziare dai principi generali fino alle norme transitorie. Il corposo testo della Legge Aree Idonee del Molise ha finalmente la forma finale, quella definitiva approvata ieri 23 aprile dal Consiglio Regionale. E il risultato sembra valere l’attesa.
Il provvedimento (L.R. del 24 Novembre 2026, n. 14) appare infatti come uno dei più completi, identificando le aree idonee in base alla normativa nazionale e le “ulteriori”, ossia una serie di siti in aggiunta a quanto previsto dal Decreto Legislativo 25 novembre 2024, n. 190.
Ma l’approvazione dell’Aula non è arrivata senza modifiche. Rispetto alla proposta originale licenziata dalla Giunta, il testo definitivo fissa in maniera rigida la quota delle aree agricole ulteriormente idonee rispetto alla SAU regionale, definisce in modo specifico le fasce di rispetto attorno ai siti naturali e ai percorsi storici, rimuove alcuni vincoli (come l’obbligo di documentare un’esperienza ventennale nella costruzione di impianti), introduce una disciplina contro il rischio di concentrazione di impianti eolici.
Cosa rimane uguale? Ovviamente l’impianto normativo. Il testo – spiega l’Esecutivo – “compie un doveroso bilanciamento tra l’interesse alle energie rinnovabili e l’interesse alla tutela del territorio, del paesaggio, dei fondi agricoli e delle aree naturali protette”.
Vediamo quindi quali sono le nuove aree idonee del Molise e quali sono i punti più importanti della legge appena approvata.
Le aree idonee generali
La lista delle aree riconosciute come “immediatamente idonee” agli impianti rinnovabili sul territorio in base a quanto previsto dalla norma nazionale riporta:
- siti con impianti della stessa fonte oggetto di rifacimento, potenziamento o ricostruzione, anche con accumulo, con aumento d’area non superiore al 20% (vietato per il fotovoltaico a terra in aree agricole);
- siti da bonificare (D.Lgs. 152/2006);
- cave/miniere dismesse, abbandonate o degradate;
- discariche chiuse o ripristinate;
- infrastrutture e demanio pubblico;
- solo per il fotovoltaico le aree interne a stabilimenti/impianti industriali non agricoli (D.Lgs. 152/2006) e le aree agricole entro 350 m dagli stessi; fasce adiacenti alle autostrade fino a 300 m; edifici, strutture e relative pertinenze esterne; aree industriali, direzionali, artigianali, commerciali, logistiche o per data center; coperture di parcheggi; invasi idrici, laghi di cave/miniere dismesse o degradate; impianti e pertinenze del servizio idrico integrato;
- solo per il biometano le aree industriali non agricole/zootecniche e i terreni agricoli entro 350 metri dal loro perimetro; le aree industriali generiche e i terreni agricoli entro 500 metri dal loro perimetro; le fasce lungo le autostrade entro una distanza massima di 300 metri.
Le Ulteriori Aree Idonee del Molise
Sono invece considerate come “ulteriori aree idonee regionali”:
- le aree di crisi industriale complessa;
- i poli industriali e distretti produttivi/tecnologici;
- i beni pubblici inutilizzati regionali o di altri enti pubblici;
- le aree agricole dichiarate disponibili o inutilizzabili alla coltivazione;
- le aree in mare e le superfici portuali;
- pertinenze e tetti per il solo fotovoltaico;
- fasce agricole limitrofe alle aree di crisi complessa, entro 350 m per fotovoltaico e agrivoltaico ed entro 500 m per il biometano.
- laghi artificiali, bacini idrici, vasche di irrigazione e cave usate per protezione idraulica o come invaso per il solo fotovoltaico galleggiante.
Le aree agricole idonee
La legge regionale stabilisce che le aree agricole ulteriormente idonee sono fissate esattamente al 2% della Superficie Agricola Utilizzabile (SAU) del Molise, quota calcolata al lordo delle zone escluse e comprensiva sia degli impianti agrivoltaici sia delle superfici già idonee per norma statale. L’iter prevede che i Comuni comunichino per via telematica o in conferenza di servizi la propria SAU (almeno pari al 2% della superficie comunale) entro 45 giorni, permettendo alla Giunta regionale di deliberare la SAU idonea sull’intero territorio nei successivi 240 giorni. Da questa classificazione restano comunque espressamente fuori i terreni irrigui gestiti dai consorzi di bonifica e le aree con colture di pregio, permanenti o legate alla tradizione rurale molisana, che l’Assessorato all’Agricoltura individuerà entro 30 giorni.
Gli impianti agrivoltaici con moduli elevati da terra rappresentano un’eccezione a tali vincoli: la loro installazione è sempre consentita anche nelle aree escluse (colture di pregio e bacini irrigui), a patto che preservino la continuità delle attività agricole o pastorali e integrino tecnologie digitali di precisione o rotazione dei moduli.
La disciplina include, oltre alle specifiche distanze di rispetto per l’idoneità delle superfici agricole adiacenti a infrastrutture e insediamenti sopracitate, nuove misure antispeculative. Nel dettaglio il testo impone al proponente proprietario o gestore una dichiarazione sostitutiva che attesti l’eventuale fruizione di finanziamenti agricoli e la compatibilità del progetto, premiando in sede di valutazione la protezione della biodiversità del suolo e l’integrazione nel contesto rurale locale; l’articolo 37 riconosce tuttavia alla Regione la facoltà di opporsi in sede amministrativa qualora i progetti interessino terreni di elevato valore agricolo.
Norme anti cumulo
La legge aree Idonee del Molise tratta approfonditamente la questione del cumulo solo nel caso di impianti eolici. Nel dettaglio si prevede che qualora specifiche aree del territorio siano esposte a un cumulo di turbine eoliche – dovuto all’elevata densità di quelle già esistenti, alla concentrazione di nuove domande o a varianti di progetti già approvati – tale da generare un impatto negativo sul territorio, la Regione debba intervenire negli atti attuativi. Come? Specificando le aree soggette al rischio di concentrazione e fissare soglie e misure idonee ad evitare un’eccessiva concentrazione di tali impianti