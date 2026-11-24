Basso irraggiamento, bifaccialità e ombreggiamento: i risultati dei test sul campo e delle ricerche scientifiche evidenziano i fattori che incidono sulla resa energetica degli impianti fotovoltaici e il ruolo della tecnologia TOPCon.
Nella scelta dei moduli per un impianto fotovoltaico, soprattutto nei progetti utility-scale, il dato di efficienza nominale non racconta tutto. Per sviluppatori e operatori, ciò che conta è la quantità di energia effettivamente prodotta nel corso dell’anno e lungo l’intera vita utile dell’impianto.
È da questa prospettiva che Trina Solar approfondisce il confronto tra le tecnologie TOPCon (Tunnel Oxide Passivated Contact) e Back Contact (BC), analizzando le prestazioni dei moduli nelle condizioni operative reali. I risultati dei test sul campo e delle ricerche scientifiche evidenziano l’importanza di considerare diversi fattori, dalla risposta al basso irraggiamento alla bifaccialità, fino al comportamento in presenza di ombreggiamento.
Basso irraggiamento: i risultati dei test sul campo
Le prestazioni nominali dei moduli fotovoltaici vengono misurate in condizioni standard di prova (STC), caratterizzate da un irraggiamento di 1.000 W/m² e una temperatura delle celle pari a 25 °C. Queste condizioni, tuttavia, rappresentano soltanto una parte del funzionamento effettivo di un impianto.
Durante le prime ore del mattino e nel tardo pomeriggio, così come nelle giornate nuvolose, in presenza di luce diffusa o durante i mesi invernali, i livelli di irraggiamento risultano spesso sensibilmente inferiori.
Le analisi indicano che, anche nelle regioni caratterizzate da un’elevata disponibilità di sole, una quota significativa delle ore di luce presenta valori di irraggiamento inferiori a 800 W/m², con un’incidenza ancora maggiore nell’Europa centrale.
È proprio in queste condizioni che la tecnologia TOPCon può esprimere alcuni dei suoi principali punti di forza.
I test sul campo riportati da Trina Solar hanno evidenziato una maggiore produzione energetica dei moduli TOPCon rispetto a moduli BC comparabili. In particolare, in condizioni di basso irraggiamento, è stato rilevato un vantaggio di produzione del 6,9% nelle prime ore del mattino e fino all’8,4% nel tardo pomeriggio.
Questi risultati sottolineano l’importanza di valutare le prestazioni dei moduli durante l’intera giornata e non soltanto attraverso i valori riportati nelle schede tecniche.
Bifaccialità: un vantaggio per la produzione energetica
Un altro elemento rilevante è la bifaccialità, ovvero la capacità dei moduli di sfruttare anche la radiazione solare che raggiunge la superficie posteriore.
Le celle TOPCon possono raggiungere elevati valori di bifaccialità, consentendo di utilizzare, oltre alla luce solare diretta, anche la radiazione riflessa e diffusa che raggiunge il retro del modulo.
Questa caratteristica assume particolare importanza negli impianti a terra, soprattutto in presenza di superfici chiare e di condizioni favorevoli alla captazione della radiazione posteriore.
È il caso dei moduli Vertex N G3 di Trina Solar, che raggiungono valori di bifaccialità fino all’85%.
Ombreggiamento parziale: quando si riduce il vantaggio del Back Contact
Uno degli aspetti più frequentemente associati alla tecnologia Back Contact riguarda le prestazioni in presenza di ombreggiamento parziale.
Il fondamento tecnico di questo vantaggio esiste: in determinate condizioni di polarizzazione inversa, le celle BC possono continuare a condurre corrente, ritardando l’attivazione dei diodi di bypass del modulo e riducendo le perdite di potenza dovute a ombreggiamenti lievi e localizzati.
Un nuovo studio scientifico, sottoposto a revisione paritaria e condotto dai ricercatori dello State Key Laboratory of Photovoltaic Science and Technology di Trina Solar e della Nanchang University, ha analizzato il comportamento dei moduli BC e TOPCon in diverse condizioni di ombreggiamento.
La ricerca, pubblicata sulla rivista Solar Energy, ha confrontato moduli completi delle due tecnologie, sottoponendoli a superfici ombreggiate progressivamente più ampie e analizzandone il comportamento anche in presenza di ombreggiamento tra le file.
I risultati mostrano che, all’interno della stessa sezione protetta dal medesimo diodo di bypass, i moduli BC possono presentare un vantaggio misurabile quando vengono ombreggiate fino a tre celle. Quando invece le celle interessate diventano quattro o più, tale vantaggio tende a ridursi sensibilmente.
In queste condizioni, infatti, l’attivazione del diodo di bypass determina l’esclusione della sezione interessata, con perdite di potenza comparabili tra le due tecnologie.
La distinzione diventa particolarmente importante negli impianti fotovoltaici a terra, dove uno degli scenari più comuni è rappresentato dall’ombreggiamento tra le file di moduli, soprattutto nelle prime ore del mattino e nel tardo pomeriggio.
Lo studio ha analizzato anche queste configurazioni, riscontrando differenze prestazionali limitate tra moduli BC e TOPCon una volta attivati i diodi di bypass.
I risultati evidenziano quindi che il vantaggio della tecnologia BC in presenza di ombreggiamento parziale riguarda condizioni specifiche e non può essere automaticamente esteso a tutte le situazioni operative.
Vertex N G3: prestazioni nel lungo periodo
L’ombreggiamento rappresenta soltanto uno dei fattori che influenzano la produzione energetica di un impianto fotovoltaico. Un ruolo importante è svolto anche dal comportamento dei moduli durante le numerose ore di funzionamento in condizioni di basso irraggiamento e dalla stabilità delle prestazioni nel tempo.
I programmi di monitoraggio condotti in condizioni reali hanno evidenziato rese energetiche cumulative superiori per i moduli TOPCon, associate a diversi fattori, tra cui la risposta al basso irraggiamento, il comportamento alle variazioni di temperatura e la stabilità nel lungo periodo.
Una valutazione sul campo della durata di quattro anni ha inoltre mostrato come il vantaggio cumulativo del TOPCon in termini di produzione energetica abbia continuato ad aumentare nel tempo.
A questi aspetti si aggiungono le caratteristiche dei moduli TOPCon a doppio vetro di alta qualità, come quelli della serie Vertex N G3 di Trina Solar, che presentano una degradazione annuale dichiarata dello 0,35% e una garanzia sulle prestazioni di 30 anni.
Caratteristiche che contribuiscono a mantenere elevate rese energetiche nel tempo e a contenere il costo livellato dell’energia (LCOE).
Oltre l’efficienza nominale: conta la produzione reale
Il confronto tra TOPCon e Back Contact evidenzia come la scelta di un modulo fotovoltaico non debba basarsi esclusivamente sull’efficienza nominale o sulle prestazioni in specifiche condizioni di ombreggiamento.
È necessario considerare la produzione energetica nelle condizioni reali di irraggiamento, il comportamento in presenza di ombre, la bifaccialità, la risposta alle variazioni di temperatura e i costi attesi per ogni kilowattora prodotto.
Sulla base dei test sul campo disponibili, la tecnologia TOPCon può offrire vantaggi concreti rispetto alla tecnologia BC in questa valutazione complessiva.
In questo contesto, le soluzioni Vertex N G3 di Trina Solar combinano la tecnologia TOPCon con elevati valori di bifaccialità e caratteristiche progettate per sostenere la produzione energetica nel lungo periodo.
Per maggiori informazioni: Trina Solar