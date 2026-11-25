Principale infrastruttura energetica del Comune, la rete è alimentata prevalentemente da fonte rinnovabile, la biomassa legnosa, che copre circa il 90% del fabbisogno.
Rilevata da ENGIE la rete di teleriscaldamento della località sciistica della Valchiavenna
ENGIE continua il propr ha riguardato la rete di Pila, il percorso prosegue con l’acquisizione della rete di Madesimo, in provincia di Sondrio. L’operazione conferma la volontà dell’azienda di investire in infrastrutture energetiche efficienti e sostenibili, capaci di contribuire concretamente alla decarbonizzazione dei territori e alla sicurezza energetica delle comunità locali.
Dopo le recenti acquisizioni realizzate nel settore, ENGIE amplia ulteriormente il proprio portafoglio di reti di teleriscaldamento integrando un’infrastruttura strategica per il territorio della Valchiavenna. Madesimo oggi non è servita dalla rete del gas naturale e il teleriscaldamento rappresenta una soluzione strategica per garantire un approvvigionamento energetico affidabile e sostenibile a cittadini, attività economiche e strutture turistiche.
L’impianto è dotato di una centrale con potenza termica installata di circa 24 MWt e di una rete lunga oltre 5,3 chilometri. La produzione di energia termica è assicurata principalmente da due caldaie alimentate a biomassa legnosa (cippato), che coprono circa il 90% del fabbisogno annuale.
La rete distribuisce ogni anno circa 16 GWh di energia termica a 309 utenze
La rete alimenta circa 309 utenze tra abitazioni, condomini, strutture ricettive, attività commerciali, scuole, impianti sportivi e altri edifici pubblici, distribuendo ogni anno circa 16 GWh di energia termica.
Grazie all’impiego prevalente di biomassa rinnovabile, il sistema consente di evitare circa 2.900 tonnellate di emissioni di CO2 all’anno*, pari a una riduzione dell’80% rispetto a soluzioni tradizionali basate su combustibili fossili.
L’acquisizione si inserisce nella strategia di ENGIE volta a rafforzare la propria presenza nelle infrastrutture energetiche locali, un ambito considerato sempre più centrale per accompagnare la transizione energetica dei territori e ridurre la dipendenza dalle fonti fossili.
“Il teleriscaldamento rappresenta una delle tecnologie più efficaci per coniugare efficienza energetica, decarbonizzazione e valorizzazione delle risorse locali”, afferma Monica Iacono, CEO di ENGIE Italia. “Con l’acquisizione della rete di Madesimo continuiamo a investire in infrastrutture locali che generano benefici concreti per le comunità, migliorando la sostenibilità del sistema energetico e contribuendo alla competitività dei territori in cui operiamo”.
Con questa operazione ENGIE raggiunge 16 reti di teleriscaldamento gestite in Italia, per un’estensione complessiva di oltre 230 chilometri, circa 2.300 utenze collegate, 425 GWh di energia termica e 320 GWh di energia elettrica distribuiti ogni anno, contribuendo a evitare l’emissione di circa 61.000 tonnellate di CO2*.
(*) Stima delle emissioni di CO2 evitate grazie al teleriscaldamento rispetto ai sistemi tradizionali sostituiti, assumendo come riferimento una caldaia a gas condominiale (rendimento 90%) e il mix termoelettrico nazionale (ISPRA, 2024).