Il GSE definisce le modalità e i termini di presentazione delle richieste di phase out dal Conto Energia, mediante accesso diretto o procedura competitiva. Manifestazioni di interesse fino alle ore 15.00 del giorno 16 dicembre 2026
Fuoriuscita anticipata dal Conto Energia, verso la risoluzione delle convenzioni
Via libera all’invio delle manifestazioni di interesse per gli operatori interessati alla fuoriuscita anticipata dal Conto Energia. La misura prevista dal DM del 10 agosto 2026, n. 262, a sua volta figlio del Decreto Bollette di inizio anno, offre ai beneficiari degli incentivi del I, II, III e IV Conto Energia con impianti fotovoltaici di taglia superiore ai 20 kW la possibilità di risolvere prima dei tempi la convenzione in cambio di un indennizzo economico. Tutti i soggetti interessati ad avvalersi del phase out potranno notificare la loro adesione volontaria al meccanismo dal 16 ottobre fino alle ore 15:00 del 16 dicembre 2026 tramite il Portale “Fuoriuscita Anticipata Conto Energia”.
È quanto fa sapere il Gestore dei Servizi Energetici (GSE) pubblicando le regole operative per questo delicato passaggio. Regole che delineano le modalità di domanda – tramite accesso diretto o procedura competitiva – specificando i requisiti per la presentazione delle richieste e la determinazione del valore base e della producibilità minima.
Per entrambi questi ultimi elementi occorre una specifica.
Valore Base
Il Valore Base (VB)non è altro che il corrispettivo economico espresso in euro per megawatt (€/MW) che il GSE riconosce per la fuoriuscita anticipata dal Conto Energia a partire dal 2028. Corrisponde al 90% del valore attuale dei flussi di cassa che l’impianto avrebbe incassato fino a fine convenzione, calcolato applicando un tasso di attualizzazione finanziaria dell’8% e rapportato alla potenza nominale originaria dell’impianto. Come vengono stimati i flussi di cassa futuri? Utilizzando la produzione media registrata nel quinquennio 2021-2025 e distribuendola sui mesi dell’anno tramite coefficienti di stagionalità, ponderata per i giorni di validità del contratto e moltiplicata per la tariffa spettante. Una volta ricavato il reddito annuo atteso, il GSE lo attualizza per ottenere la cifra complessiva spettante. Per gli impianti in accesso diretto questo valore rappresenta il corrispettivo finale incassato, mentre nelle procedure competitive costituisce la base su cui applicare il ribasso d’asta.
Producibilità minima
La Producibilità Minima (PM) rappresenta la quantità di energia in kilowattora che l’impianto fotovoltaico, una volta potenziato – condizione sine qua non per la misura -, deve garantire ogni anno per ricevere l’indennizzo. Il GSE la calcolerà prendendo come valore di riferimento energetico la cifra minore tra la produzione media reale registrata dall’impianto nel quinquennio 2021-2025 e un rendimento teorico standard, stimato moltiplicando la potenza originaria per le ore equivalenti di funzionamento dell’area geografica (1.000 ore al Nord, 1.100 al Centro e 1.200 al Sud e Isole). Quindi vi applicherà un coefficiente di incremento obbligatorio legato alla collocazione dell’impianto: la produzione minima richiesta aumenta del 30% per i sistemi su tetto, edifici o in aree agricole, mentre deve almeno raddoppiare (+100%) per tutti gli altri impianti a terra in aree non agricole.
Accesso diretto, come fare?
Per richiedere l’accesso diretto alla misura è necessario che i titolari degli impianti abbiano già aderito agli schemi di rimodulazione delle tariffe premio, previsti dal Decreto Bollette 2026. Quindi, una volta presentata la manifestazione di interesse (che non è vincolante) sarà necessario solo aspettare per conoscere il Valore Base e la Producibilità Minima (PM) da garantire a seguito del rifacimento. Dati che il Gestore pubblicherà entro il 1° marzo 2027 sul proprio portale. A quel punto il richiedente dovrà confermare la scelta sul portale entro il 31 marzo 2027. E dopo? Con la conferma di adesione la convenzione in Conto Energia si considera risolta dal 1° gennaio 2028 e gli interventi di potenziamento dell’impianto fotovoltaico possono partire, con l’obbligo di concludersi entro il 31 dicembre 2030.
Le aste per il phase out
Più complesso l’iter delle aste, riservato a quanti non abbiano già aderito agli schemi di rimodulazione tariffaria. Per poter partecipare alla gara, occورre, oltre alla presentazione della manifestazione di interesse, inviare la conferma vincolante sul portale GSE entro il 31 marzo 2027. Il contingente complessivo di potenza messo a bando dal GSE sarà notificato dopo il 31 marzo 2027 ed è pari al minore tra: 10 GW decurtati della potenza ascrivibile agli impianti ammessi in accesso diretto; il 95% della potenza complessiva degli impianti che hanno confermato la manifestazione di interesse (al netto dell’accesso diretto), in modo da garantire un margine di competitività minima del 5%.