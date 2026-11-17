In Francia, Renault ha presentato una strategia di assunzioni e licenziamenti per far fronte alla concorrenza cinese nell'automotive
Il gruppo Renault ottimizza la forza lavoro in Francia
Le fabbriche si svuoteranno degli operai necessari alla produzione? Nel caso di Renault, la risposta è non esattamente. Nell’era in cui l’IA da una parte e delle auto elettriche dall’altra, ridefiniscono i confini delle tecnologie contemporanee e del lavoro, l’azienda francese ha annunciato una scelta controcorrente: assumere personale umano specializzato. Renault Group, infatti, ha annunciato che saranno assunti 2.000 nuovi addetti entro i prossimi due anni. Ma non saranno nuovi posti di lavoro.
La scelta di Renault
La scelta francese è divenuta quasi un caso di studio internazionale, perché Renault a fronte di assunzioni di manodopera, operai, favorirà l’uscita di circa mille risorse tra il personale amministrativo e di supporto, impiegati, con l’obiettivo di rispondere alla concorrenza cinese. Si chiama “France Industrie FutuREady” il progetto che l’azienda ha presentato ai sindacati per rafforzare e rendere più efficiente la forza lavoro del gruppo in madrepatria, dove può contare su 15.000 assunti.
Assunzioni e licenziamenti
Dei circa 2.000 nuovi assunti, circa 1.650 saranno operatori e addetti alla produzione negli stabilimenti, 250 dipendenti in funzioni indirette e 100 giovani laureati. La maggior parte dei nuovi posti – pari al 75% – sarà destinata a lavoratori interinali già presenti nei siti produttivi. Quindi non proprio nuovi assunti, ma internalizzazioni di addetti già formati e sul campo. Mentre dei mille esodi, si aprirà la trattativa sindacale a fine novembre, con l’avvio del piano già a gennaio 2027. “Al momento, le attività industriali francesi del Gruppo Renault stanno vivendo una fase di grande fermento”, grazie al successo commerciale dei veicoli commerciali e delle auto elettriche – come la R5 o la Scénic – ha spiegato Thierry Charvet, Responsabile Industria, Qualità e Catena di Fornitura, Gruppo Renault.
Renault, infatti, è tra i produttori europei quello che sta vivendo il momento migliore, certamente migliore di Mercedes e BMW, avendo auto elettriche a prezzi più accessibili, anche se questa strategia è tesa a bilanciare l’affondo dei costruttori cinesi, già fortemente presenti nei segmenti dell’elettrico, dell’ibrido e dei veicoli commerciali. I modelli intermedi come Renault Captur e Dacia Duster sono i più esposti alla concorrenza.
Piano strategico di Renault
Ma il gruppo francese non nasconde nel suo piano strategico di puntare molto sulle nuove tecnologie, a partire dall’IA, ed infatti, l’accompagnamento di mille risorse amministrative, suona un po’ come sostituzione tramite software a mansioni svolte da esseri umani. Alcuni ambiti, considerati strategici, saranno tutelati: l’ingegneria delle batterie, l’elettronica e il software, i sistemi di propulsione elettrica e la manutenzione industriale. La notizia, dunque, si può interpretare in entrambi i modi: Renault licenzia o Renault assume, ma non si tratta di un semplice piano di licenziamenti, ma di una vera trasformazione degli organici.
Quali stabilimenti saranno toccati
Le informazioni pubblicate dalla stampa francese mostrano che il piano avrà conseguenze differenti a seconda degli stabilimenti. Renault intende concentrare le nuove risorse soprattutto nei poli che stanno aumentando la produzione di veicoli elettrici e commerciali.
I tre stabilimenti destinati a rafforzarsi sono particolarmente importanti per la strategia industriale del gruppo:
- Douai è uno dei centri produttivi di Renault ElectriCity e assembla modelli come Renault 5 E-Tech, Scénic E-Tech e Mégane E-Tech. Le 600 assunzioni previste sono legate alla crescita della produzione elettrica.
- Maubeuge dovrebbe ricevere 250 nuovi dipendenti a tempo indeterminato, in relazione alla produzione di Kangoo e di Renault 4 elettrica.
- Sandouville dovrebbe beneficiare di 300 nuove posizioni, con particolare riferimento alla produzione di veicoli commerciali.
Sul versante opposto, Cléon e Dieppe sono indicati tra i siti più esposti. Il primo produce motori elettrici ed è impegnato nella riconversione industriale dopo la progressiva uscita dai motori termici. Il secondo è lo stabilimento storico di Alpine, dove vengono realizzati i modelli del marchio sportivo.
Secondo l’agenzia di stampa Reuters, le uscite potrebbero coinvolgere fino al 7% di questa popolazione lavorativa. Ma un altro aspetto importante è la formazione: Renault starebbe preparando un programma di circa 500.000 ore di formazione, destinato ad accompagnare la trasformazione delle competenze verso robotica, intelligenza artificiale, elettronica di potenza e digitalizzazione dei processi produttivi.
Nuovi obiettivi industriali
La casa automobilistica francese vuole ridurre il divario con i costruttori cinesi soprattutto sul fronte dei costi e della velocità di sviluppo.
Tra gli obiettivi industriali dichiarati dal gruppo figurano:
|Obiettivo
|Traguardo
|Tempo di sviluppo di un nuovo veicolo
|2 anni
|Costi di produzione per veicolo
|-20%
|Ore di produzione per automobile
|-30%
|Robot umanoidi negli stabilimenti
|350 entro il 2027
|Riduzione dei fermi produttivi
|-50%