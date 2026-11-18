L'accordo provvisorio tra Parlamento europeo e Consiglio introduce tempi più brevi per le autorizzazioni di reti elettriche, impianti rinnovabili, sistemi di accumulo e colonnine di ricarica. Previsti anche un portale digitale unico e nuove regole per la condivisione dei benefici con le comunità locali.
Parlamento europeo e Consiglio raggiungono un’intesa per semplificare le procedure autorizzative di reti elettriche, impianti rinnovabili, sistemi di accumulo e stazioni di ricarica. Previsti tempi più brevi e un portale digitale unico.
È questo l’obiettivo dell’accordo provvisorio raggiunto tra Parlamento europeo e Consiglio UE nell’ambito dell’European Grids Package, il pacchetto europeo per modernizzare ed espandere le infrastrutture energetiche.
L’intesa introduce procedure più rapide per la realizzazione di impianti rinnovabili, infrastrutture di rete, sistemi di accumulo e stazioni di ricarica. La necessità di intervenire nasce dai lunghi tempi burocratici che ancora frenano lo sviluppo delle infrastrutture energetiche. Realizzare una rete elettrica di trasmissione richiede in media circa dieci anni, più della metà dei quali è assorbita dalle autorizzazioni.
Tempi più brevi per i permessi
Le nuove regole fissano scadenze massime per il rilascio delle autorizzazioni. Tre mesi per gli impianti solari e i sistemi di accumulo abbinati. Sei mesi per gli accumuli autonomi e le stazioni di ricarica. Due anni per gli impianti di pompaggio idroelettrico.
Anche i tempi per la connessione alla rete saranno ridotti a tre mesi, con possibilità di estensione a sei in casi giustificati. È inoltre previsto un portale digitale unico a livello nazionale, attraverso il quale gestire tutte le fasi delle procedure autorizzative.
L’accordo rafforza anche il principio del prevalente interesse pubblico per i progetti di energia rinnovabile e le infrastrutture di rete, così da facilitarne la realizzazione e ridurre gli ostacoli amministrativi.
Benefici per le comunità locali
Tra le altre novità, la soglia oltre la quale i progetti dovranno condividere i benefici economici con le comunità locali scende da 10 a 7 MW. L’obbligo non riguarderà i progetti realizzati dalle comunità energetiche rinnovabili.
“Procedure autorizzative più rapide e semplificate contribuiranno ad accelerare l’elettrificazione in Europa. Abbiamo bisogno di infrastrutture di rete per un’energia pulita, accessibile e prodotta in Europa, e per ridurre la nostra dipendenza dai combustibili fossili importati“, dichiara in una nota Darragh O’Brien, ministro irlandese per il Clima, l’energia e l’ambiente.
“Abbiamo fatto un passo molto importante per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili e delle infrastrutture di rete, a beneficio dei cittadini, per contrastare il cambiamento climatico e rafforzare la nostra competitività. Sono orgoglioso di questo risultato“, spiega Niels Fuglsang, europarlamentare del gruppo S&D.
Interviene anche Borys Budka, membro del PPE e presidente della commissione per l’industria, la ricerca e l’energia (ITRE) del Parlamento. “Le procedure sono troppo lunghe e le decisioni vengono prese troppo lentamente. […] Progressi nella digitalizzazione, connessioni più rapide alla rete per i pannelli solari installati sui tetti delle abitazioni o sistemi di accumulo dell’energia sono esempi di alcuni risultati concreti che stiamo ottenendo per i cittadini e le imprese dell’UE“.
Il testo dell’accordo dovrà ora essere approvato dalla commissione ITRE, dal Parlamento europeo in seduta plenaria e dal Consiglio prima della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’UE.