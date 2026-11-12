Il potenziale tecnico dei sistemi geotermici di nuova generazione per la produzione di elettricità è secondo solo al fotovoltaico.
Energia geotermica in Europa, l’UE aderisce alla Global Geothermal Ambition 2050
Bruxelles promuove l‘energia geotermica in Europa. Questa settimana l’Unione Europea ha aderito a un nuovo impegno globale sulla geotermia in occasione dei colloqui attualmente in corso alla COP31 di Antalya, in Turchia. L’obiettivo della Presidenza della COP31 è aumentare la quota di elettricità sul consumo energetico finale globale al 35% entro il 2035, e l’energia geotermica offre un contributo importante in tal senso.
La Global Geothermal Ambition 2050, lanciata dalla Presidenza turca della COP31 in collaborazione con l’Agenzia internazionale per le energie rinnovabili (IRENA), si pone come obiettivo l’aumento fino a 12 volte rispetto ai livelli del 2025 dell’approvvigionamento globale di energia geotermica per la produzione di elettricità e calore entro il 2050. Tale impegno collettivo riconosce i risultati dell’analisi dell’IRENA, secondo cui l’approvvigionamento totale di energia geotermica primaria per calore ed elettricità potrebbe essere incrementata dagli attuali 2,5 EJ a circa 31 EJ entro il 2050. La capacità geotermica globale pertanto passerebbe a 193 GW entro metà del secolo.
L’impegno quindi rafforza i quadri normativi e le opportunità di investimento per la promozione dell’uso dell’energia geotermica. Include anche la ricerca e lo sviluppo, il rafforzamento delle catene di approvvigionamento, della cooperazione internazionale e dell’assistenza tecnica reciproca.
Il Commissario Europeo per l’Energia e l’Edilizia abitativa, Dan Jørgensen, ha commentato: «L’energia geotermica ha un ruolo chiave da svolgere nel rafforzare la sicurezza energetica, la competitività e la resilienza dell’Europa. Offre una fonte affidabile e pulita di riscaldamento e raffrescamento, oltre a elettricità di carico di base continua, indipendente dalle condizioni meteorologiche e dalle fluttuazioni globali dei prezzi dell’energia. Sfruttando questa fonte di energia pulita, possiamo ridurre le emissioni, sostenere energia a prezzi accessibili per i nostri cittadini e le nostre imprese e rafforzare la nostra autonomia strategica. Aderendo a questo impegno, l’Unione Europea riafferma la propria volontà di liberare il pieno potenziale dell’energia geotermica quale pilastro di un sistema energetico più resiliente, sostenibile e diversificato».
Il grande potenziale globale dell’energia geotermica
Alla fine del 2025, la capacità totale installata di energia geotermica a livello globale ha raggiunto i 16,3 GW rispetto ai 16,117 GW toccati alla fine del 2024, registrando quindi un aumento molto modesto rispetto ai circa 13,0 GW già installati alla fine del 2020. Eppure, la geotermia copre una quota significativa della domanda di elettricità in Paesi come Islanda, El Salvador, Nuova Zelanda, Kenya e Filippine. In Islanda, in particolare, soddisfa oltre il 90% della domanda di riscaldamento.
Il potenziale tecnico dei sistemi geotermici di nuova generazione per la produzione di elettricità è secondo solo al fotovoltaico tra le tecnologie rinnovabili e sarebbe sufficiente a soddisfare più di 140 volte la domanda globale di energia elettrica. Il potenziale aumenta man mano che gli sviluppatori accedono a risorse termiche a profondità sempre maggiori. Le nuove tecnologie di perforazione, che arrivano a esplorare risorse a profondità superiori ai 3 km, offrono grandi opportunità per il geotermico in quasi tutti i Paesi del mondo. L’utilizzo di risorse termiche a profondità inferiori agli 8 km è in grado di fornire quasi 600 TW di capacità geotermica con una vita operativa di 25 anni.
A cosa punta la Global Geothermal Ambition 2050
I firmatari della Global Geothermal Ambition 2050, ossia Governi, istituzioni finanziarie, imprese, organizzazioni internazionali, inseriscono l’impegno globale a favore della geotermia nel quadro dell’ambizione più ampia di triplicare la capacità globale di energia rinnovabile entro il 2030. L’energia geotermica ha una valenza strategica fondamentale per la sicurezza energetica e l’azione per il clima perché assicura elettricità e calore rinnovabili a livello domestico e maggiore diversificazione dell’approvvigionamento. Inoltre, contribuisce a ridurre la dipendenza dai combustibili fossili importati.
Sull’esigenza di abbandonare le fonti fossili il prima possibile per tutelare ambiente e clima, il Segretario Generale delle Nazioni Unite, António Guterres, ha detto al Vertice dei leader della COP31: «I combustibili fossili dovrebbero fare la stessa fine dei dinosauri, ma questo non accadrà se non agiamo. I dinosauri non avevano una lobby, i combustibili fossili sì. E la strategia di questa lobby è semplice: distorcere la scienza, ritardare le politiche, rimandare l’azione collettiva e l’assunzione di responsabilità».
L’IRENA ha spiegato chiramente che l’energia geotermica contribuisce a limitare il riscaldamento globale. Per tutti questi motivi l’impegno collettivo firmato alla COP31 prevede di agire in maniera tempestiva per aumentare di 12 volte rispetto ai livelli del 2025 la fornitura di energia geotermica per elettricità e calore entro il 2050.
Per fare questo i firmatari vogliono mobilitare investimenti pubblici e privati e migliorare l’accesso a finanziamenti accessibili. L’impegno include anche il sostegno alla ricerca per la diffusione di tecnologie geotermiche consolidate e di nuova generazione e lo scambio volontario di conoscenze, competenze e migliori pratiche tra i settori industriali. La Global Geothermal Ambition 2050 indica anche la necessità di riesaminare i progressi collettivi, avvalendosi dei processi di analisi e rendicontazione esistenti, compresi quelli dell’IRENA.