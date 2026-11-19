I materiali da costruzione a base biologica come il legno possono contribuire a trasformare gli edifici in depositi di carbonio.
La Commissione apre la consultazione pubblica sulla nuova certificazione per lo stoccaggio del carbonio negli edifici
I materiali da costruzione a base biologica come il legno possono contribuire a trasformare gli edifici in depositi permanenti di carbonio, aiutando il settore edile europeo a diventare più sostenibile e competitivo. Per andare incontro ai proprietari di immobili e per sostenere l’impegno dei produttori di legname a diffondere su larga scala pratiche edilizie a impatto climatico positivo, la Commissione UE sta elaborando una nuova metodologia per certificare lo stoccaggio del carbonio biogenico negli edifici.
Il legno permette di realizzare edifici esteticamente più gradevoli e di apportare benefici al clima. Il legname proveniente da fonti sostenibili o da colture agricole ha un grande potenziale per lo stoccaggio a lungo termine della CO2, poiché il carbonio assorbito durante la crescita della biomassa rimane immagazzinato nell’edificio. In questo modo, gli immobili possono avere un impatto climatico positivo, trasformandosi in riserve di carbonio a lungo termine.
Prima metodologia di certificazione proposta dall’UE per l’immagazzinamento del carbonio nei prodotti
La nuova metodologia che l’UE sta sviluppando intende certificare le pratiche edilizie in grado di garantire e dimostrare lo stoccaggio del carbonio a lungo termine. I proprietari di immobili potranno così contare su migliori prestazioni climatiche dei propri edifici. La consultazione pubblica appena lanciata dall’UE arriva dopo l’adozione delle metodologie di certificazione per gli assorbimenti permanenti di carbonio e la carbonicoltura nell’ambito del Regolamento CRCF dell’UE che ha stabilito il quadro europeo per la certificazione degli assorbimenti di carbonio di alta qualità. La metodologia per lo stoccaggio del carbonio negli edifici è la prima metodologia di certificazione proposta per l’immagazzinamento del carbonio nei prodotti.
Il Regolamento CRCF (Regolamento 2024/3012) ha istituito il primo quadro volontario a livello europeo per la certificazione delle rimozioni di carbonio, del carbon farming e dello stoccaggio di carbonio nei prodotti da costruzione a base biologica. Viene attuato tramite atti delegati necessari a definire le metodologie di certificazione per le diverse tipologie di attività di rimozione.
La bozza della metodologia di certificazione per lo stoccaggio del carbonio negli edifici è disponibile per la consultazione pubblica sul portale «Di’ la tua» fino al 10 dicembre 2026.