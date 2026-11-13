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Offerta globale petrolio in timida ripresa ma frena la domanda di carburanti

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Erminia Voccia13 Novembre 2026Tempo di lettura: 3 minuti

Prezzi elevati, elettrificazione ed efficienza dei consumi nel parco veicoli globale freneranno il rimbalzo della domanda di carburanti.

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L’offerta globale di petrolio supera la domanda per la prima volta dallo scoppio della guerra in Iran

Il mercato petrolifero inizia a mostrare timidi segnali di riequilibrio. L’offerta globale di petrolio supera la domanda per la prima volta dallo scoppio della guerra in Iran. Ad ottobre, le scorte petrolifere sono aumentate di 52 milioni di barili, pari a 1,7 mb/g, dal momento che le esportazioni dal Golfo hanno segnato un aumento maggiore rispetto alla domanda mondiale. I prezzi spot di riferimento sul mercato fisico del petrolio greggio estratto nel Mare del Nord sono precipitati di oltre il 30% dal massimo di 136 dollari al barile dell’8 ottobre a circa 93 dollari barile, restando comunque al di sopra dei livelli precedenti al conflitto.

Questo il quadro che emerge dal rapporto di novembre dell’IEA sul mercato petrolifero. Come sempre, è possibile che le stime siano riviste al ribasso poiché gli attacchi al trasporto marittimo internazionale continuano a mettere a rischio la sicurezza della navigazione. In Medio Oriente la situazione resta molto tesa, domenica 8 novembre un attacco missilistico degli Houthi ha causato danni agli uffici di Saudi Aramco nel cuore del distretto finanziario di Riad, riaccendendo i timori per la sicurezza e l’economia saudita.

L’IEA prevede che la domanda mondiale di petrolio diminuirà di 2,7 milioni di barili al giorno su base annua nel 2026, attestandosi a 102,3 mb/g, prima di registrare un rimbalzo di 2 mb/g nel 2027. GPL/etano e nafta costituiscono circa l’80% dell’aumento indicato per il prossimo anno, mentre i carburanti per il trasporto vedranno un incremento molto modesto perché i prezzi troppo alti stanno accelerando l’elettrificazione e l’efficienza dei consumi nel parco auto globale.

Riad e Golfo trainano la ripresa: l’offerta globale di petrolio torna a superare la domanda

Dopo un aumento di 3 mb/g registrato a settembre, l’offerta globale di petrolio è cresciuta di altri 2,3 mb/g raggiungendo i 105,4 mb/g a ottobre. L’incremento è stato possibile perché le esportazioni dal Golfo sono riprese, nonostante i continui attacchi alle infrastrutture energetiche e alle petroliere. I flussi più elevati hanno portato l‘IEA a rivedere al rialzo l’offerta per il 4T26, mentre le stime per il 2027 sono state ridimensionate a causa delle limitazioni alle spedizioni iraniane. Dopo una contrazione di 4,8 mb/g nel 2026, l’offerta petrolifera globale dovrebbe risalire di 6,6 mb/g, raggiungendo una media di 108,1 mb/g nel 2027.

Nonostante proseguano gli attacchi alle petroliere, il mese scorso le esportazioni di petrolio dal Golfo, escluso l’Oman, hanno raggiunto un livello inferiore del 26% rispetto al periodo prebellico. L’incremento è trainato dal greggio, i cui flussi sono a un livello pari all’82% dei livelli prebellici. I maggiori ritmi di esportazione hanno portato a un significativo rialzo delle previsioni IEA sull’offerta petrolifera globale per il resto dell’anno. Le perdite di Medio Oriente e Russia parzialmente compensate dalla crescita dei produttori al di fuori del Golfo: Stati Uniti, Canada, Brasile, Argentina e Guyana.

Pesa la dipendenza saudita dai corridoi alternativi

Anche Kpler ad ottobre ha rilevato una ripresa del mercato petrolifero, resa possibile grazie alle esportazioni di greggio dell’Arabia Saudita che hanno consolidato la loro ripresa il mese scorso, attestandosi su una media di 7 milioni di barili al giorno, al di sopra del livello di riferimento del 2025 (ossia 6,2 milioni) per il secondo mese consecutivo. Ad ottobre, i transiti attraverso il Canale di Suez hanno il record di 930.000 barili al giorno, mentre i flussi attraverso lo stretto di Bab el-Mandeb sono diminuiti. Nonostante la ripresa, i carichi sulla costa orientale restano inferiori ai livelli precedenti al conflitto in Medio Oriente e ciò conferma la continua dipendenza dell’Arabia Saudita da corridoi alternativi per mantenere i volumi di esportazione.

Prezzi elevati, elettrificazione ed efficienza dei consumi freneranno il rimbalzo della domanda di carburanti

La domanda mondiale di petrolio continua a risentire delle persistenti interruzioni nelle esportazioni di prodotti raffinati e GPL dal Golfo, che sono ferme a circa la metà rispetto ai livelli prebellici, oltre che degli elevati prezzi dei carburanti. Il ritmo della contrazione è comunque destinato a rallentare. Il divario rispetto ai livelli del 2025 dovrebbe attenuarsi gradualmente, prima di tornare a crescere intorno a marzo del prossimo anno. Le materie prime petrolchimiche, i prodotti maggiormente colpiti dalla guerra, costituiscono quasi l’80% degli incrementi del 2027. Tuttavia, prezzi elevati, l’elettrificazione e l’efficienza dei consumi nel parco veicoli globale freneranno il rimbalzo della domanda di carburanti per il trasporto su strada.

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About Author / Erminia Voccia

Giornalista professionista appassionata e attenta osservatrice delle dinamiche globali. Ha una laurea magistrale in Relazioni Internazionali e due master in giornalismo e giornalismo radiotelevisivo. Ha mosso i primi passi in tv realizzando servizi per i telegiornali nazionali. Ha lavorato da freelancer per diversi quotidiani on line e cartacei nazionali e riviste specializzate, scrivendo di temi legati all’ambiente, agli esteri, alla politica internazionale e alla geopolitica, con uno sguardo particolare verso l’Asia. Ha curato l'organizzazione eventi e la comunicazione per una casa editrice e ha partecipato alla redazione di saggi. Per Rinnovabili si interessa soprattutto di clima e politiche climatiche.

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