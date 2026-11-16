A Ecomondo 2026 è stato svelato il nuovo Scania Dynamic: ecco cosa cambia per il truck dotato di multimotorizzazione
Scania Dynamic, nuovo designa per il camion del gruppo svedese
Sotto i riflettori dello stand Scania, a Ecomondo 2026, è stato svelato il nuovo truck del costruttore svedesem Scania Dynamic, già anticipato all’ultimo IAA di Hannover, ma alla fiera più importante in Italia per la green economy viene svelato in anteprima italiana. Un aggiornamento di prodotto che ridisegna l’esperienza di chi sta al volante e che attraversa l’intera gamma: dal motore full electric ai termici fino al biometano. “Siamo di fronte al Dynamic che porta il livello dell’esperienza dell’autista a un nuovo livello“, spiega a Rinnovabili Alessandro Girardi di Scania, a pochi istanti dall’unveiling del truck. “Tutto è stato pensato per mettere al centro proprio lui, l’autista che fa un lavoro preziosissimo.”
Design, aerodinamica e cabina
Il primo elemento che salta all’occhio del Dynamic è lo stile, perché si presenta con un design rinnovato, un nuovo frontale più aerodinamico e ulteriori soluzioni distribuite lungo il telaio. L’intervento non è però solo estetico: riguarda anche gli interni della cabina, dove debuttano un nuovo letto reclinabile e un nuovo sistema di illuminazione, pensati per aumentare comfort e sicurezza di chi trascorre a bordo gran parte della propria giornata lavorativa.
Meno consumi, per tutte le alimentazioni
Le novità aerodinamiche si traducono anche in efficienza energetica. Sui veicoli termici, Scania dichiara una riduzione dei consumi fino al 2%, che sale fino al 3% sui modelli 100% elettrici Un dato che, in un settore dove far quadrare i conti è sempre più sfidante, pesa sul bilancio dei trasportatori.
Il debutto a Ecomondo avviene in un momento in cui i costruttori di mezzi pesanti sono chiamati a rispondere agli obiettivi di decarbonizzazione fissati dall’Unione Europea. Sulla questiona la posizione di Scania è netta: “Dal nostro punto di vista non esiste un’unica soluzione, in particolare nel breve termine. Esiste piuttosto un approccio multitecnologico“, afferma ancora Girardi. Il diesel, anche nella versione alimentata con HVO, “ci accompagnerà ancora per molto tempo”, in attesa di vedere gli sviluppi dell’Euro 7. Nel lungo periodo, tuttavia, la direzione è l’elettrico che sarà la strada maestra verso la decarbonizzazione.
Una leva per attrarre nuovi autisti
C’è poi un tema che il settore dell’autotrasporto e logistica conosce piuttosto bene: la difficoltà di trovare nuovi conducenti. “È una professione difficile, ma altrettanto importante“, osserva Girardi. In questa prospettiva il Dynamic, con il suo comfort e la sua attenzione alla sicurezza, vuole essere anche uno strumento di attrattività per la professione. “Sarà una leva anche per attrarre gli autisti”, offrendo ai trasportatori un aiuto concreto per affrontare una sfida centrale: garantire il trasporto.
Il design secondo Mårten Bergström
A raccontare le scelte costruttive dietro il nuovo Dynamic è Mårten Bergström, Head of Industrial Design di Scania, che abbiamo incontrato a Ecomondo subito dopo lo svelamento del nuovo truck svedese. “La difficoltà maggiore non è stata inventare qualcosa di nuovo. Il Dynamic è infatti un’espansione del sistema modulare di Scania, e il nodo era scegliere dove mettere energie e risorse” spiega il designer.
Forte di 135 anni di storia, che gli altri costruttori di mezzi pesanti non possono vantare, Scania ha scelto una linea di continuità. Infatti la medesima piattaforma può ospitare motori a gas, a biodiesel o elettrici, e il Dynamic rappresenta quindi una continuazione logica, non una frattura.
La calandra: cambia la forma, resta l’identità
Ma non mancano i cambiamenti più marcati. A cominciare dall’interno con lo Smart Dash, la nuova piattaforma digitale, un elemento importante per chi passa tutta la giornata al volante, dove domina il più grande schermo centrale di infotainment mai montato da Scania. Poi ci sono gli specchi digitali che garantiscono una migliore visibilità con una maggiore efficienza energetica grazie alla riduzione della resistenza aerodinamica. Per i conducenti, il sistema offre una visibilità superiore durante le manovre in retromarcia o in spazi ristretti, grazie a due schermi Full HD.
Dal punto di vista estetico esterno al truck di Scania, invece è la nuova calandra a dominare la scena, che abbandona la storica barra orizzontale presente fin dagli anni Settanta, per una struttura a nido d’ape, una scelta che Bergström definisce “naturale“. Il nuovo frontale è più semplificato, con un’identità grafica più legata al parabrezza e il logotipo Scania spostato più in alto, più piccolo e più sofisticato. L’obiettivo è trasmettere intelligenza, precisione e prestazioni.
Il premium ridefinito
Per Scania, il prestigio del marchio da estendere al futuro passa anche dal modo in cui si progetta il prodotto e in cui si accoglie il cliente, dalle officine fino all’assistenza. “Il conducente“, sottolinea Bergström, “è parte di un ecosistema, e l’esperienza va pensata a 360 gradi: servizi, punti di contatto digitali, prodotto“.
Nuovi materiali e riciclabilità
Il team di design ha sviluppato nuovi tessuti per i sedili e gli interni, puntando a migliorarne la riciclabilità. Ad esempio, le tendine sono realizzate al 100% con materiali riciclati, mentre i
pannelli delle pareti e del tetto contengono il 70% di materiale riciclato. “Questo significa lavorare a stretto contatto con i fornitori e coinvolgere tutti nel processo. La strada da percorrere è ancora lunga, ma si tratta di un obiettivo inserito in una visione più ampia” spiega ancora il designer svedese. Durante la progettazione è stato dato ampio spazio all’utilizzo di “una maggiore quantità di plastiche riciclabili anche nelle zone del pavimento. È un lavoro che richiede un impegno considerevole e i cui benefici continueranno a crescere nel tempo” conclude Mårten Bergström.