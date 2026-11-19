Il Rapporto GreenItaly conferma che la transizione verde ha bisogno di nuovi acceleratori di crescita. Evidenziare quello che c’è di positivo è importante quanto mostrare i segnali di crisi per studiare soluzioni in grado di evitare che le debolezze riscontrate possano contagiare anche altre filiere
La transizione verde non è un fenomeno statico ma un movimento in evoluzione
Il Rapporto GreenItaly 2026 conferma che le imprese green affrontano meglio le crisi, innovano di più, esportano di più e creano più posti di lavoro.
GreenItaly è stato realizzato da Fondazione Symbola, Unioncamere e Centro Studi Tagliacarne con il patrocinio del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e la collaborazione di Conai, Ecopneus, Enel.
La transizione verde non è un fenomeno statico, bensì un movimento in evoluzione ed è opportuno conoscerne i cambiamenti, ma soprattutto su questi temi non dobbiamo abbassare la guardia.
Divulgare i dati che ne rappresentano la crescita è uno stimolo a migliorare le performance; nel caso in cui, invece, si registri una flessione i dati aiutano a interrogarsi per trovarne le cause e invertire la tendenza.
Le rinnovabili sono una scelta pragmatica
Spagna e Francia superano l’Italia nello sviluppo delle fonti rinnovabili, mentre la Cina ha installato quasi due terzi di energia solare e tre quarti di eolico presenti nel mondo.
Anche negli Stati Uniti, nonostante la politica attuale remi contro, le rinnovabili stanno crescendo per puro pragmatismo: si preferisce l’energia che costa meno.
Come spiega Ermete Realacci, presidente della Fondazione Symbola, «nel Rapporto Greenitaly si coglie un’accelerazione verso un’economia più a misura d’uomo che punta sulla sostenibilità, sull’innovazione, sulle comunità e sui territori.
GreenItaly parte dall’Italia che c’è: non obiettivi imposti dall’alto, ma osservazione di scelte fatte perché ritenute più convenienti e in grado di rafforzare la nostra economia.
La burocrazia inutile ostacola il cambiamento necessario, ma possiamo farcela se mobilitiamo le migliori energie del paese senza lasciare indietro nessuno, come è scritto nel Manifesto di Assisi, promosso dalla Fondazione Symbola e dal Sacro Convento».
Mancano le competenze giuste
Andrea Prete, presidente di Unioncamere, sottolineando l’importanza e il ruolo fondamentale dell’Europa in questa transizione, rimarca come sia più conveniente investire nelle energie rinnovabili. Una scelta economica, quindi, anche in considerazione del fatto che i data center faranno raddoppiare la richiesta di energia.
Prete mette l’accento sulla necessità di competenze green e digitali, «ricercatissime eppure introvabili. È indispensabile avere le persone con le competenze necessarie per accompagnare il cambiamento». Pertanto, la formazione è cruciale in ogni sua declinazione: dalla formazione continua all’interno delle imprese all’attuazione di politiche mirate per trattenere i giovani.
Anche in ambito green «non bastano le competenze tecniche, ma sono decisive soft skills come problem solving, autonomia, flessibilità e lavoro di squadra».
Richiesta di competenze green nell’ambito delle attività aziendali, per regione
Anno 2025, incidenze percentuali sul totale delle attivazioni previste per regione
Trasformare le innovazioni in filiere industriali
Qual è la strada più efficace da percorrere? Sicuramente quella della ricerca perché cambia le risposte al sistema, ha dichiarato Catia Bastioli, amministratore delegato di Novamont. Ma «la vera sfida è trasformare le innovazioni in strategie globali e filiere industriali attirando investimenti e valorizzando le competenze. La transizione non è un costo ma uno strumento di competitività».
Gilberto Pichetto Fratin, ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, ha affermato che «le rinnovabili sono un pilastro della sicurezza energetica: nel 2025 hanno coperto circa il 47% della domanda elettrica nazionale. L’obiettivo da perseguire è quello di raggiungere la neutralità climatica al 2050, insieme agli altri membri dell’Unione Europea».
Quale sarà la voce dell’Europa?
Mentre scriviamo è ancora in corso la COP 31: non è ancora emersa una bozza di documento finale, ma sembra che le decisioni saranno fortemente influenzate dalla crisi energetica e dalle tensioni geopolitiche internazionali.
Secondo il Presidente Sergio Mattarella, «L’Europa deve saper offrire una sua risposta equilibrata al mondo. Una comunità cresce, produce, vive assicurandosi l’avvenire, se sa far proprio il valore della sostenibilità delle risorse dell’ambiente e il consolidamento della coesione sociale». Riuscirà a far sentire la sua voce?
I numeri del Rapporto GreenItaly 2026
Vediamo ora quali sono i numeri di questa edizione.
Nel periodo 2020-2025 gli eco-investimenti hanno coinvolto 591.450 imprese, il 36,2% del totale; nella manifattura la quota sale al 42,5% e nel settore primario al 48,3%.
Investire nel green conviene, come confermano i dati. Il 22% delle imprese manifatturiere green prevede di aumentare le esportazioni nel 2026, contro il 17% di quelle non green; il 30% si attende una crescita del fatturato, contro il 26%, e il 18% dell’occupazione, contro il 13%.
Una strada in discesa? Non proprio, perché la fragilità strutturale del sistema energetico, le difficoltà autorizzative, l’instabilità normativa e i ritardi nelle infrastrutture sono ostacoli che incidono sulle filiere.
Nel 2025 la dipendenza italiana dall’estero è risalita dal 73,5% al 75,2%, con circa il 95% del gas importato: una condizione che ha frenato il dinamismo delle imprese.
Il fotovoltaico ha superato i 44 terawattora di produzione, raggiungendo un nuovo record. Tuttavia, il calo di idroelettrico ed eolico non ha consentito di aumentare la quota complessiva delle rinnovabili nella domanda elettrica.
Dopo la crescita del triennio 2022-2024, nel 2025 anche lo sviluppo della nuova capacità rinnovabile ha rallentato, con 7 GW installati contro i 7,7 dell’anno precedente.
Gli effetti della dipendenza energetica
Gli effetti di questa dipendenza energetica si vedono in tutti i settori produttivi: automotive, meccanica, cartario, ceramico. Segnali di crisi sono evidenti anche per la chimica bio-based e le plastiche compostabili.
Sul fronte dell’economia circolare, invece, l’Italia è molto più avanti della media europea. Tuttavia, il Rapporto GreenItaly 2026 osserva che la crisi del riciclo della plastica presente in Europa non risparmia nemmeno l’Italia. La minore richiesta di plastica riciclata dipende dai costi più alti e dall’importazione di materiali vergini a prezzi più bassi che arrivano soprattutto da Cina, Egitto e Sud-Est Asiatico.
L’Italia ha trasformato in ricchezza la sua storica mancanza di materie prime. Oggi la crisi dell’energia rischia di diventare un ostacolo insuperabile.
Il Rapporto GreenItaly conferma che la transizione verde ha bisogno di nuovi acceleratori di crescita. Evidenziare quello che c’è di positivo è importante quanto mostrare i segnali di crisi. Così si potranno studiare soluzioni in grado di evitare che le debolezze riscontrate possano contagiare anche altre filiere.