La Presidenza irlandese tenta di raggiungere un accordo sulla revisione dell'ETS1 al Consiglio Ambiente di dicembre.
La proposta irlandese sulla riforma del sistema ETS rallenta la graduale eliminazione dei permessi di emissione gratuiti
La Presidenza di turno irlandese dell’Unione Europea ha proposto delle modifiche al mercato del carbonio europeo che rallenterebbero la graduale eliminazione dei permessi di emissione gratuiti per l’industria ed esenterebbero gli impianti più piccoli dai nuovi requisiti di decarbonizzazione. La proposta di compromesso dell’Irlanda rientra nei negoziati sulla prevista revisione del sistema ETS da parte della Commissione Europea, oggetto di un aspro dibattito tra gli Stati Membri.
Lo scopo della proposta è cercare di sbloccare i negoziati sulla riforma della politica climatica più importante dell’UE. I Governi e il Parlamento Europeo dovranno presentare ciascuno le proprie posizioni negoziali prima dell’avvio dei colloqui per definire la legge. L’obiettivo della Presidenza irlandese è arrivare a un’intesa definitiva entro la riunione dei Ministri dell’Ambiente dell’11 dicembre.
I 27 dovranno arrivare a un accordo su un piano per modificare i parametri di riferimento sull’efficienza del carbonio
Il testo presentato verrà discusso mercoledì 18 novembre. Bruxelles sta provando a ridefinire il meccanismo di scambio di quote di emissione dell’UE in modo da riuscire a raggiungere l’obiettivo di ridurre le emissioni nette di gas serra del 90% entro il 2040 rispetto ai livelli del 1990.
Lo schema ETS è stato progettato per l’obiettivo climatico dell’UE per il 2030 e, se non ci fossero modifiche, ridurrebbe l’offerta di permessi gratuiti a quasi a zero entro il 2039. Ogni anno, circa il 57% dei permessi ETS viene messo all’asta e il resto viene assegnato gratuitamente alle industrie per contenere i loro costi legati alla CO2. In questo modo, le industrie ricevono un aiuto concreto utile a competere con i concorrenti stranieri che non sono tenuti a sostenere simili spese per la tutela ambientale.
Diversi Stati membri hanno spinto per ottenere un maggior numero di quote di emissione gratuite citando anche l’aumento dei costi energetici. I 27 dovranno arrivare a un accordo su un piano per modificare i parametri di riferimento sull’efficienza del carbonio, sulla base dei quali viene decisa la futura assegnazione dei permessi gratuiti.
Cambierebbero i parametri di riferimento industriali per l’assegnazione di quote
In base a quanto emerso dal testo di compromesso presentato dall’Irlanda e visionato da Reuters, una modifica fondamentale riguarda i parametri di riferimento industriali, che definiscono il numero di permessi gratuiti da assegnare ai settori siderurgico, chimico, del cemento e dei fertilizzanti. Il testo baserebbe i parametri di riferimento sugli impianti più efficienti che costituiscono il 10% del volume di produzione di un settore. La proposta, dunque, andrebbe a sostituire il metodo attuale che si basa invece sul 10% degli impianti più efficienti.
I gruppi industriali ritengono che il metodo attuale consenta a un ristretto numero di impianti più efficienti di influenzare il parametro di riferimento. Inoltre, il testo proposto introduce una revisione dei tagli ai parametri sulla base di aggiornamenti annuali anziché ogni cinque anni. Il risultato di queste modifiche sarebbe quindi una riduzione più graduale delle quote gratuite.
Sempre in base a questa proposta, i piccoli impianti, ossia quelli che hanno ricevuto meno di 5.000 permessi gratuiti nel precedente periodo di assegnazione, sarebbero esentati dal requisito proposto dalla Commissione UE di presentare piani di investimento per la decarbonizzazione. Per gli impianti più grandi, il testo introduce la possibilità per le aziende di accedere all’ultimo 20% della loro assegnazione gratuita una volta avviata la costruzione di un progetto di decarbonizzazione ammissibile, anziché dopo il completamento del progetto stesso come previsto dalla proposta elaborata dalla Commissione UE per la riforma del sistema ETS.
La proposta irlandese consente anche altre opportunità alle aziende per mettere in comune gli investimenti tra poli industriali e catene del valore. Sottolinea che determinati investimenti in pompe di calore collegate a reti di teleriscaldamento potranno essere conteggiati tra i requisiti di investimento.
Riforma del sistema ETS: utilizzare in anticipo i crediti di carbonio internazionali
L’Irlanda ha proposto anche di cominciare a utilizzare in anticipo i crediti di carbonio internazionali rispetto a quanto previsto. Ci sarebbe una fase pilota dal 2031 al 2035 per crediti importati ad alta integrità che le aziende incluse nell’ETS potrebbero potenzialmente utilizzare per adempiere ad alcuni dei propri obblighi, come racconta Bloomberg. In base alla proposta avanzata a luglio dalla Commissione, invece, le aziende dell’UE avrebbero potuto utilizzare crediti internazionali di alta qualità a partire solo dal 2036.
I crediti internazionali sarebbero generati da progetti che puntano a tagliare le emissioni al di fuori del territorio dell’UE. La proposta irlandese stabilisce sei fasce per gli acquisti previsti di questi crediti. A ciascuna fascia corrispondono riduzioni annuali del tetto alle emissioni del sistema che vanno dall’1,7%, come proposto dalla Commissione, al 2,7%. In base al documento, un minor numero di acquisti previsti di crediti comporterebbe tagli più veloci al tetto massimo.