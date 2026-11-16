Domenico Andreoli, Head of marketing Daimler Truck Italia illustra la visione per la transizione energetica: motori diesel ad alta efficienza HVO-Ready, eActros 600 full electric e la tecnologia a idrogeno
La transizione dei trasporti pesanti: l’intervista a Domenico Andreoli
Ecomondo 2026, tra i protagonisti del mondo truck, non manca Daimler Truck Italia, presenza fissa ad ogni edizione della più importante fiera italiana dedicata alla green economy. Nello stand dell’azienda tedesca abbiamo incontrato Domenico Andreoli, Head of Marketing di Daimler Truck Italia, che a Rinnovabili ha illustrato la strategia dell’azienda per la decarbonizzazione nel settore dei trasporti e della logistica.
I pilastri di Daimler Truck
Il piano si fonda su tre pilastri tecnologici: l’innovazione dei tradizionali motori diesel, ora ancora più efficienti e compatibili con il carburante HVO, lo sviluppo di veicoli interamente elettrici come l’eActros 600 e l’impiego di celle a combustibile a idrogeno.
Mentre in Europa l’adozione dei mezzi elettrici riceve un forte impulso grazie a incentivi strutturali e sgravi sui pedaggi, in Italia la transizione incontra ancora ostacoli legati alla mancanza di analoghi supporti governativi.
Nonostante ciò, l’aumento dei costi energetici spinge alcune aziende a valutare soluzioni innovative, tra cui l’autoproduzione di energia rinnovabile. Daimler Truck dimostra così che la mobilità sostenibile è possibile e competitiva, guidando il cambiamento verso un futuro a zero emissioni.