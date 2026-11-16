In Cina ha volato per il primo aereo elettrico commerciale alimentato da batterie di CATL con propulsori sulle due ali
Aereo elettrico, nuovo primato della Cina
Il trasporto aereo è uno dei settori più difficili da decarbonizzare. Fino ad oggi, solo il SAF è utilizzato (anche se in piccole percentuali) come combustibile alternative per ridurre le emissioni inquinanti. Dalla Cina, però, una nuova speranza: il primo aereo commerciale elettrico, denominato CE-25A, pesa 10 tonnellate ed è stato interamente sviluppato in Cina.
Sabato scorso il velivolo a batteria ha completato il suo primo volo di prova con pilota, partendo dalla città di Binzhou. L’azienda produttrice si chiama Commercial Aircraft Corp of China, ma c’è anche lo zampino del super gruppo CATL, leader nella produzione di batterie, e di istituti di ricerca universitari.
Nuovo primato cinese
A bordo dell’aereo elettrico c’erano i due piloti e un ingegnere collaudatore. Un volo durato meno di un’ora – esattamente 57 minuti e 46 secondi – di cui 16 minuti e 38 secondi in volo, durante i quali ha percorso 60,4 chilometri. Risultati in linea con le aspettative secondo le dichiarazioni dell’azienda cinese che se omologato potrà trasportare al massimo 19 passeggeri per tratta, ovviamente solo per tratte domestiche.
Infatti, l’autonomia di volo di questo mezzo aereo, che può raggiungere i 300 chilometri orari ad una quota di crociera di 2.400 metri, è di massimo 400 chilometri. Se facessimo un paragone con le nostre distanze, partendo da Roma non potrebbe arrivare neanche a Milano. Considerando la grandezza della Cina, immaginiamo che i collegamenti siano piuttosto limitati e su base regionale, ma quel che conta in questa prima fase tecnologica è che il volo sia riuscito.
Nuova tecnologia elettrica
Particolare la tecnologia che consente a questo aereo di volare; infatti, si tratta di un sistema di propulsione elettrica distribuita, costituito da 10 ventole intubate azionate da motori elettrici e montate direttamente sulle ali. Tecnologia che l’azienda ha già testato una ventina di volte, senza che fino a sabato scorso, ci fosse mai salito un pilota umano.
Questo tipo di tecnologia poggia su un’architettura di propulsione che cambia radicalmente il modo in cui viene concepito un aereo: invece di affidarsi a uno o due motori di grandi dimensioni, concentra la spinta su numerosi motori elettrici di dimensioni più contenute, distribuiti lungo le ali o in altre parti della struttura del velivolo. L’obiettivo non è semplicemente sostituire un motore tradizionale con uno elettrico, ma ripensare l’intero progetto aeronautico per ottenere maggiore efficienza, ridurre consumi ed emissioni e migliorare le prestazioni di volo.
Perché è una tecnologia interessante
Abbiamo sempre visto e viaggiato su aerei di linea in cui la spinta è generata da pochi motori posti sotto le ali in aggiunta a quello nella parte posteriore della fusoliera. Con la propulsione elettrica distribuita si installano diversi propulsori elettrici collocati lungo il bordo anteriore o posteriore delle ali, oppure in altre posizioni strategiche. L’energia può provenire da batterie, celle a combustibile a idrogeno oppure da un sistema ibrido che combina generazione elettrica e altre fonti di energia. Oltre al fattore decarbonizzazione, per quali ragioni potrebbe essere una tecnologia interessante nel futuro?
Anzitutto, la presenza di più eliche permette di intervenire sul flusso d’aria che investe le ali, può ridurre i consumi perché motori e struttura aerodinamica permettono di progettare velivoli più efficienti. Motori ed eliche più piccoli possono contribuire a ridurre il rumore percepito a terra, soprattutto nelle fasi di decollo e atterraggio. Fattore molto importante che investe la sicurezza, è invece la presenza di più motori, che in caso di un singolo guasto non compromettono la spinta.
Limiti tecnologici
Non mancano i limiti. Il primo è rappresentato dalla densità energetica delle batterie. Infatti, gli attuali accumulatori pesano troppo rispetto all’energia che possono immagazzinare; un secondo problema è rappresentato dalla gestione termica dei motori che devono funzionare in condizioni di elevata potenza, senza surriscaldarsi. Ci sono poi questioni legate alla ridondanza dei circuiti elettrici, alla gestione dei guasti, alla compatibilità elettromagnetica e alla certificazione aeronautica. Avere più motori significa anche avere più componenti da controllare, mantenere e integrare. E’ stata la NASA stessa a evidenziare questi limiti tecnologici, perché anche l’agenzia spaziale americana ha lavorato a prototipi di aerei con questa alimentazione, in particolare l’X-57 che però non ha mai volato.
A un passo dalla certificazione
In Cina, l’iter amministrativo per concedere le autorizzazioni è molto più veloce e snello che in Europa, per cui è probabile che nei prossimi mesi il CE-25A possa già essere pronto per solcare i cieli della Cina senza emettere sostanze inquinanti.
Intanto, la Civil Aviation Administration of China ha accettato la domanda di certificazione di tipo presentata per il velivolo. Restano infatti da affrontare verifiche fondamentali riguardanti sicurezza, affidabilità, autonomia effettiva, gestione delle batterie e comportamento dei sistemi propulsivi nelle differenti condizioni operative.