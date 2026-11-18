I data center hyperscale degli Stati Uniti in un anno hanno prodotto circa 25,7 milioni di tonnellate di CO2, secondo una stima di Harvard.
Data center green grazie all’energia rinnovabile
Lo sviluppo dell’IA e dei data center può procedere di pari passo con la tutela ambientale grazie all’energia rinnovabile. Come evidenziato dal World Energy Transition Outlook 2026 dell’IRENA, le rinnovabili stanno diventando una soluzione sempre più competitiva in termini di costi per soddisfare la crescente domanda di elettricità. Data center green, dunque, possono esistere e vanno implementati.
In tal senso, i centri di elaborazione dati non vengono più visti solo come dei consumatori di energia ma soggetti attivi del sistema elettrico. Carichi di lavoro flessibili, sistemi di accumulo e una gestione intelligente dell’energia possono aiutare i data center a rispondere ai picchi di generazione da fonti rinnovabili o ai vincoli delle reti locali.
L’Impegno di Adalia sull’IA
Alla COP31 in Turchia è stato lanciato un appello a favore di un impegno globale finalizzato a garantire che lo sviluppo dell’IA avanzi insieme all’azione per il clima. L’Impegno di Adalia sull’IA, o 2026 Antalya AI Pledge, invita i Governi e le aziende ad adottare misure volontarie per alimentare l’IA con energia pulita. Punta anche a trasformare conoscenze, dati, standard e buone pratiche in impegni volontari concreti sulle modalità con cui l’IA viene progettata, acquisita, alimentata, implementata, misurata e gestita, a sostegno degli obiettivi climatici e di sviluppo sostenibile. Tale impegno include il rispetto di requisiti per data center ecologici e fornisce una base utile a tradurre un obiettivo di ampia portata in azioni misurabili.
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Impatto climatico dei data center negli USA
In base a un recentissimo studio guidato dalla Harvard T.H. Chan School of Public Health e dalla Harvard Data Science Initiative, i data center hyperscale (HDC), ossia la classe di data center più grande e potente, che supporta servizi come il cloud computing, l’addestramento di modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM) e la diffusione globale di strumenti di intelligenza artificiale (IA), sono alimentati prevalentemente da combustibili fossili e consumano volumi di elettricità paragonabili a interi stati americani.
Lo studio ha rilevato che questi HDC, a seconda dell’intensità, tra maggio 2024 e aprile 2025 hanno consumato complessivamente tra i 68 e i 99 terawattora di elettricità, la stessa quantità consumata in un anno da stati quali Indiana, Michigan e Tennessee. Durante il periodo analizzato, la domanda elettrica degli HDC corrispondeva a circa l’1,8% del consumo totale di elettricità degli Stati Uniti ed era associata a circa 25,7 milioni di tonnellate di CO2, un valore da due a tre volte superiore rispetto a una stima del 2018.
ll settore tuttavia cresciuto rispetto al periodo considerato, la ricerca non ha incluso ogni singolo sito e potrebbe non aver tener conto del tutto della generazione di energia in loco, come hanno sottolineato gli autori.
Perché spingere per data center green sfruttando l’energia rinnovabile
Tuttavia, fino a questo momento, solo la cinese Alibaba tra le grandi aziende tecnologiche ha firmato l’impegno sostenuto dall’ONU per ridurre l’impatto ambientale dell’intelligenza artificiale. Le principali aziende statunitensi non lo hanno fatto.
L’IRENA ha contribuito alla stesura della promessa di Adalia sull’IA e sta lavorando a stretto contatto con l’Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (ITU) e altri partner per affrontare le questioni legate alla trasformazione dei sistemi energetici. Secondo l’IRENA, l’impegno è particolarmente rilevante in due ambiti:
- per i sistemi elettrici. Man mano che i sistemi elettrici integrano quote maggiori di fonti rinnovabili, sistemi di accumulo e domanda flessibile, il loro funzionamento diventa sempre più complesso. Quindi, la digitalizzazione è un fattore abilitante essenziale per sistemi elettrici sicuri, economicamente accessibili e basati sulle rinnovabili.
- per i data center. Efficienza energetica, sistemi di raffreddamento efficaci e gestione responsabile delle apparecchiature sono tutti aspetti fondamentali quanto l’integrazione sostenibile della domanda dei data center nelle reti elettriche. Data center altamente efficienti ma collegati a forniture elettriche ad alta intensità di carbonio possono avere un serio impatto sul clima.