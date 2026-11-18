In Cina la prima auto a guida autonoma di Livello 3 autorizzata a circolare sulle autostrade fino a 120 km orari
Auto a guida autonoma, la Cina avanza sul livello 3
Sempre un passo avanti, anche nella guida autonoma. La Cina con il marchio Stelato ha avviato i test di guida autonoma di livello 3 su autostrade interurbane a velocità fino a 120 km/h. Questo tipo di guida consente al conducente di distogliere lo sguardo dalla strada e di occuparsi di altre attività, mentre il computer di bordo guida.
Non è la prima auto in assoluto a testare il livello 3, perché a dicembre 2025 erano già state autorizzate altre due auto: Deepal SL03 fino a 50 km/h, in condizioni di traffico congestionato, su tratti individuati di Chongqing e la Arcfox Alpha S fino a 80 km/h, su specifici tratti autostradali e di superstrada urbana a Pechino. La novità di Stelato è l’estensione della sperimentazione a un contesto autostradale interurbano, con velocità fino a 120 km/h.
Il caso cinese
Su larga scala perché intanto sono stati concessi i primi permessi condizionali di guida autonoma di livello 3 ai brand Changan e BAIC, consentendo alle loro auto di circolare in aree designate all’interno di Pechino e la città di Chongqing rispettando il limite di velocità. Dal prossimo 1° luglio 2027 in Cina entreranno in vigore il nuovo standard per i sistemi di livello 3. Successivamente anche i costruttori Xpeng, Li Auto, BYD, Avatr e altri marchi stanno via via ottenendo gli stessi permessi. Insomma, la mobilità cinese sta cambiando molto velocemente.
Questo standard di guida permette al veicolo di fermarsi in corsia, di affrontare situazioni in cui il traffico è lento, di frenare all’improvviso se verifica situazioni di rischio del mezzo che precede. Ad esempio Stelato può cambiare corsia e decelerare in prossimità degli svincoli autostradali. Il sistema, a quanto pare, può funzionare anche in caso di pioggia da leggera a moderata, neve e di notte.
Cosa prevede il livello 3
La Cina è diventata uno dei Paesi più avanzati al mondo nella regolamentazione e nell’implementazione commerciale della guida autonoma di Livello 2, che non è semplicemente un’evoluzione dell’ADAS, ma introduce un cambiamento sostanziale nella relazione tra conducente e automobile.
Nell’agosto 2026 il Ministero dell’Industria e dell’Information Technology della Cina ha pubblicato lo standard nazionale unificato per la sicurezza dei sistemi di guida autonoma di Livello 3 e 4; chi non rispetta questi requisiti non potrà produrre, importare o vendere veicoli L3 nel Paese.
La normativa cinese è molto severa: se il conducente non risponde a una richiesta di ripresa del controllo entro 10 secondi, l’auto non può semplicemente disattivare il sistema, ma deve eseguire autonomamente una Minimum Risk Maneuver — cambiare corsia in sicurezza, accostare a bordo strada senza intralciare il traffico e fermarsi attivando le quattro frecce.
Questa manovra include:
- Cambi di corsia automatici
- Arrestare il veicolo in sicurezza
- Parcheggiare in un luogo che non ostruisca il traffico.
- Proteggere i passeggeri e gli altri utenti della strada
Di fatto, questo obbliga i sistemi L3 a possedere ridondanze hardware e capacità decisionali quasi da Livello 4. Inoltre, ogni veicolo L3 deve integrare un sistema di registrazione dati paragonabile alle scatole nere degli aerei, per tracciare con precisione chi avesse il controllo del mezzo in caso di incidente. Durante l’attivazione regolare del Livello 3 nei limiti consentiti, la responsabilità legale in caso di sinistro ricade sul costruttore/sistema e non sul conducente.
Cosa fanno i brand europei
Anche BMW e Mercedes-Benz hanno ricevuto autorizzazioni per partecipare ai programmi di test L3 in Cina, ma nel resto del mondo occidentale, la situazione è ben più arretrata. In Europa la normativa c’è già, ma l’applicazione è molto più rigida, oltre che differente da paese a paese. L’estate scorsa a Bruxelles, in 18 Paesi hanno firmato per sviluppare una piattaforma transfrontaliera per sperimentare su larga scala i veicoli senza conducente nel traffico urbano. I due costruttori tedeschi hanno già le tecnologie per i sistemi L3, ma la diffusione commerciale è stata limitata da vincoli normativi, infrastrutturali e di utilizzo.
Ad esempio BMW con la nuova i3 elettrica ha portato a bordo la guida autonoma di livello 2 in autostrada; significa che l’auto si guida da sola, mantiene autonomamente velocità, distanza e traiettoria e può cambiare corsia, basta che il conducente lo autorizzi guardando lo specchietto sinistro o destro. E comunque il driver deve sempre controllare la strada, e non può distrarsi. Con il livello 3, invece, il conducente può delegare al sistema il controllo dinamico del veicolo. Può quindi distogliere gli occhi dalla strada, ma deve essere in grado di riprendere il controllo quando il sistema lo richiede.
Invece, Mercedes avvierà la guida assistita point-to-point in Germania e negli Stati Uniti tra la fine del 2026 e la prima metà del 2027. Quando il sistema e le condizioni operative lo consentono, il conducente può togliere le mani dal volante fino a 130 km/h, rendendo i lunghi viaggi più rilassati e meno impegnativi. Il sistema assiste costantemente il conducente, adattandosi alla situazione del traffico e alleggerendo gran parte delle operazioni di routine al volante.
Hands-free Assist è affiancato da Proactive Lane Change Assist, per rendere il viaggio ancora più fluido. Il sistema può avviare ed eseguire i cambi di corsia senza che il conducente debba attivare o confermare ogni manovra. Che si tratti di sorpassare un veicolo più lento o di seguire il percorso di navigazione verso l’uscita autostradale corretta, il sistema aiuta il conducente a raggiungere la destinazione con più facilità e comfort. Il conducente resta responsabile della guida e deve continuare a monitorare attentamente il traffico, pronto a riprendere il controllo in qualsiasi momento.
In Germania Hands-free Assist in autostrada, con Proactive Lane Change Assist incluso, arriverà entro la fine del 2026. In Italia, non è ancora possibile circolare legalmente con la guida autonoma Livello 3 su strada aperta al pubblico, se non per sperimentazioni autorizzate a livello ministeriale, ma siamo fermi al Livello 2.