Le organizzazioni fanno il bilancio della COP31 di Antalya: restano irrisolti i nodi su combustibili fossili, adattamento e finanza climatica. Critiche anche al mancato riconoscimento dell'elettricità pulita nel target 35 by 35.
Nessun accordo politico significativo, nessun passo avanti concreto sull’uscita dai combustibili fossili e progressi insufficienti sulla finanza climatica. È il bilancio della COP31 di Antalya secondo organizzazioni e centri di ricerca, che hanno commentato la conclusione dei negoziati del 22 novembre evidenziando le criticità emerse durante la conferenza e le questioni ancora aperte in vista della COP32 di Addis Abeba.
Per il Potsdam Institute for Climate Impact Research (PIK), il mancato accordo è preferibile all’approvazione di un documento finale poco ambizioso. «Questo fallimento è meglio di un documento finale redatto senza convinzione. Fa capire chiaramente al mondo quanto sia drammatica la situazione. […] Ciò che Antalya ha messo in luce è il divario sempre più ampio tra gli obiettivi climatici concordati e un’attuazione credibile», sostengono i direttori scientifici Johan Rockström e Ottmar Edenhofer.
Il superamento della soglia di 1,5 °C è ormai considerato inevitabile dai due ricercatori. Per mantenere una possibilità di ritorno a questo limite dopo il suo superamento, le emissioni globali dovrebbero diminuire in media del 6% all’anno. Tra le occasioni mancate, il PIK cita anche l’obiettivo “35 by 35“, che punta a portare al 35% entro il 2035 la quota dell’elettricità sui consumi finali globali di energia. Un traguardo che, secondo l’istituto, deve prevedere esplicitamente il ricorso a elettricità pulita. Il PIK avverte inoltre che «la cattura e lo stoccaggio del carbonio non devono diventare uno strumento per prolungare l’utilizzo di carbone, petrolio e gas».
Una valutazione in parte condivisa da Climate Analytics. Il CEO Bill Hare sostiene che il mancato accordo sul documento principale non debba essere interpretato come un fallimento del processo COP, ma come una difesa dell’integrità della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC). «I Paesi impegnati a garantire un futuro più sicuro si sono opposti con fermezza e hanno rifiutato di sottoscrivere un documento che non includeva alcun riferimento all’eliminazione graduale dei combustibili fossili, pur prevedendo un obiettivo di cattura e stoccaggio di enormi quantità di anidride carbonica», spiega.
Anche secondo Hare il “35 by 35″ avrebbe rappresentato un passo avanti, ma il mancato riferimento alle fonti pulite ne ha compromesso l’efficacia. Sul fronte finanziario, il CEO denuncia inoltre l’assenza di proposte “credibili e solide” da parte dei Paesi ricchi, Unione europea compresa, per triplicare i finanziamenti destinati all’adattamento climatico.
Sulla stessa linea Rachel Simon, Senior Climate Finance Coordinator di CAN Europe. Il rinvio delle decisioni, avverte, comporterà «un altro anno di ritardi, meno prevedibilità, più incertezza e instabilità» per le comunità già colpite dagli impatti climatici.
Sul funzionamento dei negoziati interviene James Trinder, International Climate Policy Coordinator della CAN. «Il fallimento della COP è un avvertimento che il sistema deve essere rafforzato, non abbandonato». Tra le priorità indica maggiore trasparenza e responsabilità, il coinvolgimento della società civile e delle comunità interessate e una maggiore protezione dei negoziati dall’influenza delle lobby dei combustibili fossili.
Anche Salomé Lehtman di Prosper Global sottolinea che il sostegno ai Paesi vulnerabili non può essere utilizzato come strumento di pressione negoziale. «Per le persone che subiscono una crisi di cui non sono responsabili, i finanziamenti per l’adattamento non sono un atto di carità. Sono un obbligo a carico di chi ha causato la crisi».
Le priorità per la prossima COP
Guardando alla COP32 in Etiopia, Climate Analytics individua tre priorità. Non ripetere il modello della doppia presidenza adottato ad Antalya. Costruire alleanze più ampie per superare le opposizioni all’uscita dai combustibili fossili dell’Arabia Saudita. Accelerare la preparazione di roadmap nazionali per la transizione dalle fonti fossili.
Anche il PIK invita a valorizzare gli interessi comuni dei Paesi importatori di greggio e gas. Questi potrebbero accelerare l’elettrificazione dei trasporti e degli edifici attraverso energia pulita, riducendo le emissioni e la dipendenza dalle importazioni.