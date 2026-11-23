Un unico ecosistema DC-coupled progettato per massimizzare l'autoconsumo industriale, garantire continuità operativa e semplificare gli iter autorizzativi in Italia grazie alla potenza nominale fino a 99.9 kW.
Nel panorama energetico attuale, le imprese commerciali e industriali (C&I) si trovano ad affrontare una doppia sfida: proteggere la propria competitività dalla volatilità dei prezzi dell’energia e assicurare la continuità operativa dei processi produttivi. Per rispondere a queste esigenze, Sungrow ha sviluppato una soluzione integrata che unisce gli inverter ibridi trifase multi-MPPT della serie SH50-80-99.9-125CX al sistema di accumulo modulare PowerKeeper (ST050-250CF).
Un approccio one-brand, one-solution che elimina le complessità di integrazione tra componenti di fornitori diversi e si adatta con precisione alle regole del mercato nazionale.
La risposta mirata alla normativa italiana: il modello SH99.9CX
Uno degli elementi distintivi dell’offerta Sungrow per l’Italia è la disponibilità della taglia specifica SH99.9CX con potenza nominale massima fino a 99.9 kW. Questa scelta progettuale rappresenta un vantaggio strategico concreto per aziende, EPC e progettisti: mantenendo l’impianto al di sotto della soglia critica dei 100 kW, è possibile evitare gli oneri installativi legati al CCI, riducendo la complessità elettrica dell’impianto e i costi di realizzazione, accelerando i tempi di entrata in esercizio senza rinunciare alla massima potenza disponibile.
Architettura DC-Coupled e massima potenza solare
A differenza dei sistemi di accumulo accoppiati in corrente alternata (AC), la nuova proposta Sungrow sfrutta un’architettura DC-coupled avanzata. Integrando direttamente il campo fotovoltaico e le batterie attraverso l’inverter ibrido, l’energia solare in surplus viene convogliata direttamente nello storage senza passare attraverso stadi di conversione intermedi.
- Sovradimensionamento FV fino al 200%. Con un rapporto DC/AC fino a 2.0, fino a 10 ingressi MPPT, 20 stringhe FV e supporto fino a 40 A per MPPT, l’inverter cattura ogni kilowattora disponibile anche in condizioni di irraggiamento non ottimali.
- Flessibilità per nuovi impianti e retrofit. La semplificazione impiantistica rende il sistema ideale sia per le nuove costruzioni sia per l’ammodernamento (retrofit) di impianti fotovoltaici esistenti, sfruttando il cablaggio già presente e senza richiedere costosi potenziamenti della connessione alla rete.
Continuità operativa e configurazioni di rete
La versatilità dell’ecosistema permette di adattarsi a qualsiasi scenario applicativo, supportando sia il funzionamento connesso alla rete (Grid-Tied, fino a 24 inverter in parallelo per 24 MWh) sia la creazione di reti isolate (Off-Grid / Microgrid, fino a 6 inverter in parallelo per 6 MWh).
- Commutazione in 20 ms (in caso di singolo inverter la commutazione è in 10ms) e compatibilità con diesel generator. Grazie al sistema integrato, in caso di blackout il passaggio tra rete e modalità isola avviene senza interruzioni in meno di 10 millisecondi. Il sistema garantisce inoltre una corrente di carica e scarica fino a 200 A e integra il supporto per generatori diesel per assicurare piena operatività anche in condizioni ambientali o energetiche estreme.
- Backup distribuito o centralizzato. A seconda dell’architettura dello stabilimento, i carichi privilegiati possono essere protetti in modo distribuito su singoli quadri di emergenza, con supporto fino a 24 inverter, oppure centralizzati su un unico nodo, con supporto fino a 6 inverter.
Modularità estrema con PowerKeeper e Junction Box SJC160-02
Il cuore dell’accumulo è costituito da moduli batteria da 12,5 kWh progettati per la massima praticità: con un peso di 90 kg per modulo, consentono una movimentazione manuale agevole da parte di due soli operatori anche in siti con accessi limitati.
- Espansione flessibile fino a 1 MWh per inverter. Ogni inverter gestisce nativamente da 50 a 250 kWh. Per esigenze superiori, l’aggiunta della Battery Junction Box SJC160-02 – compatta, leggera, installabile a parete e dotata di fusibili integrati, sezionatore DC, grado di protezione IP66 e resistenza alla corrosione C5 – permette di collegare più cluster di batterie in parallelo: una junction box porta la capacità a 500 kWh, due unità a 750 kWh e tre unità fino a 1.000 kWh per singolo inverter.
- Layout back-to-back e raffreddamento ad aria. Il sistema utilizza un raffreddamento ad aria con dissipazione termica verso l’alto, sfruttando interamente lo spazio tridimensionale (3D). Questo permette di installare i cabinet in configurazione back-to- back (schiena contro schiena), riducendo drasticamente l’ingombro a terra. Inoltre, è possibile ampliare l’impianto in qualsiasi momento affiancando moduli nuovi a quelli esistenti, con bilanciamento automatico entro 48 ore.
Intelligenza Artificiale e gestione “a portata di mano”
A governare l’intero impianto intervengono i dispositivi di comunicazione Logger1000A-EU / COM100D-EU e la piattaforma iSolarCloud, pensata per offrire un controllo totale e intuitivo.
- Configurazione in 3 passaggi e avvio in 5 minuti. La messa in servizio è rapida e guidata, con monitoraggio all-in-one, operatività one-click per semplificare le decisioni quotidiane e manutenzione ottimizzata per ridurre guasti, uscite tecniche e tempi di intervento.
- Modalità guidate dall’AI e Storm Protection. Gli algoritmi di Intelligenza Artificiale pianificano automaticamente i cicli di carica e scarica per massimizzare i risparmi e prolungare la disponibilità operativa del sistema (uptime), generando fino al 10% in più di ritorni economici mensili. Infine, la modalità Storm Protection ottimizza il distacco selettivo dei carichi (load shedding) e prepara l’accumulo in previsione di eventi meteorologici avversi, assicurando massima resilienza energetica all’impresa.