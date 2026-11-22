Una delle peggiori COP della storia. L'aumento dei prezzi dell'energia, le guerre e l'inflazione hanno reso i Governi ancora più restii ad assumersi nuovi impegni.
COP31 di Antalya, su combustibili fossili tensioni mai risolte
La COP31 di Antalya deraglia su combustibili fossili e finanziamenti per il clima. I Paesi riuniti per il vertice annuale delle Nazioni Unite sul clima non sono riusciti a raggiungere un accordo finale. Le due settimane di trattative si sono concluse con il rifiuto da parte dei leader presenti ad Antalya di un testo che ometteva qualsiasi riferimento ai combustibili fossili e forniva una risposta troppo debole per l’aumento delle temperature a livello globale. È la prima volta in 17 anni che i negoziati della COP falliscono nel raggiungere una qualsiasi intesa. L’ultima volta era successo a Copenaghen nel 2009.
«Non c’è nulla da fare. Abbiamo fatto tutto ciò che potevamo», ha dichiarato il Presidente turco della conferenza, Murat Kurum, annunciando che non avrebbe presentato alcun nuovo testo. Successivamente, ha lasciato il palco nonostante i rappresentanti dei Paesi non avessero ancora terminato i loro discorsi. Chris Bowen, Co-presidente australiano dei negoziati della COP31, ha definito l’esito dei colloqui «molto deludente». Bowen ha spiegato che i disaccordi riguardo l’abbandono dei combustibili fossili e i finanziamenti per il clima hanno ostacolato il raggiungimento di un’intesa.
L’UE e altri hanno dichiarato di non poter accettare la cover decision
L’Unione Europea, Panama e diversi altri Paesi, compresi i piccoli Stati insulari più esposti alle conseguenze dell’innalzamento del livello del mare, hanno dichiarato di aver respinto la cover decision, l’intesa conclusiva promossa dalla Presidenza della COP31. Altri rappresentanti di Governo hanno espresso forte preoccupazione per lo stato dei finanziamenti ai Paesi più vulnerabili alla crisi climatica e per le parti del testo che enfatizzavano la necessità della cattura e dello stoccaggio del carbonio come soluzione al riscaldamento del pianeta.
«È inconcepibile una dichiarazione finale che non faccia alcun riferimento ai combustibili fossili, né alla transizione e al processo utili ad abbandonarli, ed è per questo motivo che l’Unione Europea si è opposta fermamente a questo testo», ha affermato il ministro irlandese per il Clima, Darragh O’Brien, intervenendo a nome dell’UE.
COP31 Antalya: silenzio sui combustibili fossili
Una bozza del testo finale chiedeva agli Stati che il 35% del consumo energetico globale fosse elettrificato entro il 2035, rispetto all’attuale 23%, un obiettivo proposto e sostenuto dalla Turchia. Il testo respinto non specificava che l’elettrificazione dovesse essere «pulita», come richiesto da molti Governi, ma affermava che l’implementazione delle nuove fonti di energia dovesse accompagnare agli sforzi per «aumentare la quota di energia pulita, migliorare l’efficienza energetica e rafforzare la diffusione di altre tecnologie a basse emissioni».
Secondo quanto prevede l’Agenzia Internazionale per l’Energia, l’economia globale dovrebbe raggiungere il 30% di elettrificazione nel 2035, un obiettivo di poco al di sotto rispetto a quello proposto. Tuttavia, il testo proposto come accordo finale della COP31 ometteva del tutto i combustibili fossili. Molti piccoli Stati insulari, così come l’UE, avevano chiesto che fosse inserito un riferimento alla riduzione graduale dell’uso delle fonti fossili.
Già alla COP28 del 2023 a Dubai tutti i Paesi avevano concordato di avviare la transizione per l’abbandono dei combustibili fossili, ma dopo tre anni non è stato ancora possibile arrivare a una promessa condivisa per realizzare questo proposito. Il pianeta si avvia ad affrontare le conseguenze più devastanti dei cambiamenti climatici, gli obiettivi climatici globali si allontanano sempre più e l’aumento dei prezzi dell’energia, le guerre e l’inflazione hanno reso i Governi ancora più restii ad assumersi nuovi impegni.
Leggi anche: COP31, Arabia Saudita blocca il bilancio dell’IPCC. A rischio il Settimo Rapporto sul clima
Nessun accordo è meglio di un pessimo accordo
«Per la prima volta nelle mie 31 COP, oggi vi dico che è meglio non avere una decisione piuttosto che averne una che ci faccia tornare indietro e che vada contro ciò che chiedono le piccole isole e le popolazioni vulnerabili», ha dichiarato ai giornalisti l’ex inviata tedesca per il clima, Jennifer Morgan.
Anche Ann Harrison, Consulente per le politiche di giustizia climatica presso Amnesty International, è dello stesso parere: «I Paesi di ogni regione hanno fatto bene a respingere il colossale tradimento che le co-presidenze della COP31 hanno cercato di spacciare per azione climatica. Hanno opposto resistenza a una “carta degli inquinatori” concepita per proteggere i profitti delle grandi aziende sacrificando le persone e il pianeta. Si sono rifiutati di accettare un testo profondamente ingiusto che ometteva persino di nominare i combustibili fossili, aprendo le porte alle tecnologie pericolose che potrebbero prolungarne l’utilizzo».
Gli altri punti di collisione
Anche la questione di fondi da stanziare per aiutare gli Stati a basso reddito a far fronte al riscaldamento globale e quella relativa alle tecnologie che assorbono il carbonio che hanno prolungato i colloqui ben oltre il tempo previsto.
Il testo finale riconosceva il previsto superamento della soglia di temperatura e chiedeva ai Paesi di sviluppare più rapidamente le tecnologie di rimozione del carbonio, un punto su cui gli Stati produttori di petrolio avevano spinto molto. Gli scienziati sostengono che rimuovere il carbonio dall’atmosfera, tagliando anche drasticamente le emissioni, è fondamentale per evitare gli impatti peggiori del cambiamento climatico. Tuttavia, chi ha respinto l’intesa temeva che i riferimenti alla rimozione del carbonio venissero utilizzati come una licenza per continuare a estrarre petrolio e a inquinare.
Le ONG europee: «Vergogna per l’Europa»
Secondo Climate Action Network (CAN) Europe, la linea dura assunta dall’UE sin dall’inizio di questi negoziati gli si è ritorta contro. CAN ha accusato apertamente l’Unione Europea e i Paesi produttori di petrolio di aver fatto collassare la COP31. La principale coalizione europea di organizzazioni non governative che si occupa di lotta al cambiamento climatico e politiche energetiche sostenibili, ha sostenuto che l’UE si sarebbe concentrata solo su ciò che non avrebbe accettato, in particolare in materia di finanza climatica, anziché avanzare proposte concrete.
Chiara Martinelli, Direttrice di CAN Europe, ha affermato: «A causa della mancanza di leadership politica per accelerare l’attuazione dell’Accordo di Parigi, questa passerà alla storia come una delle peggiori COP che abbiamo mai visto. L’UE ha giustamente respinto il vergognoso testo della decisione finale condiviso dalla Presidenza della COP31, ma il suo ragionamento non può fermarsi solo ai combustibili fossili. L’UE non può condannare la debolezza sulla mitigazione ignorando il proprio ruolo nell’aver fatto naufragare i negoziati su finanza, adattamento e transizione giusta».
Sebbene molti recenti vertici della COP siano stati tesi, gli investimenti delle imprese e i progressi nell’energia rinnovabile e nella tecnologia dei veicoli elettrici siano ormai solidi e diffcili da fermare.