Terna annuncia l’esito dell’asta grazie a cui le batterie parteciperanno per la prima volta al mercato dei servizi di dispacciamento, fornendo regolazione ultra-rapida di frequenza

Il prezzo medio di aggiudicazione del fast Reserve è risultato pari a circa un terzo della base d’asta

(Rinnovabili.it) – Le batterie fanno il loro ingresso nel mercato italiano dei servizi di dispacciamento (MSD), strumento che fornisce le risorse necessarie alla gestione e al controllo del sistema elettrico. Terna ha, infatti, annunciato ieri i risultati della prima asta del progetto Fast Reserve: 250 MW di accumuli aggiudicati, su una domanda 6 volte maggiore. E con prezzi medi di assegnazione – spiega l’operatore di rete – pari a circa un terzo del valore del prezzo di riserva. Un successo annunciato, visto il crescente interesse del settore fin dalle prime dichiarazioni.

Il progetto Fast Reserve è stato approvato dall’Autorità per l’Energia ARERA a giugno di quest’anno (Delibera 200/2020 / R / eel), con il preciso obiettivo di migliorare la stabilità della frequenza di rete, in coordinamento con i servizi esistenti, come la riserva primaria. Nello specifico, Fast Reserve è un servizio bidirezionale (salita e discesa) che attraverso gli impianti d’accumulo partecipanti fornirà una regolazione ultrarapida di frequenza, in maniera continua ed automatica.

Tra i primi progetti al mondo a inserire le batterie negli strumenti di regolazione e stabilità della rete, il servizio è stato approvvigionato tramite un’asta al ribasso con un CAP fissato a 80.000 euro/MW. Il risultato? Terna ha assegnato 118,2 MW al Centro Nord a un prezzo medio ponderato di circa 23.500 €/MW/anno; 101,7 MW al Centro Sud a un prezzo medio ponderato di circa 27.300 €/MW/anno; 30 MW in Sardegna ad un prezzo medio ponderato di circa 61.000 €/MW/anno.

“L’esito dell’asta odierna sulla Fast Reserve conferma la strategicità della tecnologia dell’accumulo elettrochimico e il grande interesse del mercato per un progetto così innovativo”, spiega Francesco Del Pizzo, Responsabile Strategie di Sviluppo Rete e Dispacciamento di Terna. “In un contesto di crescente diffusione delle fonti rinnovabili, questo progetto è fondamentale per la decarbonizzazione e la sostenibilità del sistema elettrico italiano. Ci aspettiamo che queste risorse possano offrire un contributo importante anche alla fornitura di ulteriori servizi di regolazione secondo le regole del mercato”.

Tra i fornitori della nuova potenza appare anche ENGIE EPS. La società realizzerà oltre 70 MW di accumulo per i progetti aggiudicati a ENGIE Italia e FCA Italy. Nel dettaglio, due terzi due terzi della potenza saranno realizzati con sistemi di accumulo stazionario integrati ad una centrale termica a gas, un impianto eolico e un sito industriale dismesso. Il resto sarà fornito attraverso il progetto Vehicle-to-Grid (V2G) presso il centro logistico del Drosso nel complesso FCA di Mirafiori a Torino. Nello specifico, la potenza sarà fornita attraverso circa 700 batterie della Nuova Fiat 500, in larga parte a bordo dei veicoli presenti nel piazzale e anche attraverso le batterie “second-life” delle vetture stesse. Si tratta di unità d’accumulo che, anziché essere smaltite, verranno riutilizzate per una seconda vita all’interno dell’impianto V2G.