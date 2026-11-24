Il governo spagnolo approva investimenti per 17,142 miliardi di euro nella rete elettrica al 2030. Il piano prevede nuove linee, sottostazioni e potenziamenti per integrare 154 GW di rinnovabili e soddisfare 47 GW di nuova domanda. Approvato anche un decreto per accelerare il repowering eolico, l'autoconsumo industriale e lo stoccaggio energetico.
Il governo della Spagna ha approvato il nuovo Piano di sviluppo della rete di trasmissione elettrica al 2030, con investimenti per 17,142 miliardi di euro destinati a potenziare le infrastrutture, sostenere l’elettrificazione e integrare nuova capacità rinnovabile.
La strategia, approvato dal Consiglio dei ministri il 20 novembre su proposta del Ministero per la Transizione ecologica (MITECO), punta a soddisfare 47 GW di nuova domanda elettrica proveniente soprattutto da industria, produzione di idrogeno, trasporti ed elettrificazione dei porti. Le infrastrutture dovranno inoltre consentire di alimentare tre milioni di abitazioni con un elevato livello di elettrificazione.
È quanto si legge in un comunicato stampa del MITECO.
Quasi 15.000 km di rete tra nuove linee e potenziamenti
Gli interventi prevedono la realizzazione di 193 nuove sottostazioni e 6.707 km di nuove linee elettriche. A questi si aggiunge il potenziamento della capacità di altri 8.164 km di linee esistenti, per un totale di quasi 15.000 km di infrastrutture interessate.
Dei 17,142 miliardi complessivi, 15,133 miliardi saranno destinati al rafforzamento della rete nazionale e 2,010 miliardi alle interconnessioni internazionali. La quota maggiore degli investimenti, oltre 4 miliardi di euro (il 23% del totale), servirà a rafforzare la rete per gestire i nuovi flussi legati all’elettrificazione e all’integrazione delle rinnovabili.
Sono previsti inoltre oltre 3,3 miliardi per sostenere la rete di distribuzione e collegare nuovi consumi. Secondo le stime di Red Eléctrica, gestore dell’intera rete di trasmissione spagnola, gli interventi permetteranno al sistema di ottenere risparmi superiori a 3,593 miliardi di euro all’anno.
Un decreto per accelerare rinnovabili e stoccaggio
Nella stessa riunione, il Consiglio dei ministri ha approvato anche un decreto per favorire l’integrazione delle rinnovabili e semplificare le procedure di accesso e connessione alla rete. Tra le misure: la liberazione di capacità di rete per il repowering degli impianti eolici con oltre 15 anni di anzianità, che potranno richiedere fino al 25% di capacità aggiuntiva rispetto a quella già assegnata. Il provvedimento riserva inoltre capacità a nuovi impianti di autoconsumo industriale, anche legati alla produzione di idrogeno e gas rinnovabili.
Il provvedimento interviene inoltre sullo stoccaggio. Le centrali idroelettriche di pompaggio potranno introdurre miglioramenti tecnologici, mentre gli impianti solari termoelettrici potranno ampliare il campo solare e integrare sistemi di accumulo termico. Come sottolinea il MITECO in una nota, l’obiettivo è «incrementare il peso delle rinnovabili, ridurre i costi dell’industria e favorire la scelta di soluzioni di elettrificazione rispetto alle alternative fossili».
Rinnovabili e crescita della domanda elettrica
Il piano consentirà di integrare la capacità rinnovabile prevista dal Piano nazionale integrato per l’energia e il clima (PNIEC) al 2030, pari a 154 GW, riducendo significativamente gli sprechi di produzione.
L’aumento della capacità di trasporto e distribuzione dovrebbe permettere di coprire una crescita della domanda elettrica del 50% rispetto ai livelli del 2025. L’obiettivo è rafforzare la sicurezza delle forniture e preparare il sistema alle nuove esigenze della transizione energetica.
La pianificazione, di carattere vincolante, deriva dallo scenario del PNIEC 2023-2030 e ha raccolto 2.566 segnalazioni nell’ambito della consultazione pubblica.