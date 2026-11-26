Dal 2025 il mondo è entrato in una nuova era tecnologica. Perché investire nel futuro industriale dell'Europa e dell’Italia.
Ampliare la capacità produttiva per industrializzare il raffreddamento a liquido a supporto dei data center AI e ad alta densità in Europa
Dal 2025 il mondo è entrato in una nuova era tecnologica, considerata la Quinta Rivoluzione. Ciascuna rivoluzione ha una tecnologia abilitante e, dopo macchine, elettricità, automazione e digitale, questa è l’era dell’intelligenza. Per rendere possibile tale trasformazione Schneider Electric, leader globale nelle tecnologie per la gestione dell’energia, ha annunciato una significativa espansione delle proprie capacità produttive europee di raffreddamento presso lo stabilimento di Conselve, in Italia. Schneider Electric prevede un +50% di capacità produttiva per i Big Chiller entro fine 2026 e un +100% di capacità produttiva per le CDU, operativa da gennaio 2027, per industrializzare il raffreddamento a liquido a supporto dei data center AI e ad alta densità in Europa. Inoltre, la capacità di test sul raffreddamento verrà triplicata entro dicembre 2027, grazie a un nuovo laboratorio avanzato.
Perché investire nel futuro industriale dell’Europa e dell’Italia
In base alle stime dello Schneider Electric Sustainability Research Institute, a livello globale, ci saranno 50 miliardi di dispositivi IoT connessi entro il 2030, un numero 3,5 volte superiore a quello del 2025. Inoltre, la domanda di capacità dei data center aumenterà di quattro volte fino al 2030, rispetto ai volumi del 2023, secondo McKinsey. La capacità IT installata a livello globale passerà invece da 130 GW nel 2025 a 300 GW entro il 2030. Quanto all’Italia, il 16,4% delle imprese adotta già l’AI e il mercato italiano dell’intelligenza artificiale è cresciuto del 47,6% nel 2025. Ecco perché serve un’infrastruttura resiliente, efficiente e scalabile necessaria a sostenere la rapida crescita dell’economia digitale in Italia e in Europa.
Accelerare l’innovazione europea nel cooling
I carichi di lavoro dell’AI comportano densità di rack più elevate e requisiti termici sempre più complessi. Dunque, il liquid cooling sta diventando un elemento essenziale per la prossima generazione di infrastrutture per data center. L’espansione di Schneider Electric a Conselve intende rispondere a queste esigenze attraverso una maggiore capacità produttiva, una maggiore resilienza della supply chain e una più stretta collaborazione con i clienti europei.
In Italia Schneider Electric conta oltre 3.400 persone, 5 siti industriali, 8 sedi commerciali, 4 Innovation Hub, 2 centri di competenza, un centro integrato di logistica e un Connected Service Hub, dedicato all’assistenza e al monitoraggio. I 5 siti produttivi e l’ecosistema di innovazione coprono competenze complementari. Situato in Veneto, lo stabilimento di Conselve è il più grande sito produttivo di soluzioni di raffreddamento di Schneider Electric in Europa e un hub centrale per ricerca e sviluppo, ingegneria e formazione tecnica.
L’ampliamento arriva dopo l’acquisizione di Motivair, avvenuta l’anno scorso. In questo modo Schneider Electric rafforza la presenza industriale in Europa, industrializza le capacità produttive nel raffreddamento avanzato e avvicina le competenze ingegneristiche e tecniche ai clienti, favorendo la diffusione di infrastrutture digitali AI-ready.
«L’intelligenza artificiale sta trasformando radicalmente il modo in cui i nostri clienti progettano e gestiscono i data center, generando una domanda senza precedenti di tecnologie avanzate di liquid cooling in grado di supportare sistemi di calcolo sempre più potenti», ha dichiarato Damien Dhellemmes, Senior Vice President della divisione Secure Power and Data Center Business di Schneider Electric in Europa.
«L’espansione dello stabilimento di Conselve rappresenta un esempio concreto di come l’innovazione tecnologica globale possa incontrare e valorizzare l’eccellenza industriale italiana, a partire dal patrimonio di competenze della Cooling Valley veneta. Un investimento strategico che rafforza il ruolo dell’Italia nello sviluppo delle infrastrutture digitali di nuova generazione e nella capacità di rispondere alle crescenti esigenze di raffreddamento dei data center AI in Europa», ha commentato Davide Zardo, Presidente e Amministratore Delegato di Schneider Electric Italia.
Un nuovo laboratorio avanzato per il collaudo dei sistemi di raffreddamento
Nell’ambito di tale espansione si colloca anche l’investimento in un nuovo laboratorio avanzato per il collaudo dei sistemi di raffreddamento, che dovrebbe essere completato per dicembre 2027. La struttura triplicherà la capacità di test già esistente, potenziando le attività di R&D, validazione di prodotto e garanzia di qualità per le tecnologie di raffreddamento ad aria e a liquido di nuova generazione. L’investimento fornisce infatti capacità di validazione avanzate per chiller fino a 4 MW, CDU Motivair by Schneider Electric fino a 5 MW e sistemi CRAH e fan wall fino a 800 kW.
Quali sono i vantaggi del raffreddamento a liquido
La maggior parte dei sistemi di raffreddamento a liquido Direct-to-Chip (D2C) utilizza acqua, solitamente trattata. Tuttavia, già da moltissimi anni in Europa si utilizzano radiatori o sistemi esterni di dissipazione del calore e l’acqua che viene usata per i data center è principalmente a circuito chiuso. Inoltre, la maggior parte dei data center viene realizzato su siti industriali dismessi, permettendo il recupero di edifici già esistenti. Il motivo è di natura pratica, dal momento che tali siti hanno già l’allaccio di alta tensione.
Nel liquid cooling Direct-to-Chip, piastre fredde collegate a CPU e GPU lavorano insieme a una Coolant Distribution Unit (CDU) (che gestisce temperatura, flusso, pressione, trattamento fluidi, scambio termico e isolamento), chiller e sistemi di rigetto del calore. Questi sistemi permettono il recupero del calore di scarto tramite scambiatore per teleriscaldamento.
La tecnologia del liquid cooling è fino a 3.000 volte più efficace ed efficiente dell’aria nella rimozione del calore a livello di chip. Garantisce una maggiore efficienza energetica e una riduzione se non addirittura l’assenza di consumo d’acqua grazie a circuiti chiusi. Quanto al recupero dell’energia, esistono già esempi virtuosi in, particolar modo in Lombardia, che vanno a recuperare il calore generato da questi sistemi, normalmente con dei meccanismi che ne aumentano la temperatura per rendere fruibile il calore o per processi industriali o per teleriscaldamento. Tutto questo però deve essere integrato a un’infrastruttura che ne consenta un’applicazione razionale. Utilizzare il teleriscaldamento per sistemi industriali limitrofi è già possibile e in questo ambito alcune società sono già molto avanti.