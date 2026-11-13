Zeekr 001 l'ammiraglia sportiva al 100% elettrica del brand cinese che spunta su design ed eleganza dal taglio europeo
Zeekr 001, la berlina elettrica con carattere europeo
Disegnata in Svezia, prodotta in Cina, arrivata anche in Italia. Zeekr è sbarcata poco prima dell’estate nel nostro Paese ed è il brand cinese con più carattere: sportiva, elegante, tecnologica. Abbiamo testato l’ammiraglia di casa, la Zeekr 001: Long Range RWD, una sportback bassa e larga, ben piantata sull’asfalto, che si fa notare, e molto, sulle strade della capitale. Il design richiama alla mente la Porsche Panamera (ma non le performance), forse più vicino il paragone con Tesla, soprattutto per il target a cui guarda: una persona che ama guidare berline dal carattere sportivo, solide e sicure, dallo scatto felino, ma 100% elettriche.
Dimensioni e motorizzazioni
Lunga poco meno di 5 metri, per l’esattezza 4,95 m (con una larghezza di 2,22 m e un’altezza di 1,56 m), Zeekr 001 è la top di gamma delle berlina della casa cinese, parte della grande famiglia Geely. Dopo il debutto nei Paesi Bassi e in Svezia è arrivata anche in Italia con questa sportiva che garantisce la sicurezza ai massimi livelli, attestata dalle 5 stelle Euro NCAP.
La gamma offre opzioni per ogni esigenza: la trazione posteriore RWD con motore elettrico da 200 kW che sviluppa 272 CV, che si posiziona con un prezzo di listino di 60.000 euro e la versione a trazione integrale con due motori elettrici per una potenza combinata di 544 CV. Nella versione a trazione posteriore da 272 CV, la Zeekr 001 garantisce uno scatto da 0 a 100 km/h in soli 7,2 secondi a fronte di una velocità massima autolimitata a 200 km/h (che non abbiamo raggiunto).
Design e materiali di pregio
Dentro la Zeekr 001 è un concentrato di design, materiali di pregio morbidi al tatto, dettagli color bronzo e eleganti sedili a regolazione elettrica in similpelle traforata con cuciture sportive. L’insieme delle forme armoniche dà un senso di accoglienza, come quello di un salotto su quattro ruote. La posizione di guida è davvero confortevole: nonostante la seduta sia bassa, si viaggia decisamente comodi, sia davanti sia dietro, dove due adulti trovano spazio in pieno comfort e anche una terza persona può accomodarsi senza particolari sacrifici.
Per la parte di infotainment c’è un display HD per il conducente da 8,9 pollici per il cruscotto digitale, mentre è ricco di informazioni sul parabrezza anche l’Head-up display. Il maxi schermo HD centrale da 15,4 pollici, compatibile con Android Auto ed Apple CarPlay, consente di selezionare le varie opzioni in modo veloce e intuitivo. Non mi è piaciuta molto la scelta dei comandi tattili sul volante, che non restituiscono un feedback sufficientemente sicuro sulle funzioni selezionate. Invece ci sono quattro tasti virtuali che basta sfiorare per attivare alcune funzioni, come le quattro frecce o l’apertura del cassetto di fronte al passeggero anteriore.
Bagagliaio e praticità: spazio, ma attenzione all’altezza
Al baule della Zeekr 001 si accede comodamente attraverso l’ampio portellone elettrico motorizzato. Il vano è ben rifinito e dotato di doppio fondo. Qualche limite arriva però dalla forma della carrozzeria: l’andamento quasi orizzontale del lunotto, peraltro privo di spazzola tergilunotto, riduce lo spazio disponibile in altezza. Sotto la cappelliera non ci sono più di 40 centimetri. La capacità dichiarata dalla casa resta comunque interessante, con 539 litri a disposizione quando il divano posteriore è in uso, a cui si aggiungono i 31 litri del pratico frunk anteriore.
Esterni e ADAS
Sul fronte estetico, gli esterni sono impreziositi dai cerchi in lega da 21″, dal grande tetto panoramico, dai vetri privacy e dai tecnologici fari Matrix. Ricchissimo anche il pacchetto di sicurezza e ADAS, che comprende tra gli altri il Cruise control adattivo, assistente al cambio corsia e angolo cieco, avviso apertura porte. Ma diciamo che i beep continui che avvisano del superamento della velocità o della presunta distrazione dello sguardo sono fastidiosi.
Questa, però, non è una sportiva tout court, ma una confortevole berlina pensata per macinare chilometri a velocità sostenute. L‘abitacolo è ben insonorizzato e le sospensioni pneumatiche filtrano in modo molto efficace le asperità della strada; buche e irregolarità non si sentono. La guida è precisa e le curve si affrontano con sicurezza.
Batteria, autonomia e tempi di ricarica
Sotto l’architettura a 400V dell’abitacolo è alloggiata una batteria da 100 kWh, capace di registrare consumi medi di 17,3 kWh/100km. Sul fronte della ricarica, la max capacità di ricarica in AC è pari a 22 kW, che permette di completare il pieno di energia (10-100%) in circa 5,5 ore. In corrente continua, invece, sfruttando la max capacità di ricarica DC pari a 200 kW, si passa dal 10% all’80% in soli 30 minuti. L’autonomia nel ciclo WLTP raggiunge ben 620 km, un valore eccellente che colloca la Zeekr 001 tra le proposte più interessanti per chi cerca un’elettrica di grandi dimensioni con cui affrontare viaggi di lunga percorrenza in totale relax.