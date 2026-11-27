Il colosso cinese amplia la gamma del battery swap rapido con un pacco da capacità record. Ma il sistema resta, per ora testato solo sul territorio cinese
Battery swap CATL, la nuova Chocolate 30# da 100 kWh si cambia in 99 secondi
Dici battery swap e non puoi non pensare che a CATL, il colosso numero uno al mondo nella produzione di batterie. A livello globale solo BYD può tenergli testa. Ed infatti, appena ieri CATL ha presentato una nuova batteria, dal nome dolce, Chocolate 30# che può essere cambiata in un tempo record: 99 secondi. E qui siamo anche al di sotto di un pieno di carburante.
Ma non è tutto, viste le eccellenti peculiarità diffuse dall’azienda: la batteria è un pacco da 100 kWh progettato per lo scambio rapido nelle stazioni. Un annuncio dato in pasto ai media di tutto il mondo durante la Huawei Qiankun Ecosystem Conference che segna un altro passo ampio nella famiglia Chocolate, le batterie che hanno debuttato appena due anni fa, con due formati standardizzati: 42 kWh in versione LFP e 52 kWh in versione NMC, e la 25# da 56 kWh LFP e 70 kWh NMC.
Autonomia e prestazioni Chocolate 30#
Cosa promette la Chocolate 30#? Stando ai dati dichiarati da CATL, garantisce circa 700 km di autonomia nel ciclo cinese CLTC, non il WLTP europeo con potenza di picco in scarica che raggiunge i 600 kW, sufficienti a far scattare un veicolo da 0 a 100 km/h in circa tre secondi. Cifre da supercar, a cui le BEV di fascia premium ci stanno abituando già.
La batteria supporta inoltre la ricarica rapida fino con appena dieci minuti di collegamento alla colonnina che sono sufficienti per recuperare 400 km. Questo per chi non vuole passare dalla stazione di scambio, dunque, l’alternativa della ricarica tradizionale resta competitiva.
Scambio in 99 secondi e batteria aggiornabile
Se invece si opta per il battery swap, ecco che bastano 99 secondi per il cambio pacco completo, un tempo paragonabile a quello di un rifornimento di carburante. CATL, infatti, sostiene che il meccanismo sia progettato per sostituzioni quotidiane, con una durata teorica di 27 anni, e offre una garanzia a vita sulle batterie che restano all’interno della rete. Un sistema di monitoraggio chiamato Chocolate Battery Butler segue i pacchi in tempo reale, 24 ore su 24, per gestire i rischi operativi.
Il modello prevede anche una certa flessibilità per l’utente: la capacità può essere scelta in base alle esigenze di viaggio e la batteria è aggiornabile, anche passando alla chimica agli ioni di sodio o a quella a elettrolita liquido, quando saranno commercialmente disponibili su larga scala. La logica è quella di un bene condiviso tra più veicoli e nel tempo, più che di un componente legato a un singolo proprietario.
La rete di stazioni
L’infrastruttura è il vero banco di prova. Le stazioni di scambio gestite da CATL sono oggi oltre 2.500 con l’obiettivo di arrivare a 6.000 per le auto passeggeri nel 2027 e, nel lungo periodo, a 30.000 sedi. Anche se restano alcune incognite sul futuro commerciale della 30# che potrebbe rimanere solo nel territorio domestico. Inoltre i 99 secondi valgono solo nelle stazioni automatizzate di CATL, una rete fisica separata dalle normali colonnine di ricarica rapida. Tutti i dati su autonomia, potenza e durata sono dichiarazioni dell’azienda, non verificate in modo indipendente.