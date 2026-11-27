Hacker violano sistema della Volkswagen ID.4
Auto connesse, auto smart, digital-dipendenti, ma sicure? Non del tutto, secondo quanto hanno scoperto e reso pubblico nel 2025, un gruppo di esperti della PCA Cyber Security che hanno attaccato il sistema di una Volkswagen ID.4, riuscendo a violarlo. Ma vediamo cosa sono riusciti a fare, secondo quanto reso pubblico recentemente in un articolo di The Times.
Problema già noto?
L’azienda di cybersicurezza nei suoi laboratori di Budapest ha violato il sistema Bluetooth dell’auto tedesca, entrando in “possesso” di alcune funzioni del veicolo fino ai dati dello smartphone connesso all’automobile. La vulnerabilità nota come “PerfektBlue”, cioè un insieme di falle nello stack Bluetooth BlueSDK, secondo alcuni media tedeschi sarebbe nota a VW da almeno 18 mesi.
Ad assistere al test dal vivo un gruppo di giornalisti che hanno potuto assistere agli hacker buoni che si sono intromessi nel sistema di climatizzazione della VW ID.4 aumentando il calore nell’abitacolo, accendendo i tergicristalli, aprendo il tettino e persino inviando messaggi agli occupanti del veicolo. Pensiamo se d’estate con il caldo torrido anziché l’aria condizionata si accendesse quella calda, o se in caso di pioggia si aprisse il tettino. Insomma, problemi che forzerebbero il conducente a fermare l’auto. E non è tutto. Hanno localizzato l’automobile anche mentre era in movimento.
Conversazioni registrate
Durante la dimostrazione, sono state registrate persino le conversazioni tra conducente e passeggero utilizzando il sistema europeo eCall dell’auto, che è nato per comunicare con i servizi di emergenza. Inoltre, gli esperti cyber sono entrati anche nel telefono collegato al sistema di bordo via Bluetooth perché l’amministratore di sistema non aveva impostato alcuna password. “I moderni veicoli elettrici sono a tutti gli effetti computer connessi su ruote, il che significa che un singolo punto debole, come una falla nel Bluetooth, può esporre i microfoni dell’abitacolo e i dati personali dei telefoni”, ha dichiarato uno degli esperti a proposito di quanto eseguito nell’esperimento.
Cosa dimostra l’attacco programmato
Anzitutto, è bene precisare che un attacco simile non è eseguibile da qualsiasi luogo e in qualsiasi momento, ma per sfruttare la vulnerabilità Bluetooth, l’aggressore doveva trovarsi nelle vicinanze dell’automobile e, nella dimostrazione descritta, convincere un occupante ad accettare una richiesta di associazione Bluetooth. Insomma, due fattori, non così semplici da raggirare specialmente il secondo. Ma i ricercatori avrebbero individuato un’ulteriore possibile via di attacco attraverso Apple CarPlay, con modalità differenti. Da sottolineare anche che non è stata dimostrata la possibilità di intervenire direttamente su sterzo, freni o acceleratore.
Falla segnalata al produttore
Secondo quanto riporta l’articolo del Times, l’azienda PCA Cyber Security aveva già segnalato questa falla a tutti i costruttori subito dopo la scoperta, avvenuta nel 2025, e le vulnerabilità specifiche della ID.4 sono state comunicate a Volkswagen separatamente. Ma solo a 18 mesi di tempo la casa tedesca starebbe distribuendo gli aggiornamenti software.
“Le case automobilistiche devono trattare la sicurezza informatica con la stessa urgenza della sicurezza meccanica, perché impiegare più di un anno per correggere le vulnerabilità note espone inutilmente i conducenti a rischi”, ha affermato Dray Agha, manager della società di sicurezza informatica Huntress Volkswagen ha dichiarato che la sicurezza dei suoi clienti e dei suoi veicoli non è mai stata a rischio.
Quali auto da aggiornare
Secondo il sito tedesco Heise questi sarebbero i software della ID.4 che necessitano di essere aggiornati:
- Versione precedente alla 4.0: la versione 3.9.1 corregge il difetto e si installa in modalità wireless mentre l’auto è parcheggiata, tramite rete cellulare o Wi-Fi.
- Per le versioni 4.0 e successive, ma inferiori alla 5.6, l’aggiornamento deve essere installato presso un rivenditore autorizzato.
- Versione 5.6 o successiva: secondo Volkswagen, il problema non è stato risolto.
Questi numeri di versione provengono dalle dichiarazioni europee di Volkswagen.