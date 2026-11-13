Le parti puntano a sviluppare 7.000 MW di capacità energetica solare ed eolica, nuovi sistemi di accumulo dell'energia e 4.000 MW di capacità di trasmissione elettrica.
Turchia e Cina hanno firmato un accordo preliminare per lo sviluppo delle rinnovabili in Turchia
Turchia e Cina hanno firmato un accordo preliminare per l’investimento di circa 15 miliardi di dollari da parte cinese in centrali solari ed eoliche in Turchia, con una capacità totale di 7.000 MW.
A margine del vertice sul clima COP31 nella città turca di Antalya, i funzionari statali per l’energia dei due Paesi hanno firmato un protocollo d’intesa che riguarda la cooperazione nel campo delle energie rinnovabili, accumulo di energia e infrastrutture di trasmissione elettrica. Lo ha affermato il Ministro turco, Alparslan Bayraktar, in un post su X.
In base all’intesa, che prevede investimenti per circa 15 miliardi di dollari, le parti puntano a sviluppare 7.000 MW di capacità energetica solare ed eolica, nuovi sistemi di accumulo dell’energia e 4.000 MW di capacità di trasmissione elettrica. Bayraktar ha affermato inoltre: «L’intesa consentirà il trasferimento tecnologico, sosterrà la produzione di componenti per turbine eoliche in Turchia e darà un contributo significativo allo sviluppo dell’industria turca».
Le rinnovabili crescono ma il carbone è in testa per consumi
Nel 2025 il 43% dell’elettricità della Turchia è derivato da fonti a basse emissioni di carbonio, in linea con la media globale. Nonostante la siccità e il calo della produzione idroelettrica registrati nel corso del 2025, l’idroelettrico è stato la principale fonte di elettricità pulita della Turchia (coprendo il 16%). La quota di eolico e solare del Paese (pari al 22%) è superiore alla media globale (17%). Tuttavia, la principale fonte energetica della Turchia è il carbone, con una quota del 34% nella generazione elettrica. Quasi due terzi della produzione elettrica da carbone della Turchia dipendono dalle importazioni e tale dipendenza inevitabilmente si riflette sulla sicurezza energetica.
Le contraddizioni della Turchia
Il Paese punta a quadruplicare la propria capacità eolica e solare fino a 120 GW entro il 2035. Il piano prevede misure quali aste annuali per le energie rinnovabili da 2 GW, investimenti per 108 miliardi di dollari destinati all’espansione della capacità e all’ammodernamento della rete elettrica e l’obiettivo di aggiungere almeno 7,5-8 GW di nuova capacità rinnovabile ogni anno.
La Turchia punta alle emissioni nette zero per il 2053. Tuttavia, il secondo contributo determinato a livello nazionale (NDC), presentato a novembre 2025, ha fissato un limite di 643 MtCO2e da raggiungere entro il 2035, che consentirebbe alle emissioni di continuare a crescere fino al 2038, lasciando quindi soltanto quindici anni per l’obiettivo di emissioni nette zero al 2053, come ha notato il think tank Ecco.
La Turchia ha un grande bisogno di energia e investimenti in infrastrutture
La Turchia ha un grande bisogno di energia e investimenti in infrastrutture, ma l’accesso ai finanziamenti internazionali continua a rappresentare un problema. Istanbul, la città turca più estesa, necessiterà di circa 100 miliardi di dollari di finanziamenti a favore della transizione ecologica. Gli investimenti per l’adattamento ai cambiamenti climatici riguarderebbero energie rinnovabili, reti metropolitane, sistemi di trattamento dei rifiuti e delle acque, spazi verdi e altre infrastrutture. Lo ha spiegato Nuri Aslan durante un evento di Bloomberg Green a margine dei lavori del vertice delle Nazioni Unite sul clima COP31 ad Antalya, in Turchia.