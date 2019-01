eCooltra e Moovit siglano una nuova una partnership all’insegna dell’ecomobilità

(Rinnovabili.it) – Il mondo della mobilità sostenibile accoglie una nuova collaborazione: quella siglata ieri tra eCooltra, leader in Europa nel segmento della sharing mobility, e Moovit, l’app n.1 al mondo per muoversi con i mezzi pubblici. L’obiettivo della partnership è offrire ai propri utenti informazioni sempre più aggiornate e dettagliate per soluzioni che facilitino e promuovano l’utilizzo di mezzi alternativi. Come? Con un progetto dedicato a Roma e Milano: dal 22 gennaio di Moovit mostrerà sulle proprie mappe, per queste due città, la posizione degli scooter elettrici eCooltra più vicini. Gli utenti avranno così la possibilità di accedere al servizio di sharing e prenotare i mezzi elettrici con facilità, rapidità.

“Noi di eCooltra ci sentiamo parte attiva nell’innesco di quel virtuoso processo che sempre più sta portando le persone verso una mobilità responsabile e sostenibile contribuendo alla riduzione del traffico, a migliorare la qualità dell’aria e a tagliare i consumi energetici. La partnership con Moovit vuole rispondere a quella sfida che tutte le grandi città europee sono chiamate ad affrontare”, afferma Maurizio Pompili, Country Manager per l’Italia dell’azienda di scooter sharing. “I cittadini di Roma e Milano sono sempre più sensibili alla tutela della propria città utilizzando molto più frequentemente i mezzi pubblici anche grazie all’app di Moovit. Insieme a loro vogliamo proporre azioni concrete e tangibili a dimostrazione che l’attenzione verso la propria città e l’ambiente è a portata di tutti”.

L’accordo prevede anche un bonus per gli utenti: chi attraverso Moovit scaricherà l’app eCooltra, avrà sul primo utilizzo dello scooter 45 minuti gratuiti. Questa, promettono le due aziende, sarà solo la prima di una serie di iniziative predisposte nel corso dell’anno per promuovere e valorizzare le attività coordinate. “Insieme ad eCooltra iniziamo un percorso che ha un obiettivo chiaro e preciso: ridurre l’impatto ambientale massimizzando l’efficienza e la rapidità degli spostamenti”, spiega Samuel Sed Piazza, Director of Partnerships di Moovit, “La multimodalità è imprescindibile per i grandi centri urbani che vogliono diventare smart-cities. Come azienda noi ci siamo prefissati l’obiettivo di supportare le amministrazioni per rendere sempre più reale il sogno di città in cui la mobilità sia integrata e condivisa”.