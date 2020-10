Io Coltivo Italia, un ritorno alla terra 4.0

Valorizzare i prodotti ortofrutticoli nazionali, incoraggiare il ritorno alla terra in modalità 4.0, promuovere un’economia sostenibile e di qualità. Questi gli obiettivi di Io Coltivo Italia-Associazione per la Promozione dell’Agricoltura, progetto agricolo associativo che si propone di gestire l’intera filiera produttiva Made in Italy. La realtà, oltre a curare un e-commerce di frutta e verdura, […]

Foto di Bohdan Chreptak da Pixabay

Valorizzare i prodotti ortofrutticoli nazionali, incoraggiare il ritorno alla terra in modalità 4.0, promuovere un’economia sostenibile e di qualità. Questi gli obiettivi di Io Coltivo Italia-Associazione per la Promozione dell’Agricoltura, progetto agricolo associativo che si propone di gestire l’intera filiera produttiva Made in Italy. La realtà, oltre a curare un e-commerce di frutta e verdura, sta promuovendo una sorta di “adozione a distanza” dei campi.

Attualmente l’Associazione gestisce delle serre in vari territori italiani, famosi per le produzioni di qualità: Agro Pontino, Cilento, Sicilia. Qui sono coltivati, seguendo il l ciclo stagionale, pomodori, zucchine, melanzane, funghi ma anche peperoni, carciofi, carote e frutta. Per ricevere i prodotti a casa basta un click: tramite un’App dedicata è possibile infatti predisporre l’ordine che sarà consegnato nelle 24 ore successive

Grazie all’applicazione sarà possibile “adottare” un lotto di 50 mq di serra professionale e un albero di olivo, e grazie a un sistema di telecamere si seguiranno la crescita delle piante e i processi di lavorazione. La sicurezza per il consumatore che il prodotto sia naturale e completamente italiano è affidata alla mappatura e al tracciamento della tecnologia BluDev che si occupa sia della blockchain che del rilascio del food passport, che garantiscono standard qualitativi e produttivi elevati anche ai piccoli produttori. Chi acquista, grazie a un identificatore digitale, può verificare l’origine di un prodotto e le sue validazioni in tutta trasparenza. Grazie a una bio-impronta digitale per ogni prodotto e per ogni lotto, BluDev è in grado di tracciare tutti i passaggi del prodotto dal campo alla tavola e leggerli con il dispositivo di scansione fisico-chimica Bio Scan.

Sempre con l’app si possono fare gli ordini, da ricevere a casa o da ritirare nei punti vendita associati. Chi sottoscrive la ICI Card ha diritto a uno sconto del 20%.

Io Coltivo Italia promuove dei corsi che inizieranno nel 2021 per chi volesse diventare agricoltore e per rendere consapevoli i consumatori.