La trentina Green Energy Storage riceve 10 milioni da Intesa Sanpaolo per industrializzare un sistema a flusso che promette oltre 10.000 cicli e costi ridotti. I numeri sono ancora dichiarati dall'azienda, ma il banco di prova è vicino.
Una nuova batteria al 100% italiana che al posto del litio, usa manganese e idrogeno sfruttando un’architettura ibrida gas/liquido. Una tecnologia interessante quella sviluppata dalla startup trentina Green Energy Storage, in cui la batteria utilizza un elettrolita liquido al manganese e produce internamente l’idrogeno necessario al proprio circuito chiuso di carica e scarica. Infatti il progetto ha riscosso un vivace interesse e presto potrebbe arrivare alla scalabilità industriale, grazie ad una serie di finanziamenti tra cui un’ultima tranche da 10 milioni di euro messi sul piatto da Intesa Sanpaolo. Ma il progetto ha già una sua maturità e si avvicina sempre più a divenire prodotto.
Dalla presentazione di Rovereto alle prime installazioni
Presentata ufficialmente lo scorso gennaio, ora il progetto si avvicina alle prime applicazioni su larga scala. I fondi serviranno a completare le installazioni di grandi dimensioni già in costruzione e ad avviare le fasi successive di certificazione e industrializzazione. Infatti, la GES non è alla prima tappa. Nel corso degli anni l’azienda ha depositato diversi brevetti e ha ottenuto l’accesso a 61,5 milioni di euro di finanziamenti europei nell’ambito di IPCEI Batteries 2, il programma comunitario dedicato alla filiera delle batterie.
Come funziona una batteria a flusso
Il sistema sviluppato dalla startup trentina è una batteria a flusso, cioè un’architettura profondamente diversa da quella degli ioni di litio. Utilizza un elettrolita liquido a base di manganese e un circuito in cui l’idrogeno viene prodotto e poi riutilizzato nei cicli di carica e scarica. Non serve quindi alcun rifornimento esterno di idrogeno. “Sviluppiamo chimiche green basate su materiali attivi abbondanti e non critici che siano facilmente accessibili e a basso impatto ambientale. Inoltre, la batteria è progettata secondo i principi dell’economia circolare e della riciclabilità per facilitare la gestione del fine vita e il riutilizzo dei materiali” scrivono dall’azienda.
Il punto di forza è la capacità di immagazzinare grandi quantità di energia e di conservarla per molte ore, anche giorni, per restituirla quando serve. Il manganese, inoltre, è un materiale relativamente abbondante ed economico, e il suo impiego potrebbe ridurre la dipendenza da materie prime più costose o critiche.
Batteria manganese-idrogeno: numeri tutti da verificare
Questo approccio permette di integrare in un’unica architettura la componente liquida e quella gassosa, senza la necessità di un sistema esterno separato per l’alimentazione dell’idrogeno. Secondo i dati diffusi da GES, la batteria raggiungerebbe un’efficienza superiore al 75% e una durata di oltre 10.000 cicli di carica/scarica. L’azienda stima un costo livellato dell’accumulo di circa 2 centesimi di euro per kWh, un valore potenzialmente molto competitivo rispetto alle tecnologie al litio oggi in commercio.
Conviene però leggere queste cifre con cautela: sono prestazioni e stime dichiarate dal produttore, che dovranno essere confermate dall’impiego su larga scala. Il risparmio promesso riguarda inoltre il costo dell’energia accumulata lungo la vita dell’impianto, non necessariamente il prezzo iniziale della batteria.
Batteria manganese-idrogeno: mobilità si, ma forse no
Se dura di più e promette di costare meno, perché non montarla sui veicoli? La risposta sta in peso, dimensioni e densità energetica. Le batterie a flusso richiedono circuiti, componenti elettrochimici e sistemi di gestione che le rendono molto più ingombranti degli accumulatori tradizionali. Su un’auto sarebbero poco pratiche, infatti queste tecnologie non nascono per scalzare il litio sui veicoli, ma per affiancarlo in applicazioni diverse.
In altre parole, il contributo alla mobilità elettrica sarebbe indiretto; Il progetto GES s’inserisce quindi in un settore strategico per la transizione energetica, pensata in particolare per applicazioni di Long Duration Energy Storage, per integrare nella rete quantità crescenti di energia rinnovabile. La tecnologia italiana di GES promette vantaggi interessanti in termini di durata e costi, ma la vera prova arriverà con le prime installazioni industriali.