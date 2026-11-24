Gli europei scelgono in massa le ibride, che sono quasi a quota 50% dei nuovi acquisti. L'Italia scende di nuovo nelle BEV, ma vanno meglio le plug-in
Vendita auto, gli europei scelgono le ibride
Nonostante tutto è un buon momento per il settore delle auto, almeno stando alle percentuali di immatricolazioni. E le auto elettriche fanno da traino, con numeri molti importanti. Da gennaio a ottobre 2026, quindi i primi dieci mesi dell’anno, le nuove auto immatricolate sono aumentate del 5,4%, per un totale di 9.455.704 immatricolazioni con una crescita di quasi mezzo milione di unità. Considerando solo il mese di ottobre 2026 sul 2025 la crescita è stata del 2,6% in media, con i big tutti in positivo. Francia a +7,1%, l’Italia a +5%, la Spagna a +1,8% mentre la Germania chiude il mese a +1,7%. Insomma una buona notizia per un settore in sofferenza, prendendo in esame i dati di ACEA, l’associazione dei costruttori europei.
E le elettriche come vanno?
Vanno piuttosto bene. Le elettriche pure hanno raggiunto una quota di mercato del 23,4% in aumento rispetto al 16,4% dell’anno precedente. Il numero di immatricolazioni di BEV è di 2.211.071. Le immatricolazioni di auto ibride-elettriche hanno conquistato il 36% del mercato, rimanendo la scelta preferita dai consumatori europei, mentre le plug-in sono al 10,2%. Al contrario, la quota di mercato combinata di auto a benzina e diesel è scesa al 27,7%, rispetto al 36,5% dell’anno precedente. Insomma la flessione delle endotermiche è evidente, segnale che il mercato sta premiando le scelte industriali dei produttori.
Tre dei quattro maggiori mercati UE, che insieme rappresentano il 65% di tutte le immatricolazioni di auto elettriche a batteria, hanno registrato una forte crescita a doppia cifra: Francia (+79,4%), Germania (+60,7%) e Danimarca (+41%). Anche il Belgio ha registrato un aumento più moderato, pari al 16,7%.
Piacciono molto le plug-in
Nonostante alcuni studio internazionali indichino le emissioni delle plug-in superiori ai dati dichiarati dai costruttori, le immatricolazioni di PHEV sono aumentate, raggiungendo quota 961.959 unità nel periodo gennaio-ottobre 2026. La crescita è stata particolarmente forte in Italia (+73,1%), Spagna (+32,3%) e Germania (+11%). Di conseguenza, le nuove auto elettriche ibride plug-in hanno rappresentato il 10,2% delle immatricolazioni nell’UE, rispetto al 9,2% dello stesso periodo del 2025.
La situazione italiana
Questa è la panoramica europea, ma se restringiamo il focus sull’Italia, ad ottobre 2026 le BEV hanno raggiunto quota 5,9% e le plug-in il 12,8%. Sommandole siamo al 18,7% complessivo, che è comunque un dato maggiore delle auto a benzina ferme al 18% e le diesel al 5,5%, anche più basso delle elettriche pure. Invece le ibride hanno raggiunto quasi la metà del mercato con il 48,9%. Insomma la tendenza è buona, ma le BEV sono a quote piuttosto basse e risentono della fine degli incentivi.
Nuove immatricolazioni di auto nell’UE in base al tipo di alimentazione
Il mix di propulsori nell’UE ha continuato a spostarsi verso le auto elettrificate. A ottobre 2026 , le auto elettriche a batteria rappresentavano il 23,4% del mercato UE, in aumento rispetto al 16,4% dell’anno precedente. Le immatricolazioni di auto ibride-elettriche hanno conquistato il 36% del mercato, rimanendo la scelta preferita dai consumatori europei. Al contrario, la quota di mercato combinata di auto a benzina e diesel è scesa al 27,7%, rispetto al 36,5% dell’anno precedente.
Benzina e diesel sul viale del tramonto
Gli europei scelgono sempre meno auto a benzina e diesel, ed i dati sono l’evidenza netta che la transizione verso motore ad impatto ridotto è in fase avanzata, anche la strada è ancora lunga. Le immatricolazioni di auto a benzina sono diminuite del 20,1% fino a ottobre 2026; la Francia ha registrato il calo più marcato, con una diminuzione dei volumi del 36,9%, mentre anche altri mercati chiave hanno riportato perdite a doppia cifra: Germania (-24,5%), Spagna (-19,3%) e Italia (-16,6%).
Nel periodo in esame sono state immatricolate complessivamente 1.962.607 autovetture a benzina, riducendo la loro quota di mercato dal 27,4% al 20,8%. Anche le immatricolazioni di auto diesel sono diminuite del 20,6%, portando la loro quota di mercato nell’UE al 6,9%, rispetto al 9,2% dell’anno precedente.
Come stanno i brand:
Il gruppo tedesco Volkswagen è in testa nelle immatricolazioni nell’Ue con 241.263 auto nuove, anche se è evidente il calo del 9% e una contrazione della quota mercato scesa al 25,7% dal 28,9% dello stesso mese del 2025.
A seguire, Stellantis che registra una flessione del 7% nelle immatricolazioni e una quota del 13,8%, ma aggiungendo il dato della joint venture Leapmotor che su base annua cresce del 279% con 11.709 unità ed una quota dell’1,2%, allora il gruppo europeo sale a quota 15%, sostanzialmente simile a quelli dello stesso mese del 2025. Diverso il discorso sui dieci mesi con Stellantis e Leapmotor a 1.556.913 immatricolazioni e una quota di mercato salita al 16,5%. Sul terzo gradino, Renault con vendite in calo sia sul mese di ottobre (-8,5%) che sui primi dieci mesi (-3,9%).
Giù gli europei, su i cinesi
Se i big europei perdono quota, dall’altra parte dell’altalena c’è chi sale e continua a salire come i brand cinesi. Geely ad ottobre ha raggiunto una quota del 3,3%, mentre il colosso Byd, con +128% di immatricolazioni è a quota del 3,3%, ma anche Saic – di cui fa parte MG – è al 2,5% con +25,6% e Chery (con Omoda & Jaecoo) in crescita del 184% al 2,3% del mercato. Insomma è netto il vantaggio dei costruttori cinesi che – includendo Leapmotor – a ottobre sono saliti al 13,1% del mercato Ue, con più di 123 mila immatricolazioni.