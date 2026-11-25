Anche negli USA il community solar amplia l'accesso all'energia rinnovabile attraverso impianti fotovoltaici condivisi. L'esperienza di Enterprise Energy in Minnesota e Illinois raccontata dal CEO Eric Pasi.
Le comunità energetiche si stanno affermando come uno strumento per ampliare l’accesso alle energie rinnovabili. Consentono anche a chi non dispone di uno spazio adeguato per installare un impianto fotovoltaico di beneficiare dell’energia solare. Attraverso progetti condivisi, più utenti possono infatti usufruire dell’elettricità prodotta da un unico impianto, ottenendo crediti in bolletta senza dover sostenere i costi iniziali di acquisto e installazione.
È questo il modello di business sviluppato da Enterprise Energy, società statunitense con sede a Minneapolis, specializzata nello sviluppo di progetti fotovoltaici condivisi e sistemi di accumulo a batteria. L’azienda collabora con proprietari di terreni, in particolare agricoltori e operatori delle aree rurali, per individuare i siti più adatti alla realizzazione degli impianti.
Fondata nel 2012, Enterprise Energy opera principalmente in Minnesota e Illinois e coordina lo sviluppo dei progetti coinvolgendo fornitori, utility e comunità locali.
Il Minnesota è stato uno degli Stati pionieri del community solar negli Stati Uniti. Qui, nel 2013, lo stato ha introdotto il programma Community Solar Garden, nell’ambito del quadro normativo del Solar Garden Act, in un mercato oggi in continua evoluzione. Eric Pasi, amministratore delegato di Enterprise Energy, lavora nel settore dal 2007 e ne ha seguito da vicino la crescita fin dalle prime fasi.
Lo abbiamo intervistato per approfondire il modello di business dell’azienda, le prospettive delle comunità solari negli Stati Uniti e cosa l’Europa può imparare da questo modello.
In che modo funziona concretamente il vostro modello e quale ruolo svolge l’azienda nello sviluppo e nella gestione delle comunità energetiche solari? Quali vantaggi economici possono aspettarsi gli utenti che vi aderiscono?
«Il community solar, conosciuto anche come solare condiviso o community solar gardens, consente a chi non può o non desidera installare pannelli solari sulla propria abitazione di beneficiare dell’energia solare come se li avesse sul proprio tetto. È un modello che rende l’accesso al solare più democratico e inclusivo.
I progetti che sviluppiamo insieme ai proprietari dei terreni sono generalmente piccoli impianti fotovoltaici, estesi su superfici che vanno da circa 3,2 a 16,2 ettari, ciascuno in grado di fornire energia a circa 2.000 abitazioni.
Ogni famiglia riceve ogni mese uno sconto in bolletta, calcolato in base alla quota di energia elettrica prodotta dall’impianto a cui partecipa. In media, ogni progetto genera un risparmio di circa 100 dollari (91 euro) al mese per ciascun aderente. Di questa cifra, ne fatturiamo nuovamente circa 80-85 dollari, lasciando quindi alle famiglie un risparmio netto».
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