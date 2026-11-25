Un impianto da 19,5 kWp, integrato in un contesto urbano di pregio, alimenta le utenze delle parti comuni e valorizza l’energia prodotta attraverso l’autoconsumo collettivo.
Il progetto realizzato da E.ON presso il Condominio Parioli 77 consente di valorizzare gli spazi disponibili e rendere più efficiente la gestione dell’energia
Ridurre i costi energetici, aumentare l’autoproduzione di energia da fonte rinnovabile e migliorare la sostenibilità dell’edificio, anche in un contesto urbano di pregio. È questo l’obiettivo del progetto realizzato da E.ON presso il Condominio Parioli 77, situato in una zona centrale di Roma, dove l’installazione di un impianto fotovoltaico consente di valorizzare gli spazi disponibili e rendere più efficiente la gestione dell’energia destinata alle parti comuni.
L’amministratore di condominio ha avuto un ruolo diretto nello sviluppo del progetto, collaborando con E.ON e coinvolgendo i condòmini nella valutazione della soluzione più adatta alle esigenze dell’edificio. Il Condominio Parioli 77 aveva infatti l’obiettivo di contenere i costi energetici e migliorare la propria sostenibilità ambientale attraverso l’autoproduzione di energia da fonte rinnovabile.
Una delle principali sfide del progetto è stata integrare un impianto fotovoltaico efficiente in un contesto urbano particolarmente delicato dal punto di vista architettonico e paesaggistico, garantendo il pieno rispetto dei vincoli presenti. Per rispondere a queste esigenze, E.ON ha curato l’intero iter, dalla progettazione all’installazione fino alla messa in esercizio dell’impianto, sviluppando una soluzione in grado di coniugare efficienza energetica, rispetto del contesto e valorizzazione degli spazi condominiali.
L’impianto fotovoltaico, che si sviluppa su un tetto di circa 300 mq, ha una potenza complessiva di 19,5 kWp e circa 29.000 kWh di produzione annua. E’ stato progettato per coprire una parte dei fabbisogni energetici del condominio. Attraverso l’Autoconsumo Collettivo l’energia prodotta viene utilizzata, innanzitutto per alimentare le utenze comuni (forza motrice e illuminazione) e, successivamente, valorizzata attraverso la condivisione virtuale tra i condòmini che aderiscono all’iniziativa.
Grazie a questo meccanismo, l’energia prodotta genera sia risparmi diretti per il condominio sia incentivi riconosciuti dal GSE sull’energia condivisa, consentendo a più famiglie di beneficiare economicamente dell’impianto fotovoltaico.
Il progetto ha permesso di ottenere un significativo risparmio sui costi energetici, massimizzando l’autoconsumo dell’energia prodotta per alimentare le utenze delle parti comuni. Parallelamente, la produzione di energia da fonte rinnovabile contribuisce a migliorare la sostenibilità ambientale del condominio con una riduzione delle emissioni di 12 tonnellate di CO₂ all’anno*.
Un ruolo importante è stato svolto da E.ON anche nella gestione degli aspetti burocratici e operativi. L’azienda supporta infatti l’amministratore nelle diverse fasi del progetto, occupandosi della modulistica necessaria l’operatività dell’impianto fotovoltaico e del Gruppo di Autoconsumo Collettivo e fornendo report periodici sulla produzione di energia, sull’autoconsumo e sull’andamento economico dell’iniziativa. Un’attività che consente all’amministratore di monitorare nel tempo le prestazioni dell’impianto e i benefici generati, semplificando la gestione della soluzione e rendendo più chiari ai condòmini i risultati ottenuti.
L’intervento presso il Condominio Parioli 77 si inserisce nel più ampio impegno di E.ON a supporto del mondo condominiale, con WeSolar, l’azienda propone soluzioni di fotovoltaico e autoconsumo collettivo, affiancandole a servizi per la riqualificazione e la gestione degli impianti in ottica di efficienza energetica e a soluzioni di mobilità elettrica attraverso l’installazione di colonnine di ricarica. WeSolar rappresenta la proposta E.ON per accompagnare gli amministratori di condomini durante tutto il percorso: dalla valutazione della fattibilità alla realizzazione e al monitoraggio dell’impianto. Un approccio integrato che punta a rendere la transizione energetica un’opportunità concreta per ridurre i consumi e i costi, migliorando al tempo stesso la sostenibilità degli edifici.