Le norme europee hanno permesso di risparmiare sui fossili importati ma il blocco non riesce a liberarsi dal gas russo.
UE: dall’invasione dell’Ucraina le misure di efficienza hanno fatto risparmiare 120 miliardi di euro in importazioni di gas e petrolio
Da quando la Russia ha invaso l’Ucraina ad oggi, le misure di efficienza energetica hanno fatto risparmiare all’Unione Europea quasi 120 miliardi di euro che altrimenti sarebbero stati spesi in importazioni di gas e petrolio. Lo ha dichiarato la Commissione Europea, sostenendo che il risparmio energetico debba procedere di pari passo con l’elettrificazione per contribuire all’abbandono dei combustibili fossili in Europa.
La stima dei risparmi, prodotti nel periodo compreso tra da febbraio 2022 e giugno 2026, riflette l’impatto delle misure introdotte tra il 2015 e il 2021, come ha spiegato a Reuters la portavoce della Commissione UE, Anna-Kaisa Itkonen. A luglio la Commissione ha presentato il Piano d’azione per l’elettrificazione, con l’obiettivo di portare la quota dell’elettricità sul consumo finale di energia dall’attuale 23% circa al 46% entro il 2040. Aumentare l’elettrificazione contribuisce a ridurre la dipendenza dai combustibili fossili, abbassare i costi energetici e migliorare la competitività delle imprese europee.
Secondo i calcoli e le stime della Commissione, tra il 2005 e il 2024 le misure di efficienza energetica avrebbero consentito un risparmio netto in importazioni di gas e petrolio. In particolare, avrebbero permesso di fare a meno di 195 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio, una cifra paragonabile al consumo interno lordo di energia di Italia e Belgio messi insieme.
Europa in ritardo in materia di rinnovabili elettriche
In risposta all’aggressione della Russia contro l’Ucraina, la Commissione Europea a maggio 2022 ha presentato il piano REPowerEU. Il piano chiedeva di superare la dipendenza dell’Europa dalle importazioni energetiche russe risparmiando energia e accelerando la diffusione delle energie rinnovabili. In questo modo, l’Unione è riuscita a contrarre la quota delle importazioni di gas russo, passando dal 45% nel 2022 al 12% nel 2025. A seguito delle sanzioni dell’UE, il carbone russo è stato eliminato dal mix energetico europeo e le importazioni di petrolio sono scese dal 27% registrato all’inizio del 2022 al 2% nel 2025.
Inoltre, il Regolamento REPowerEU sul gas, entrato in vigore il 3 febbraio 2026, ha trasformato uno degli obiettivi del piano REPowerEU in una legge vincolante. Esso stabilisce la fine graduale, ma definitiva, delle importazioni di gas naturale liquefatto russo nel 2026, in linea con le sanzioni applicate contro Mosca, e delle importazioni di gas russo tramite gasdotto nel 2027.
Come è emerso a ottobre, entro la fine del decennio l’UE rischia di mancare il target 2030 alla base della modellazione del REPowerEu di ben 5,3 punti percentuali, restando legata al gas per un tempo più lungo del previsto.
Da fine febbraio, i prezzi del gas naturale sono aumentati di quasi il 200%, e alla fine di ottobre hanno superato i 100 euro per megawattora, il livello più alto degli ultimi quattro anni. Il prezzo attuale del gas resta sui 90 euro al megawattora, quasi il triplo rispetto ai livelli precedenti al conflitto in Medio Oriente, e gli stoccaggi sono pieni al 69%, un anno fa erano pieni all’80%. A partire da gennaio 2027, l’Unione Europea dovrebbe rinunciare al GNL russo, perdendo il 6% dell’offerta. Ecco perché occorre spingere con più decisione su elettrificazione da fonti pulite e fonti rinnovabili.
Importazioni di gas e petrolio, Europa ancora schiava di GNL russo
Come riporta Bloomberg, invece, l’Europa non si è ancora liberata dal gas russo. Il maggiore produttore russo di GNL, Novatek, che esporta circa l’80% dei volumi di GNL verso l’Europa dalla regione artica di Yamal, avrebbe firmato accordi con nuovi clienti. Secondo quanto riportato invece da Interfax, una parte consistente delle forniture precedentemente destinate all’Europa sarà ora destinata a Cina, Vietnam e Thailandia. Ma in Europa non faremo a meno del gas russo dal 2027: la spagnola Naturgy Energy Group ha indetto una gara d’appalto per carichi mensili spot di GNL con consegna in Spagna da gennaio 2027 a dicembre 2028.
Le norme europee hanno permesso una quota maggiore di elettrificazione e una riduzione del consumo energetico
Le misure per l’efficienza energetica hanno permesso l’integrazione delle politiche finalizzate ad aumentare l’uso di elettricità da fonti pulite e a sostituire gli impianti a combustibili fossili con tecnologie alimentate da energie rinnovabili, come le pompe di calore. Per esempio, come ha fatto notare Bruxelles, normative quali la Direttiva sull’efficienza energetica, la Direttiva sulla prestazione energetica nell’edilizia e la Direttiva sulle energie rinnovabili hanno consentito una quota maggiore di elettrificazione e una riduzione del consumo energetico complessivo.
I ritardi ostacolano l’elettrificazione di riscaldamento e trasporti
La scorsa settimana, tuttavia, alcune associazioni ambientaliste hanno avvertito che i ritardi sulle norme previste dall’UE riguardo efficienza energetica ed etichettatura energetica potrebbero compromettere la strategia dell’Unione. Le norme UE sull’etichettatura energetica sono quelle che obbligano i produttori e i rivenditori a esporre su elettrodomestici e prodotti legati all’energia l’etichetta standardizzata che indica il consumo energetico e le prestazioni. Come riporta Reuters, queste associazioni ritengono che i ritardi potrebbero ostacolare l’elettrificazione di settori quali riscaldamento e trasporti e che occorre spingere anche su efficienza e flessibilità per centrare gli obiettivi climatici dell’Unione Europea.
In base già a una vecchia stima di ECOS, le norme sull’ecodesign e sull’etichettatura energetica sarebbero state state responsabili di circa un quarto delle riduzioni delle emissioni ottenute dall’UE tra il 1990 e il 2020. Al contrario, i rinvii degli aggiornamenti previsti potrebbero comportare quasi 10 milioni di tonnellate di emissioni aggiuntive di CO2 equivalente all’anno entro il 2030, un volume paragonabile alle emissioni annuali di 5 milioni di automobili.