Secondo un'analisi di Ember, integrare l'eolico con fotovoltaico e batterie riduce di quasi un quinto il costo necessario a soddisfare il 90% della domanda elettrica. La combinazione delle due fonti limita inoltre il ricorso agli impianti a gas e diesel e rende più competitiva l'elettricità rinnovabile.
Integrare l’eolico con un sistema basato su solare e batterie riduce di quasi un quinto il costo necessario a soddisfare il 90% della domanda elettrica. Il costo mediano passa da 105 a 86 dollari per megawattora (MWh). È quanto emerge dall’analisi Harnessing the Winds del think tank Ember.
Secondo l’analisi, redatta da Daan Walter, Sam Butler-Sloss, Antoine Issac e Kingsmill Bond, la combinazione delle due fonti permette anche di limitare il ricorso alle centrali a gas e diesel. Quindi l’energia solare e quella eolica, insieme ai sistemi di accumulo, possono garantire una fornitura elettrica più stabile e a costi competitivi.
La ragione è legata soprattutto alla diversa distribuzione della produzione delle due fonti. Solare ed eolico seguono infatti andamenti giornalieri e stagionali diversi. Il fotovoltaico produce durante le ore di luce, mentre il vento tende a essere più forte nei periodi e nelle stagioni in cui l’irraggiamento solare diminuisce. La loro integrazione permette quindi di compensare più facilmente i momenti di minore produzione, riducendo la quantità di energia che deve essere immagazzinata nelle batterie.
“Sappiamo già che l’energia solare ed eolica sono convenienti. La domanda molto più interessante è: fino a che punto possiamo renderle affidabili a costi contenuti? E la risposta è sempre più chiara: combinando energia solare, eolica e batterie possiamo fornire energia con continuità a costi incredibilmente bassi praticamente ovunque nel mondo“, dice Daan Walter, direttore di Ember.
Uno dei principali problemi delle rinnovabili è la loro dipendenza dalle condizioni meteorologiche. Le batterie permettono di conservare l’elettricità prodotta in eccesso, ma coprire periodi prolungati di scarsa produzione richiede sistemi di accumulo più grandi e costosi. L’eolico può contribuire a ridurre questa necessità. Secondo Ember, in Europa la capacità di accumulo necessaria per garantire il 90% della domanda elettrica passa da 20 a 12 ore quando al fotovoltaico vengono aggiunti gli impianti eolici. Lo stesso accade negli Stati Uniti, mentre in Cina si passa da 18 a 12 ore.
La complementarità tra le due fonti riduce anche il rischio di periodi prolungati di scarsa produzione contemporanea. Sulla base di dieci anni di dati meteorologici, Ember stima che una settimana di bassa produzione solare si verifichi mediamente quattro volte all’anno, mentre una settimana di scarsa produzione eolica circa otto volte. I due fenomeni coincidono molto più raramente. A livello globale, una settimana con poco sole e poco vento si verifica in media una volta ogni quattro anni.
Questo permette di limitare anche il ricorso agli impianti di riserva alimentati a gas o diesel. Nel modello di Ember, a parità di costo di circa 104 dollari/MWh, un sistema basato su fotovoltaico e batterie copre l’80% della domanda elettrica. Aggiungendo l’eolico, la quota sale al 95%.
Un’alternativa alle nuove centrali a gas e carbone
L’analisi evidenzia anche la crescente competitività economica delle rinnovabili rispetto agli investimenti nei combustibili fossili. Nel mondo sono attualmente in fase di pianificazione 845 GW di nuova capacità a carbone e gas.
Secondo Ember, considerando anche una quota limitata di generazione di riserva, circa 706 GW di questa capacità si trovano in aree in cui un sistema basato su solare, eolico e batterie potrebbe fornire elettricità a meno di 100 dollari/MWh.
Si tratta di un confronto economico sulla capacità di soddisfare la stessa domanda elettrica, non di una sostituzione automatica di tutti i servizi che le centrali fossili forniscono alla rete. Il risultato mostra comunque quanto l’integrazione delle rinnovabili possa rappresentare un’alternativa competitiva alla costruzione di nuovi impianti a gas e carbone.
Nel 2025, solare ed eolico hanno fornito insieme il 17% dell’elettricità mondiale. Secondo Ember, con le tecnologie e i costi attuali sarebbe già possibile portare questa quota all’80% e, in molte regioni, raggiungere il 90-95%. “Il compito ora è quello di costruire – e di farlo come fanno gli agricoltori. La prima lezione dell’agricoltura è anche la più antica: non contare mai su una coltura sola“, conclude l’analisi di Ember.