Il MASE disciplina le piccole utilizzazioni locali di calore geotermico a circuito aperto
Con il decreto direttoriale n. 364 dell’11 novembre, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica completa il quadro sul geoscambio. Dopo l’atto del 2 aprile 2026, che aveva aggiornato la disciplina dei sistemi geotermici a circuito chiuso, il dicastero si focalizza oggi sugli impianti che prelevano e reimmettono acqua di falda con l’obiettivo di fornire anche in questo caso criteri uniformi sul territorio nazionale e favorire la diffusione della bassa entalpia nella climatizzazione degli edifici.
Il DD Geotermia a circuito aperto
Nel dettaglio le nuove norme riguardano le piccole utilizzazioni locali di calore geotermico ai sensi dell’art. 10, comma 1, del D.Lgs. 22/2010: impianti sotto i 2 MW termici, con pozzi fino a 400 metri di profondità, destinati alla climatizzazione estiva e invernale degli edifici e al calore di processo. “Con questo decreto compiamo un passo avanti per valorizzare il potenziale della geotermia a bassa entalpia”, ha spiegato in una nota stampa il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto. “Definire caratteristiche e criteri tecnici chiari e uniformi significa dare maggiore certezza agli operatori, favorire la diffusione di queste tecnologie e accompagnare lo sviluppo del settore nel rispetto dell’ambiente e delle risorse idriche”.
Le acque di restituzione
I primi criteri messi bianco su nero riguardano due paletti tecnici fondamentali per la progettazione. Il primo interessa l’equilibrio di massa: il volume d’acqua restituito deve equivalere a quello prelevato, con l’unica eccezione dei casi in cui siano autorizzati usi multipli.
Il secondo punto fermo è l’invarianza idrochimica. Prima di potersi reinserire in falda, le acque devono essere sottoposte alle verifiche previste dall’art. 104 del D.Lgs. 152/2006, dimostrando che le loro caratteristiche chimiche non subiranno alterazioni. Nello specifico, quando la restituzione avviene nello stesso acquifero, il progetto va corredato da un’attestazione formale di invarianza e da una valutazione d’impatto sulle altre estrazioni presenti in zona.
Anche l’escursione termica dell’acqua restituita deve rimanere entro limiti compatibili con la tutela e la qualità del corpo idrico di destinazione. Sebbene il decreto richiami il rispetto di vari parametri (dalle portate alle variazioni di temperatura), sceglie di non fissare soglie numeriche rigide per il ΔT o limiti specifici di portata. La determinazione di questi valori viene lasciata alle analisi di progetto e al giudizio degli enti istruttori.
Infine, per quanto riguarda le procedure abilitative, la potenza dell’impianto viene fatta coincidere con quella espressa in kW dalle pompe di calore. Il rapporto tra questa potenza e la portata d’acqua necessaria viene assunto come parametro prestazionale di riferimento, valutabile in sede autorizzativa alla luce delle migliori tecnologie disponibili.
Usi secondari
L’art. 3, comma 6, disciplina gli usi multipli delle acque di presa prima della loro resa, stabilendo che l’uso termico rimanga prevalente nell’arco dell’anno. È sempre consentito l’uso per l’irrigazione di aree verdi di pertinenza e per l’antincendio, quest’ultimo solo per il mantenimento del volume delle vasche e con reimmissione in punti diversi. Ogni altro uso non domestico richiede autorizzazione. Sono esclusi invece la produzione di acqua potabile (salvi i pozzi domestici) e gli usi legati ad acque minerali e termali. In tutti i casi è obbligatorio installare misuratori di portata e volume, e se l’equilibrio di massa viene meno si applica la disciplina degli scarichi.
Progettazione, realizzazione, collaudo
Il progetto definitivo richiede tre relazioni firmate: tecnica sull’impianto termico, geologica e idrogeologica, costruttiva di presa e resa. Sul fronte realizzativo il DD geotermia a circuito aperto chiede di evitare la comunicazione tra acquiferi distinti, di gestire fluidi e materiali di risulta senza contaminazioni, di redigere la stratigrafia di ogni pozzo e di eseguire prove di portata prima della messa in esercizio.
L’art. 8 impone la misura della temperatura di riferimento prima dell’esercizio, controlli periodici su invarianza idrochimica ed effetti termici oltre l’area di influenza, misura in continuo della temperatura di prelievo e restituzione, misura delle portate e verifica della corrispondenza tra plume osservato e plume stimato. Per la resa in corpo idrico superficiale serve un piano di monitoraggio ambientale dedicato.
Gli impianti vanno poi iscritti nel registro telematico delle piccole utilizzazioni locali previsto dal DM 2 aprile 2026, con un set informativo esteso che include progetto, relazione sulle opere eseguite, esiti del collaudo e piano di monitoraggio delle temperature. Se il modello previsionale indica un effetto termico rilevante sotto aree o immobili di terzi, il piano deve prevedere piezometri ambientali a monte e a valle.
Infine il DD istituisce presso il MASE un tavolo tecnico permanente con Regioni, Province autonome e Comuni, incaricato di individuare le soglie di potenza delle piccole utilizzazioni locali ai fini dei regimi amministrativi semplificati.