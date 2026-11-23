Un nuovo studio dimostra che nubi e parchi eolici si influenzano a vicenda. Ignorare questo doppio legame in fase di progettazione rischia di far stimare in modo errato la producibilità energetica delle future grandi wind farm in mare aperto
Per prevedere la produzione energetica dei parchi eolici e ottimizzarne al massimo la progettazione, è necessario conoscere bene il sito di installazione. Un compito non semplice quando le turbine in questione sono colossi alti oltre 200 metri sopra il livello del mare. Per l’eolico offshore e i suoi “palazzi di 60 piani” l’interazione con l’atmosfera appare infatti ancora più complessa e soprattutto poco conosciuta. In particolare è poco conosciuto il ruolo delle nuvole e gli effetti che nubi più basse possono avere su questi giganteschi aerogeneratori. A fare chiarezza è oggi un nuovo studio dell’Università di Twente, nei Paesi Bassi, pubblicato sulla rivista Journal of Renewable and Sustainable Energy.
La ricerca mostra la complicata relazione esistente tra nuvole e parchi eolici offshore, una relazione fatta di influenze reciproche che devono essere prese in considerazione in fase di progettazione. “Le nuvole sono fenomeni atmosferici estesi che si verificano con grande frequenza, soprattutto nel Mare del Nord”, ha affermato l’autore Davide Selvatici. “Sono così comuni che possono influenzare i parchi eolici e la loro produzione di energia.”
Per comprendere questo rapporto è necessario introdurre un concetto tipico delle scienze meteorologiche: lo strato limite planetario, o Planetary Boundary Layer (PBL), ossia la parte più bassa dell’atmosfera influenzata direttamente dalla superficie terrestre o marina e dove a sua volta si modifica la stabilità atmosferica. È qui che entrano in gioco gli stratocumuli, una delle forme più tipiche di nubi basse. Queste nuvole coprono il 50-70% del Mare del Nord su base annua e il loro forte raffreddamento radiativo genera moti convettivi e turbolenza che alterano lo strato limite.
La domanda da cui il nuovo studio è partito è: in che modo le condizioni atmosferiche influenzano la produzione di energia eolica? Per ottenere una risposta gli scienziati hanno impiegato simulazioni ad alta risoluzione per catturare la turbolenza alla scala sia delle turbine che delle nubi. “Molte di queste simulazioni [precedentemente] consideravano solo condizioni idealizzate in cui [le nuvole] erano praticamente assenti”, ha affermato l’autore Richard JAM Stevens.
Il team ha così scoperto che la stabilità troposferica inferiore e l’umidità libera modificano profondamente i profili di temperatura e i flussi radiativi, influenzando direttamente la generazione di energia e il blocco a monte delle turbine. Attraverso l’analisi del bilancio energetico, è emerso che un effetto “misto” potrebbe variare la produzione di potenza media del parco eolico fino all’11% . Nel dettaglio, il raffreddamento radiativo in cima alla nube genera turbolenza convettiva che spinge energia cinetica dall’alto verso le turbine, in particolare quelle posteriori alla prima fila. Ma se lo strato limite resta basso o stabile e il blockage aumenta, il vento rallenta già prima di arrivare alla prima fila di turbine.
Ovviamente quella tra nuvole e turbine eoliche offshore non è una relazione a senso unico. Anche gli aerogeneratori influiscono sull’atmosfera. Il team ha evidenziato come , quando la base delle nubi tocca la parte alta delle pale eoliche, si producono due effetti opposti sull’acqua liquida. A valle, nella scia, la turbolenza dei rotori mescola aria più calda e secca facendo evaporare le goccioline, con un calo dell’acqua liquida fino all’85% e un parziale diradamento delle nubi. A monte, invece, il rallentamento del vento per effetto di blocco genera un accumulo locale di acqua liquida fino al 42,6%, legato anche alla formazione di nebbia.
Lo studio apre nuove prospettive per il mondo della ricerca ma soprattutto evidenzia la necessità di tener conto dell’accoppiamento a due vie tra nuvole e turbine eoliche per creare modelli di previsione produttiva più accurati e per ottimizzare il posizionamento e il layout dei futuri grandi cluster eolici.