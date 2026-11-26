Il decreto MASE n. 364 dell'11 novembre 2026 definisce le indicazioni tecniche per gli impianti geotermici a circuito aperto. Secondo il geologo Marco Orsi, il provvedimento può favorire l'uniformità delle procedure autorizzative, ma la diffusione della tecnologia dipenderà anche dal superamento delle resistenze culturali e dal sostegno ai costi iniziali.
Con il decreto direttoriale n. 364 dell’11 novembre 2026, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica definisce criteri tecnici nazionali per le piccole utilizzazioni locali di calore geotermico a circuito aperto. La disciplina riguarda impianti con potenza termica inferiore a 2 MW e pozzi fino a 400 metri, destinati alla climatizzazione degli edifici e alla produzione di calore di processo.
Il provvedimento si affianca al quadro avviato con il decreto del 2 aprile 2026 sui sistemi a circuito chiuso, con l’obiettivo di uniformare le regole sul territorio nazionale. Ma quali effetti potrà avere sul settore? Ne abbiamo parlato con Marco Orsi, geologo e docente a contratto di geotermia applicata all’Università di Genova e tra gli autori del testo.
Cosa cambia con il decreto
Perché era necessario un decreto dedicato alla geotermia a circuito aperto e quali problemi può contribuire a risolvere?
«I problemi concreti del settore consistono essenzialmente in una tempistica eccessiva, legata alla frammentazione del disposto normativo e all’estrema burocratizzazione con cui ancora viene vissuta questa tecnica. […] Abbiamo ritenuto opportuno uniformare sul territorio nazionale definizione e spirito. Cercare di rimuovere quella brutta definizione di scarico per le acque che escono dagli impianti geotermici a circuito aperto. Per la prima volta parliamo di restituzione delle acque al corpo idrico, non alterate chimicamente e alterate termicamente di massimo 4 o 5° C».
Quali effetti concreti avrà per chi vuole realizzare un impianto?
«Nell’immediato non è ancora cambiato nulla, ma sta generando una cascata di cambiamenti assolutamente positivi. Perché questo decreto di definizioni deve seguire un decreto di specificazione sulle procedure. Le Regioni che hanno autorità in materia si stanno già muovendo per capire come adeguare le loro norme e quindi uniformare le procedure autorizzative su tutto il territorio nazionale. […] Ci sono anche delle Regioni che legiferano per proprio conto. Cito la Valle d’Aosta, dove hanno una norma che, ante 152/2006, vieta la restituzione in falda di queste acque».
Quali sono le principali criticità ambientali da considerare?
«Criticità ambientali vere e proprie non ne vedo su questa taglia di impianti. La vicinanza di moltissimi impianti auspicata, ma non ancora realizzata, se non magari in qualche zona di Milano, può portare non tanto criticità complessive ma una necessità di gestione più omogenea. Se ci fossero tanti impianti molto vicini e potenzialmente interferenti, andrebbero gestiti in un’ottica di suddivisione tra tutti del beneficio. Sono tutti aspetti che andranno dipanandosi nelle prossime settimane e nei prossimi mesi».
In quali aree si concentrano le maggiori opportunità di sviluppo in Italia?
«Questo decreto troverà applicazione laddove abbiamo falde sufficientemente ricche nel sottosuolo, quindi tutti i depositi e i bacini alluvionali. In particolare il Piemonte, Torino, Milano, tutta la parte bassa del Trentino e il Veneto, oltre ai bacini alluvionali come quelli dell’Arno. Dove invece non ci sono falde di producibilità sufficiente, si passa a sonde geotermiche» con il decreto 108 di aprile.
Al di là delle norme, quali sono gli ostacoli principali alla diffusione di queste tecnologie?
«La difficoltà maggiore è ancora un problema di penetrazione culturale nella società civile per cui queste tecniche sono ancora poco conosciute e vissute con diffidenza. Siano invece benvenuti tutti gli interventi di divulgazione che consentono di diffondere questa cultura. […] C’è poi un problema economico, per cui ci auguriamo che il Governo intervenga a sostenere i costi iniziali, che sono più alti di un intervento normale e vengono poi però ampiamente compensati dalle economie di esercizio».
Quali opportunità offre la geotermia al di fuori della climatizzazione degli edifici?
«Continuiamo a pensare solo alla climatizzazione, ma in realtà abbiamo un mondo che è tutto quello della generazione di calore fino a 90-100 °C, che potrebbe essere tranquillamente sopperito, aiutato da tecniche geotermiche. Questo consentirebbe decarbonizzazione, dipendenza energetica, certezza di costi. […] Essere legati alla volatilità del prezzo del gas è un problema. Avere un investimento che generi un costo fisso su una produzione […] per l’industriale è sicuramente un vantaggio enorme».
Quali sono le prospettive del settore nei prossimi anni?
«Sarà una crescita lenta, ma costante perché si interviene su molte criticità. Quando si raggiunge una certa massa critica si sfonda il muro della diffidenza e quindi a quel punto vedremo un’espansione più esponenziale di queste tecniche. Abbiamo ancora questo scoglio culturale da superare. […] La paura di sbagliare è un grosso freno, mentre l’imitazione è un grosso aiuto. […] Una casa è una famiglia, un condominio sono 20 famiglie, ma se faccio qualcosa in un’industria dove magari attorno gravitano 200 famiglie che lavorano lì, poi il messaggio si espande molto».