L'Italia guida il gruppo dei 17 Paesi "Amici della Coesione". Meloni: «Siamo anni luce da una soluzione».
Distanze profonde sul bilancio UE per il periodo 2028-2034
Si aprono nel segno delle divisioni i lavori del vertice del Consiglio Europeo del 26 e 27 novembre, che dovrebbe trovare un’intesa sul bilancio UE per il periodo 2028-2034. Le distanze sono talmente profonde che il Presidente del Consiglio Europeo, Antonio Costa, starebbe pensando di convocare un altro vertice straordinario a inizio dicembre, prima di quello già previsto prima di Natale, il 17 e 18 dicembre. I leader dell’UE sta preparando il prossimo bilancio pluriennale, provando a trovare un’intesa su come investire quasi 1.600 miliardi di euro.
L’obiettivo di Costa è raccogliere consensi per la proposta di bilancio presentata il 21 novembre, che prevede 44 miliardi di euro di tagli aggiuntivi rispetto a un piano precedente. Il presidente del Consiglio europeo ha suggerito di ridurre di 8 miliardi di euro i fondi per la politica di coesione, lasciando invece intatti i sussidi agli agricoltori. Una coalizione di 17 Paesi dell’Europa orientale e meridionale, tra cui Italia, Polonia e Spagna, aveva respinto l’idea. Il Cancelliere tedesco, Friedrich Merz, invece spinge per ulteriori tagli.
La riunione straordinaria del Consiglio europeo del 26-27 novembre è dedicata proprio alla discussione della proposta di bilancio di Costa. Tuttavia, non si preannuncia alcun accordo prima dell’ultimo vertice dell’anno, fissato, appunto, per il 17 dicembre. «Costa sa che probabilmente ha bisogno di un brutto Consiglio europeo prima di poterne avere uno buono» a dicembre, ha detto a POLITICO un diplomatico dell’UE.
«È un imperativo politico raggiungere una soluzione definitiva a dicembre, perché se ciò non accadesse, gli sviluppi politici in molti Paesi dell’UE renderanno praticamente impossibile un accordo politico nella prima metà del 2027», ha dichiarato ai giornalisti il primo ministro greco, Kyriakos Mitsotakis, arrivando al vertice di Bruxelles.
Il sostegno degli agricoltori europei e alle regioni meno sviluppate dell’UE
In base all’ultima proposta presentata da Costa, il prossimo bilancio settennale ammonterebbe a 1.582 miliardi di euro, che includono 140 miliardi di euro di rimborsi per i prestiti contratti durante la pandemia. Il sostegno al reddito della PAC e la coesione economica, territoriale e sociale, che comprende anche pesca, comunità rurali e turismo, verrebbe ridotto di circa 34,7 miliardi, restando comunque la voce di spesa principale, ossia 740 miliardi di euro.
La proposta Costa riduce da 115,699 a 81,183 miliardi di euro la dotazione per resilienza e sicurezza, industria della difesa e spazio rispetto alla proposta della Commissione avanzata a luglio 2025. La proposta della Commissione prevedeva una riorganizzazione del bilancio dell’UE in materia di energia, sicurezza, difesa, competitività e resilienza climatica. A giugno 2026 la Presidenza cipriota ha presentato uno schema negoziale rivisto, chiarendo che l’aumento della spesa per la difesa non avrebbe ridotto i fondi per la politica di coesione e dell’agricoltura.
Secondo Merz, il bilancio proposto è ancora troppo alto. IL Cancelliere tedesco ha fatto anche notare che la proposta di Costa è superiore del 40% rispetto all’ultimo bilancio settennale concordato nel 2020, ma altri Governi sostengono che il calcolo ignori l’aumento dell’inflazione e il rimborso del debito post-Covid dell’UE, che assorbe circa il 10% del totale.
Le divisioni sono nette tra chi chiede di più e chi vuole spendere meno. Da un lato, c’è il blocco degli Stati del Nord, che comprende Germania e Paesi Bassi e che spinge per un bilancio più snello. Dall’altro, ci sono i Governi dell’Europa meridionale e orientale, o “Amici della Coesione”, tra cui Italia e Polonia, che invece chiedono all’UE di spendere di più. L’ultima proposta di bilancio prevede fino a 297 miliardi di euro in pagamenti diretti agli agricoltori dal 2028 al 2034. La cifra sembra però non accontentare la Francia, dove tra aprile e maggio 2027 si terranno le elezioni presidenziali e la candidata di estrema destra, Marine Le Pen, attualmente è in testa ai sondaggi.
L’Italia guida il gruppo dei 17 Paesi “Amici della Coesione”. «Siamo anni luce da una soluzione»., ha detto Meloni nel punto stampa a margine del summit dei 27. Sulla possibilità di arrivare a un accordo a dicembre la Presidente del Consiglio ha commentato: «Non è la tempistica a decidere l’intesa, noi poniamo delle condizioni».
La tassa UE alle Big Tech
Costa ha proposto anche di riaprire i colloqui su una tassa sui servizi digitali che andrebbe a finanziare il bilancio a lungo termine dell’UE. La tassa riguarderebbe le aziende con un fatturato superiore ai 750 milioni di euro, di cui almeno 50 milioni in Europa, una soglia che includerebbe aziende tecnologici statunitensi come Google, Meta e Amazon. L’Amministrazione Trump ha già criticato la misura e ha messo in guardia l’UE.
Bilancio UE per il periodo 2028-2034 e il nodo degli aiuti all’Ucraina
Un nodo centrale dei colloqui riguarda gli aiuti all’Ucraina per il 2027, necessari a coprire il fabbisogno finanziario statale di 70 miliardi di euro. Non tutti i Paesi Membri sono favorevoli a contribuire al prestito da 45 miliardi di euro per l’Ucraina. Slovacchia, Repubblica Ceca, Ungheria e Bulgaria si oppongono, ma la Germania la considera una condizione necessaria a un accordo più ampio sul bilancio.