L'Electricty Market & Storage Report 2026 dell'Energy & Strategy mette in fila prezzi, servizi di rete e accumuli. E sottolinea: l’Italia si conferma tra i Paesi UE con l’energia più cara
I dati dell’Electricity Market & Storage Report 2026
Per chi paga la bolletta elettrica, il 2026 sarà l’ennesimo pessimo anno da ricordare. Tra gennaio e ottobre il prezzo unico nazionale (PUN) ha raggiunto in media i 154 €/MWh, un terzo in più rispetto al valore medio dell’intero 2025 e quasi il triplo dei 52 €/MWh del 2019. Nello stesso arco di tempo la Spagna si è fermata a circa 83 €/MWh, la Francia a 89 e la Germania a 114. I dati arrivano dall’Electricity Market & Storage Report 2026, lo studio dell’Energy & Strategy della School of Management del Politecnico di Milano, presentato oggi alle imprese partner.
Il prezzo dell’elettricità nel 2026
A ricostruire l’andamento è Vittorio Chiesa, direttore di Energy & Strategy e presidente della Graduate School of Management. Il 2026 segna un cambio di rotta rispetto al recente passato: “dopo il picco del 2022, la discesa del 2023 e un rallentamento nel 2024 e 2025, la crescita è ripresa a causa delle tensioni sulle materie prime”. E l’Italia ne ha pagato il conto più di altri “essendo tra i Paesi più esposti alla generazione da gas naturale, ne ha risentito direttamente.”
Il peggioramento si è concentrato nella seconda metà dell’anno. Se, infatti, il PUN medio del primo periodo è stato di 127 €/MWh, da luglio a ottobre ha sfiorato i 200. Il 9 novembre è stato toccato il massimo giornaliero dell’anno, circa 314 €/MWh, con un picco orario di 421 €/MWh tra le 16 e le 17.
Sul futuro le indicazioni non sono troppo rassicuranti. I futures con consegna a dicembre, rilevati il 10 novembre, si sono scambiati attorno ai 249 €/MWh e, avverte Chiesa, “non si prevede un rientro a breve termine.”
Mercato del giorno prima: Italia vs Europa
Sul mercato del giorno prima, sottolinea il Report, “l’Italia figura tra i Paesi con i prezzi dell’elettricità più alti sul mercato del giorno prima (MGP)”. Una situazione analoga si riscontra solo in Irlanda, con valori medi attorno ai 150 €/MWh. Finlandia e Svezia, poco esposte al gas, si fermano invece a circa 60 €/MWh, mentre Spagna, Francia e Portogallo oscillano tra 80 e 90 €/MWh grazie al diverso mix di generazione che lascia meno spazio all’energia fossile.
A determinare questi differenziali sono ovviemente tre fattori: il mix di generazione locale, il costo del gas naturale e l’impatto delle importazioni di elettricità. Il Report aggiunge che il gas italiano costa più di quello europeo per lo scarto che il Paese paga rispetto al TTF, e che la dipendenza dall’estero pesa soprattutto al Nord, tra le principali basi manifatturiere dell’Ue.
Ovviamente a livello nazionale qualcosa è già stato fatto per cercare di ammortizzare l’escalation dei prezzi. Parliamo del “Decreto Bollette Bis” approvato dal Consiglio dei ministri questo autunno, che integra il provvedimento di febbraio 2026. Quest’ultimo, ha ricordato, “prevedeva la copertura di alcune componenti della tariffa di trasporto del gas”. Il nuovo decreto riconosce invece il rimborso della differenza positiva tra il prezzo registrato al TTF e la soglia di 58,9 €/MWh, calcolata con il contributo di ARERA. L’importo effettivo sarà fissato dall’Autorità “per evitare distorsioni di mercato ed evitare anomalie negli scambi transfrontalieri”. L’obiettivo complessivo è ridurre “il PUN nelle ore in cui il gas agisce da fonte marginale”.
Gli autori del report hanno anche stimato l’effetto sui consumatori domestici finali. Per la precisione su una famiglia media (contratto con prezzo indicizzato al PUN e consumo annuo di 2.700 kWh). Il risultato: “a fronte di un rincaro stimato in circa 100 euro all’anno per via dei rialzi del PUN nel 2026, il decreto garantisce un risparmio netto in bolletta compreso tra 25 e 30 euro”.
Servizi di rete e flessibilità
Il Report analizza da vicino anche agli altri mercati elettrici evidenziando come quello del bilanciamento e del ridispacciamento si sia molto ridimensionato: dai circa 35 TWh annui del 2016-2021 si è scesi a circa 12 TWh/anno dal 2022, con una stima di 8 TWh per il 2026. Come spiega Chiesa “una delle cause principali è il meccanismo incentivante introdotto da ARERA per Terna, che premia l’efficienza nel bilanciamento tra domanda e offerta, portando a una riduzione dei volumi scambiati su tale mercato.”
I prezzi medi sono tornati leggermente a salire, con le attivazioni a salire nettamente più costose di quelle a scendere, “prediligendo risorse caratterizzate da elevata flessibilità e rapidità d’intervento, come gli accumuli elettrochimici”.
Sui mercati locali della flessibilità proseguono i progetti pilota di RomaFlex (Areti), EDGE e MindFlex (Unareti). I volumi crescono, sostenuti da MindFlex in Lombardia, il cui ambito operativo è stato esteso dalle aree di Milano e Rozzano ai territori di Cremona e Brescia. Nelle aste dei progetti pilota si è raggiunto un picco di assegnazione di circa 450 MW.
Capacity Market, il testimone passa agli accumuli
Nel Capacity Market gestito da Terna sono stati mobilitati stabilmente circa 40 GW tra il 2022 e il 2027, per l’85% provenienti da impianti esistenti. Ma è nella nuova capacità che si vede la svolta: “Sebbene la quota di nuova capacità sia quantitativamente ridotta, nel quinquennio si osserva un chiaro cambio di passo: se nel 2022 la nuova capacità derivava dal termico, per il 2027 essa sarà quasi integralmente coperta dagli impianti di accumulo.”
Ed è proprio negli accumuli, insieme alla crescita sostenuta delle Comunità energetiche, il report individua i segnali concreti di un cambiamento positivo.
Più in generale la capacità di accumulo elettrochimico installata in Italia è passata da 0,7 GWh nel 2021 a 19,7 GWh a luglio 2026,. Un aumento di quasi 30 volte in appena cinque anni.
Anche il dato sull’autoconsumo virtuale appare interessante. A fine settembre 2026 si contavano 6.917 CACER (Configurazioni di Autoconsumo per la Condivisione dell’Energia Rinnovabile) attive o con richiesta di accesso alla tariffa incentivante per circa 562 MW di potenza coinvolta