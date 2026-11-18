Dal Forum internazionale "Il Metodo Mattei 2026", Tromilin (Access to Energy Strategy Director di Schneider Electric): “Ad oggi abbiamo già garantito l'accesso all'energia a oltre 69 milioni di persone attraverso i nostri prodotti e servizi, con l'obiettivo di raggiungerne 100 milioni entro il 2030”. L’intervista di Rinnovabili
A margine della prima giornata del Forum internazionale “Il Metodo Mattei 2026“, promosso dalla Fondazione SED a Roma per discutere di opportunità industriali, energetiche e sociali tra Italia e Africa, Rinnovabili ha intervistato Stéphane Tromilin, Access to Energy Strategy Director di Schneider Electric. Un momento per fare il punto sugli obiettivi sociali e di sostenibilità dell’azienda, sul ruolo centrale dell’elettrificazione nei consumi finali, ma anche per raccontare quello che l’azienda sta facendo nel continente e per sostenere l’accesso universale all’energia.
Un impegno che vede Schneider Electric protagonista da oltre 15 anni con un programma dedicato. L’obiettivo – come ricordato da Tromilin sul palco del forum – è da sempre quello di sfruttare il know-how industriale del gruppo per promuovere l’accesso all’elettricità, sviluppando prodotti specifici per chi ne ha più bisogno. Ma anche fornendo supporto tecnico per la progettazione e, soprattutto, per la formazione e lo sviluppo delle competenze a favore della comunità locale, al fine di garantire la qualità degli impianti.
Tre segmenti coperti: “Primo quello dei servizi comunitari, in particolare centri sanitari e scuole, per portare benefici sociali alle comunità remote”, ha sottolineato Tromilin. “Ci rivolgiamo anche agli usi produttivi dell’energia per stimolare lo sviluppo economico, perché ottenere l’accesso è solo il primo passo: deve anche tradursi in un miglioramento delle condizioni di vita. Infine, contribuiamo a soddisfare i bisogni primari delle famiglie che non sono ancora allacciate alla rete elettrica”.
Un esempio concreto? Il programma attualmente in corso nella Repubblica Democratica del Congo in collaborazione con un EPC del posto. Dopo aver formato 70 installatori locali per garantire la corretta realizzazione degli impianti, Schneider Electric sta fornendo energia solare a 430 centri sanitari del Paese. “Grazie a questa iniziativa, 2 milioni di persone avranno accesso a strutture dotate di illuminazione e frigoriferi, permettendo la corretta conservazione dei vaccini e consentendo alle donne di partorire in condizioni adeguate, anche durante le ore notturne”.
Rinnovabili ha raggiunto Tromilin per approfondire ulteriormente questi temi.
Dottor Tromilin, quali sono i principali impegni per la sostenibilità globale dell’energia elettrica e quali obiettivi a breve termine avete impostato?
Come anticipato durante la conferenza, l’obiettivo è sostenere l’accesso delle persone all’energia rinnovabile. Ci siamo posti l’obiettivo di supportare 100 milioni di persone entro il 2030, e siamo già arrivati a quota 69 milioni. Questo è uno di quelli che riguarda gli aspetti sociali ma in realtà, all’interno della nostra nuova roadmap Impact 2030, abbiamo indicato complessivamente 19 obiettivi di sostenibilità. Tra questi rientrano la riduzione delle emissioni di CO2 legate all’uso delle nostre apparecchiature da parte dei clienti, oltre alle riduzioni delle nostre emissioni interne. Abbiamo anche obiettivi sull’imballaggio e sull’uso di materiali riciclati nei nostri prodotti. Tutte e 19 queste ambizioni sono pubbliche, dal momento che comunichiamo ogni anno ai nostri investitori i progressi fatti.
La sostenibilità è integrata in tutto ciò che facciamo e questi obiettivi rappresentano un impegno concreto da parte di Schneider Electric, facilmente verificabile.
Dal vostro punto di vista, che ruolo ha l’elettrificazione nel percorso di transizione energetica?
Un ruolo fondamentale, ovviamente. Come sa, uno degli obiettivi della COP31 – il principale appuntamento internazionale dedicato ai negoziati sul clima – in corso ad Antalya (Turchia) è spingere affinché il 35% del consumo finale di energia provenga dall’elettricità entro il 2035, contro l’attuale 20%. L’elettrificazione rappresenta la soluzione migliore per ridurre le emissioni di CO₂ legate all’uso dell’energia – a patto, naturalmente, di aumentare la quota di fonti rinnovabili nel mix energetico – e resta un passaggio obbligato. È un processo che stiamo già vedendo in Europa, con la forte diffusione della mobilità elettrica e nei processi industriali, dove il carbone e persino il gas vengono progressivamente sostituiti dall’energia elettrica.
Rimanendo in tema di consumi energetici, l’esplosione dell’intelligenza artificiale sta richiedendo una quantità enorme di energia per i data center: come possiamo conciliare la crescita dell’IA con la sostenibilità ambientale?
Per prima cosa occorre ridurre l’impatto dei data center stessi: in Schneider Electric ci concentriamo molto sull’efficienza dell’energia utilizzata dai data center, poiché il consumo energetico varia notevolmente a seconda delle tecnologie impiegate.
In secondo luogo, l’IA stessa consente grandi miglioramenti in termini di efficienza, che si traducono in una riduzione dei consumi energetici e delle emissioni di CO2. L’Intelligenza artificiale rappresenta uno strumento estremamente potente per abbattere l’impronta di carbonio, ma dobbiamo rimanere consapevoli dell’uso che ne facciamo. Per questo offriamo servizi di consulenza pensati per guidare i clienti verso un uso consapevole e razionale dell’IA, per impiegarla solo quando è davvero necessaria e in grado di generare un impatto positivo.