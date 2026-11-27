ANCI e GSE firmano un nuovo protocollo triennale per accompagnare Comuni e Città metropolitane nella transizione energetica, puntando su riqualificazione degli edifici pubblici, comunità energetiche rinnovabili, mobilità sostenibile e formazione degli enti locali.
L’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI) e il Gestore dei Servizi Energetici (GSE) hanno sottoscritto un nuovo protocollo d’intesa triennale per sostenere Comuni e Città metropolitane nella transizione energetica.
Firmato il 27 novembre a Verona, in occasione della 43ª Assemblea annuale ANCI, da Marco Fioravanti, presidente del Consiglio nazionale dell’ANCI, e Vinicio Mosè Vigilante, amministratore delegato del GSE, rinnova una collaborazione avviata nel 2018. Tra le priorità ci sono la riqualificazione energetica degli edifici pubblici, anche attraverso il Conto Termico, la promozione dell’autoconsumo e delle comunità energetiche rinnovabili (CER), con particolare attenzione alle iniziative a guida pubblica.
Il protocollo comprende anche la diffusione delle infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici, la sperimentazione di progetti di economia circolare e il ricorso alle piattaforme digitali del GSE, tra cui lo Sportello Unico per le Energie Rinnovabili, per semplificare e digitalizzare i procedimenti autorizzativi.
La collaborazione prevede inoltre attività di formazione specialistica per il personale degli enti locali e dell’ANCI, oltre all’istituzione di un tavolo operativo permanente per confrontarsi sulle modalità di accesso agli incentivi e sulle esigenze amministrative dei Comuni.
«I Comuni hanno un ruolo decisivo nel tradurre gli obiettivi nazionali della transizione energetica in interventi che migliorano i servizi e la vita dei cittadini», dichiara Vigilante in una nota, sottolineando l’impegno del GSE a mettere a disposizione delle amministrazioni competenze tecniche, formazione e strumenti digitali.
Fioravanti evidenzia inoltre la necessità di rafforzare le capacità tecniche e manageriali degli enti locali e di orientare maggiormente strumenti e risorse al raggiungimento degli obiettivi di efficientamento e produzione da fonti rinnovabili.