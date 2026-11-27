MG Motor, marchio di origine britannica oggi parte del gruppo SAIC, propone in Italia una gamma che affianca motorizzazioni ibride e modelli a batteria, con più tagli di batteria per rispondere a esigenze di utilizzo diverse.
Per chi valuta il passaggio a un’auto 100% elettrica le domande sono quasi sempre due: quanta strada si può fare con una ricarica e quanto tempo serve per tornare a batteria carica. MG Motor, marchio di origine britannica oggi parte del gruppo SAIC, propone in Italia una gamma che affianca motorizzazioni ibride e modelli a batteria, con più tagli di batteria per rispondere a esigenze di utilizzo diverse. Ecco come si presentano, a novembre 2026, i principali modelli elettrici a listino, con i valori di autonomia dichiarati nel ciclo WLTP combinato.
Come leggere l’autonomia WLTP
La procedura WLTP è il test di laboratorio con cui in Europa vengono omologati consumi e autonomia. Il suo pregio è consentire confronti omogenei tra modelli diversi; il suo limite è che non può riprodurre tutte le condizioni reali. Nell’uso quotidiano l’autonomia si riduce con le basse temperature, con le velocità autostradali, con l’uso intenso della climatizzazione e con il carico a bordo. Nel traffico urbano, invece, i frequenti rallentamenti permettono di recuperare energia attraverso la frenata rigenerativa. Per questo i dati che seguono vanno considerati come un riferimento comparativo, non come una percorrenza garantita.
MG4 EV Urban: la porta d’ingresso
La MG4 EV Urban è una compatta a trazione anteriore lunga circa 4,40 metri, con un bagagliaio dichiarato fino a 577 litri. Utilizza batterie al litio-ferro-fosfato (LFP) in due tagli: con la 42,8 kWh l’autonomia dichiarata arriva a 325 km WLTP, con la 53,9 kWh sale fino a 416 km, valore che scende a 405 km nell’allestimento con cerchi da 17 pollici. Per la ricarica rapida in corrente continua MG indica circa 28 minuti per passare dal 10 all’80%. Il consumo combinato WLTP riportato nei listini è di circa 15,3-15,5 kWh/100 km, un dato utile per stimare la spesa di ricarica.
MG4 EV: due batterie e una versione sportiva
La MG4 EV, rinnovata nel 2026, mantiene la trazione posteriore e la piattaforma nativa elettrica. Secondo i listini aggiornati, la versione Premium con batteria LFP da 64 kWh dichiara 452 km WLTP, mentre quella con batteria NMC da 77 kWh arriva a 545 km, l’autonomia più alta all’interno della famiglia MG4, con consumi WLTP indicati rispettivamente in 17,6 e 16,1 kWh/100 km. Completa l’offerta la XPower a trazione integrale da 435 CV, con 405 km dichiarati.
Sul fronte della ricarica, la 64 kWh accetta in corrente continua una potenza di picco fino a 154 kW, con un passaggio dal 10 all’80% dichiarato in circa 25 minuti; in corrente alternata il caricatore di bordo arriva fino a 11 kW, a seconda della configurazione.
MGS5 EV: il SUV compatto
Lungo 4,48 metri, il MGS5 EV è il SUV compatto elettrico della gamma. La versione con batteria da 49 kWh e motore da 170 CV dichiara fino a 340 km WLTP e accetta in corrente continua fino a 120 kW, con un 10-80% indicato in 24 minuti. La versione da 64 kWh porta l’autonomia dichiarata fino a 480 km WLTP, con potenza di ricarica in corrente continua fino a 139 kW e circa 28 minuti per il 10-80%. Il consumo combinato WLTP indicato dalla Casa è compreso tra 15,5 e 16,6 kWh/100 km a seconda della versione.
Accanto a questi modelli, la gamma a batteria comprende la Cyberster, roadster elettrica a due posti che rappresenta la proposta sportiva del marchio.
Ricarica: a casa, in città, in viaggio
Tutti i modelli adottano la presa Tipo 2 per la corrente alternata e la CCS2 per la corrente continua, gli standard diffusi sulla rete europea. Per chi dispone di un box, una wallbox domestica resta la soluzione più pratica: con una potenza di 11 kW trifase, una ricarica completa richiede indicativamente da quattro a otto ore, a seconda della capacità della batteria, ed è compatibile con la sosta notturna.
Le colonnine rapide servono soprattutto nei viaggi. Va ricordato che la potenza di picco dichiarata viene raggiunta solo in una parte della sessione, in genere quando la batteria è poco carica e alla giusta temperatura: oltre l’80% la potenza si riduce sensibilmente ed è per questo che i costruttori indicano i tempi sul tratto 10-80%. Pianificare le soste in base a questa curva aiuta a contenere i tempi complessivi.
Elettrico o ibrido: come orientarsi
Non tutti gli automobilisti sono pronti per l’elettrico, e MG mantiene in gamma anche modelli full hybrid e plug-in, come MG3 Hybrid+, ZS Hybrid+, HS Hybrid+ e HS Plug-in. La scelta dipende da percorrenze, accesso alla ricarica e tipo di tragitti abituali. Chi vuole confrontare versioni, batterie e allestimenti può consultare la gamma MG Motor tra hybrid ed elettrico, dove è possibile configurare i diversi modelli e verificarne la disponibilità.
In ogni caso, prima dell’acquisto conviene confrontare i dati WLTP della versione specifica con le proprie percorrenze reali, tenendo un margine per l’inverno e per i tratti autostradali.