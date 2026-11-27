Audi Circular Solutions GmbH garantirà il recupero alle materie prime ad alto valore, contribuendo a rendere più resiliente la supply chain Audi e ridurre la dipendenza dai mercati esteri
Audi e l’economia circolare: nuovo modello di business
Non solo un dovere, ma anche un nuovo modello di business. L’Europa ha introdotto una riforma molto importante sulla gestione delle auto a fine vita: i costruttori diventano corresponsabili, anche economicamente, di ciò che succede alle automobili quando terminano il loro ciclo di vita. Non dovranno più limitarsi a progettare e vendere un veicolo: dovranno contribuire a garantirne il recupero, il riutilizzo dei componenti e il corretto trattamento dei materiali.
Audi Circular Solutions: la nuova società per le auto a fine vita
Ed ecco, che i grandi brand si organizzano. E’ il caso di Audi che ha costituito un ramo d’azienda specializzato in questo lavoro. La controllata Audi Circular Solutions GmbH, infatti, si occupa della fase finale dei veicoli: l’acquisto di auto e componenti usati, lo smantellamento delle vetture, la vendita di ricambi giunti a seconda vita e l’accesso alle materie prime riciclate destinate alla supply chain Audi. Insomma, l’economia circolare da obbligo normativo diventa una seconda possibilità di business, ma sostenibile.
Ricambi usati e materie prime riciclate
Il marchio premium del Gruppo Volkswagen, con l’entrata in vigore del nuovo Regolamento UE 2026/1738, approvato nel luglio 2026, rafforza le proprie competenze nel campo dell’economia circolare e punterà a fare economia di scala con il riutilizzo dei componenti delle vetture, insieme al recupero delle materie prime ad alto valore.
Due le fasi:
- Un canale di vendita centralizzato per ricambi originali usati
- Acquisto e smantellamento delle vetture giunte a fine vita
“Abbiniamo i punti di forza del Brand alle competenze di partner specializzati che operano a livello locale in tutta Europa. Questo ci consente di agire rapidamente per attuare i principi dell’economia circolare e, passo dopo passo, realizzare un modello di business scalabile e redditizio” afferma Michael Gick, uno dei due CEO di Audi Circular Solutions GmbH.
Quattro aree di business
Ma quali sono le aree in cui Audi intende concentrare le sue energie? Sicuramente, la plastica riciclata rappresenta una delle principali aree d’interesse. Poi, ci sarà l’area deputata all’acquisto di veicoli e ricambi usati che però possono essere reimmessi sul mercato dopo essere stati ricondizionati. Poi deve essere aperto un canale di vendita centralizzato per i ricambi di seconda mano, infine un flusso continuo di materie prime idonee che possono essere reimmesse nella supply chain.
Insomma in questo modo, l’economia circolare diventa un’area di crescita strategica per il Brand, in parallelo alla decarbonizzazione e al perseguimento della massima efficienza. Il piano dell’intero gruppo VW si chiama Reduce&Grow, e riassume in due parole il concetto che abbiamo illustrato. Ad esempio la linea presso lo stabilimento di Zwickau, mette a fattore comune le competenze per lo smantellamento dei veicoli, mentre il programma MaterialLoop ha già dimostrato come il riciclo possa essere gradualmente integrato nella produzione di serie.