Lanciare un milione di data center significherebbe cambiare drasticamente l’ambiente spaziale.
Data center orbitali, il greenwashing di SpaceX
Il 25 novembre la Federal Communications Commission (FCC) ha concesso l’autorizzazione a SpaceX per i futuri lanci di un milione di data center orbitali. Il via libera è arrivato dopo aver respinto le obiezioni per quanto riguarda le interferenze nelle comunicazioni e i possibili impatti sulla sicurezza in orbita terrestre e sull’ambiente di una costellazione di tali dimensioni.
Elon Musk promuove da tempo l’utilizzo di data center basati nello spazio come alternativa necessaria a quelli terrestri, ormai invisi alla maggioranza degli elettori statunitensi a causa dei costi energetici e di consumo di risorse, soprattutto idriche per il raffreddamento, che ricadono sulle comunità residenti nelle vicinanze dei centri di elaborazione dati. Non è un caso che abbia scritto su X “Ora i data center spaziali sembrano molto attraenti” (Data centers in space looking pretty appealing right now) all’indomani della pesante sconfitta dei repubblicani alle midterm.
Ogni singolo data center di Starmind è denominato AI1 e avrebbe un peso complessivo di 4 tonnellate, con un’apertura dei pannelli solari di circa 75 metri e una potenza massima per il calcolo di 250 kilowatt. Uno dei criteri dell’autorizzazione della FCC è che gli AI1, che saranno posizionati in orbite basse sotto i 600 chilometri, debbano poi rientrare nell’atmosfera al termine della vita operativa. SpaceX ha chiesto di poter spostare quelli che opereranno a quote superiori in orbite attorno al Sole, ma la FCC ha preso tempo per decidere. Un altro vincolo dell’autorizzazione è l’obbligo di iniziare l’operatività del primo data center non oltre il 25 novembre 2033, con metà funzionanti entro il 2038 e il completamento della costellazione nel 2040.
Musk e i sostenitori dei data center orbitali dichiarano che questi risolverebbero il problema politico, energetico e ambientale degli omologhi terrestri. Lo spazio, infatti, sarebbe un “raffreddatore naturale” e i pannelli solari garantirebbero la fornitura di energia pulita.
La questione è molto più complessa
In realtà, la questione del raffreddamento dei sistemi è molto più complessa. In orbita non esistono conduzione e convenzione, esiste solo l’irraggiamento. I data center genererebbero molto calore per funzionare. Inoltre, nella parte dell’orbita in cui sarebbero esposti al Sole, sarebbero irradiati anche da esso, peggiorando la situazione del calore.
Non è un caso che molti veicoli spaziali, con equipaggio o senza, siano costretti a eseguire una manovra di rotazione su un asse, chiamata “barbecue”, per non esporre sempre la stessa superficie al Sole quando volano fuori dall’orbita terrestre. Oppure, devono essere dotati di radiatori, spesso di grandi dimensioni e peso, quando operano in orbita terrestre.
Li aveva lo Space Shuttle, li ha la Stazione spaziale internazionale, li hanno anche i satelliti. Gli AI1 dovrebbero quindi esserne anch’essi dotati, solo per dissipare il calore generato dai 250 kW. Inoltre, i processori subirebbero un degrado molto più rapido che sulla Terra, a causa dell’esposizione a radiazioni cosmiche. I data center richiederebbero perciò delle schermature (che appesantirebbero ancora di più la struttura, aumentandone i costi di lancio), oppure di manutenzione in orbita (tecnologia ancora poco sviluppata) o di sostituzioni rapide con esemplari nuovi.
L’autorizzazione della FCC non copre gli impatti ambientali e di sicurezza in orbita, ma solo quelli sullo spettro delle frequenze. Lanciare un milione di data center significherebbe cambiare drasticamente l’ambiente spaziale, dove oggi operano circa 200.000 satelliti, numero già impressionante e in crescita.
I rischi d’impatto con detriti o tra satelliti salirebbero sensibilmente, così come la probabilità che avvenga un evento di sindrome di Kessler, ossia una reazione a catena di impatti che coinvolgerebbe tutti i satelliti almeno nell’orbita bassa. Il de-orbiting, ossia la manovra che fa rientrare nell’atmosfera i satelliti non più operativi serve a mitigare questo scenario, ma al costo del rilascio di materiali inquinanti nell’atmosfera. Se fatto in maniera continuativa e con piattaforme di grandi dimensioni, come nel caso di Starmind, le conseguenze non sarebbero trascurabili.
Un ultimo punto da considerare è il lancio. Il piano di Musk si basa sulla scommessa che il nuovo lanciatore pesante Starship di SpaceX abbia successo e voli con una continuità mai vista prima. Solo per Starmind si calcola la necessità di migliaia di lanci. Ammesso che questo diventi realtà, i motori del razzo sono alimentati da ossigeno liquido e metano, una combinazione meno nociva di altre, ma che comunque rilascia agenti inquinanti negli strati alti dell’atmosfera, come gli ossidi di azoto.