Un percorso industriale sviluppato in sei anni amplia le competenze per la climatizzazione commerciale e industriale.
Baxi ripercorre le tappe della collaborazione con il gruppo friulano
A poco più di cento giorni dall’annuncio del completamento dell’acquisizione del 100% di G.I. Holding, avvenuto il 21 luglio scorso, Baxi ripercorre le tappe della collaborazione con il gruppo friulano e il significato industriale dell’operazione per il mercato HVAC commerciale e industriale.
Il rapporto tra le due realtà precede l’ingresso nel capitale: la collaborazione è iniziata nel 2020 con la fornitura di una gamma di pompe di calore di media-alta potenza. Nel settembre 2023 Baxi, in accordo con BDR Thermea, ha acquisito una partecipazione del 25% in G.I. Holding. Il passaggio al controllo totale, annunciato nel luglio 2026, completa questo percorso e si inserisce nella Strategy 2030: Focus. Transform. Perform. del Gruppo BDR Thermea.
Dalla partnership tecnica a un’offerta più articolata
Baxi dispone già di una gamma di pompe di calore e refrigeratori di liquido per applicazioni commerciali fino a 400 kW. A questa offerta si affiancano le competenze di G.I. Holding nella climatizzazione, nel raffreddamento dei processi industriali, nel trattamento dell’aria e nel condizionamento di precisione. Già al momento della partnership del 2023, Baxi sottolineava inoltre la specializzazione del gruppo friulano nell’impiego di refrigeranti naturali e a basso impatto ambientale.
Marchi distinti e applicazioni specialistiche
CLINT opera nell’ambito delle pompe di calore e dei chiller; KTK KLIMATECHNIK nel raffreddamento di processo; NOVAIR nelle soluzioni per la qualità dell’aria; MONTAIR nel raffreddamento per data center.
Come dichiarato al completamento dell’acquisizione, i quattro marchi manterranno la propria identità. G.I. Holding opera fattivamente in svariati settori applicativi, tra cui ospedali, laboratori, industria, strutture ricettive e sale server.
L’obiettivo dichiarato è passare da un approccio concentrato sui singoli prodotti a soluzioni HVAC integrate, mettendo in relazione competenze ingegneristiche, capacità di integrazione dei sistemi, formazione e servizi post-vendita. “I primi cento giorni sono un’occasione per guardare al percorso costruito insieme: dalla collaborazione tecnica avviata nel 2020 alla piena acquisizione di G.I. Holding. Il valore di questa operazione sta nella complementarità delle competenze e nella possibilità di sviluppare un’offerta sempre più articolata per le esigenze della climatizzazione commerciale e industriale, nel rispetto dell’identità dei singoli marchi”, commenta Alberto Favero, Managing Director di BDR Thermea Italy e G.I. Holding.
Una base industriale italiana rafforzata
Gli stabilimenti di G.I. Holding a Latisana, Ronchis e Rivignano, in Friuli-Venezia Giulia, si affiancano alla presenza produttiva di Baxi a Bassano del Grappa, in Veneto. Si consolida così la piattaforma industriale italiana all’interno della rete europea di BDR Thermea, composta da 14 siti produttivi. La continuità industriale e lo sviluppo delle capacità di ingegneria, innovazione e servizio sono tra le direttrici dichiarate dell’operazione.
I primi cento giorni: attività e risultati
La prima fase di integrazione tra le due realtà si evince dalle parole di Alberto Favero che dichiara: “Abbiamo avviato un percorso approfondito di conoscenza reciproca con tutti i team e relativa analisi dei processi e sistemi. La squadra è compatta e pronta ad affrontare questa trasformazione con curiosità e spirito costruttivo: abbiamo iniziato a condividere competenze ed esperienze che ci consentiranno di affrontare al meglio le sfide del mercato”.
La prospettiva al 2030
In seguito al completamento dell’acquisizione Alberto Favero ha assunto anche la guida di G.I. Holding, mantenendo il ruolo di Managing Director di BDR Thermea Italy. Il progetto si colloca nella strategia di Gruppo che punta a rafforzare i segmenti residenziale e commerciale, le soluzioni connesse per riscaldamento e raffrescamento e i servizi post-vendita.