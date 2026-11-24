CIAV 2026 – Seconda Conferenza Italiana sull'Agrivoltaico - riunisce aziende agricole, sviluppatori, progettisti, ricercatori, imprese e istituzioni per confrontarsi sulle esperienze sul campo e sulle condizioni necessarie per uno sviluppo duraturo dell’agrivoltaico
L’agrivoltaico italiano sta entrando in una nuova fase: i primi progetti sono in esercizio, altri sono in costruzione e gli interventi finanziati dal PNRR stanno diventando realtà. È il momento di affiancare agli obiettivi quantitativi una riflessione sulla qualità dei progetti che stiamo realizzando.
CIAV 2026 – Seconda Conferenza Italiana sull’Agrivoltaico – riunisce aziende agricole, sviluppatori, progettisti, ricercatori, imprese e istituzioni per confrontarsi sulle esperienze sul campo e sulle condizioni necessarie per uno sviluppo duraturo dell’agrivoltaico.
I Progetti parlano
CIAV 2026 si aprirà con quattro esperienze concrete, per confrontare approcci, scelte progettuali e prime evidenze dal campo: dagli impianti di grande scala alle iniziative a valenza sociale, fino agli investimenti promossi dalle aziende agricole.
Quali difficoltà sono emerse? Quali soluzioni sono state adottate? Quali risultati possiamo già valutare e quali richiedono ancora tempo e monitoraggio?
Le esperienze presentate saranno al centro di un confronto con le associazioni di settore e i rappresentanti delle istituzioni, per discutere risultati, criticità e lezioni apprese.
Associazioni aderenti: Agrivoltaica, AIAS – Associazione Italiana Agrivoltaico Sostenibile, Associazione Italiana di Architettura del Paesaggio, Confagricoltura, Italia Solare e Legambiente.
Coinvolgimento istituzionale previsto: GSE, MASE e Regione Toscana.
CIAV Industry Area
Uno spazio dedicato all’incontro con le aziende, alla scoperta di tecnologie e soluzioni e all’approfondimento dei progetti presentati, con opportunità di confronto diretto tra operatori.
Progettare bene – Tre Temi Chiave
1. L’agricoltura al centro
Risultati agricoli, gestione delle colture, resilienza climatica e collaborazione tra agricoltore e sviluppatore. Al centro del confronto, la continuità dell’attività agricola nel lungo periodo e il contributo del monitoraggio digitale e dell’intelligenza artificiale.
2. Agricoltura, suolo e paesaggio
Gestione e mantenimento attivo dei paesaggi rurali, qualità biologica del suolo e biodiversità. Un confronto anche sui percorsi autorizzativi, sul rapporto con il territorio e sull’accettabilità locale dei progetti.
3. Quando un buon progetto è anche un buon investimento
Costi aggiuntivi dell’agrivoltaico, bancabilità, accordi con proprietari e conduttori, distribuzione del valore e gestione del rischio: le condizioni per garantire la sostenibilità economica dei progetti nel lungo periodo.
Il confronto partirà dalle esperienze sul campo e coinvolgerà esperti del mondo istituzionale, accademico, professionale e associativo.
Partecipanti già confermati
David Barontini, Assessore all’Ambiente della Regione Toscana.
Fabrizio Cembalo Sembiase, Progetto Verde.
Annalisa Corrado, membro del Parlamento europeo.
Andrea D’Amico, AIAS.
Enrico Forcucci, Starlight Energy.
Angelo Gentili, Legambiente.
Nicola Gherardi, membro della Giunta Nazionale Esecutiva di Confagricoltura.
Cristina Martorana, Legance.
Alessandro Migliorini, European Energy.
Gabriele Paolinelli, DIDA – Università degli Studi di Firenze.
Alfonso Pecoraro Scanio, Fondazione UniVerde, già Ministro dell’Ambiente e dell’Agricoltura.
Paolo Picchi, ETA Florence Renewable Energies.
Alessio Pinzone, Agrivoltaica.
Rolando Roberto, Italia Solare.
Fabio Roggiolani, Ecofuturo Festival.
La partecipazione alla Conferenza Italiana Agrivoltaico 2026 (CIAV) è gratuita, con iscrizione obbligatoria e fino a esaurimento dei posti disponibili.
Collaborare a CIAV 2026
CIAV 2026 è aperta alla collaborazione con aziende e organizzazioni che desiderano contribuire al confronto sulla qualità e sul futuro dell’agrivoltaico italiano.
Sono disponibili opportunità di partnership e sponsorizzazione, con modalità di coinvolgimento e visibilità da concordare in relazione al profilo e agli obiettivi di ciascuna realtà.
Le aziende interessate potranno inoltre presentare tecnologie, servizi e soluzioni nella CIAV Industry Area, attraverso desk espositivi e materiali informativi: uno spazio pensato per favorire il dialogo diretto con i partecipanti e sviluppare nuove relazioni professionali.
Per approfondire le possibilità di collaborazione, la segreteria è a disposizione: segreteria@conferenzagrivoltaico.it | +39 055 5002174