Il 3 e 4 dicembre 2026 la Terza Integrated Photovoltaic Conference riunirà architetti, aziende, urbanisti, sviluppatori immobiliari e amministrazioni locali. Tra gli interventi, il keynote di David Nelson, Head of Design di Foster + Partners.
Come integrare il fotovoltaico negli edifici e nelle infrastrutture, coniugando produzione energetica, qualità architettonica e funzionalità? È il tema al centro della terza edizione di Integrated Photovoltaic Conference (IPVC), organizzata da ETA Florence Renewable Energies il 3 e 4 dicembre 2026 alla Camera di Commercio di Firenze.
Attraverso progetti realizzati, tecnologie, materiali ed esperienze applicative, la conferenza offrirà strumenti di confronto a chi progetta, produce, costruisce e gestisce la trasformazione degli edifici e delle città. Facciate, coperture e vetrate fotovoltaiche saranno affrontate come elementi del progetto architettonico, approfondendone possibilità e sfide di applicazione.
La sessione “Progettare con il fotovoltaico – Il punto di vista degli architetti” si aprirà con un keynote di David Nelson, direttore della progettazione di Foster + Partners. Seguiranno i contributi di Jean Didier Steenackers di Sunsoak, Dieter Moor di Arconsol e dell’architetto svedese Rickard Nygren, insieme a una discussione con il pubblico sulle esperienze presentate e sul rapporto tra architettura e industria solare.
Le aziende del settore fotovoltaico e delle costruzioni porteranno al confronto soluzioni, materiali e competenze applicative. Le presentazioni approfondiranno il passaggio dal progetto alla realizzazione, favorendo il dialogo tra progettisti, produttori e professionisti delle costruzioni.
Una sessione dedicata a fotovoltaico e rigenerazione urbana si rivolgerà a urbanisti, sviluppatori immobiliari, progettisti e amministrazioni locali. Tra i contributi, quelli di Michelangelo Berti, sindaco di Cascina e membro del direttivo di ANCI Toscana con delega alle energie rinnovabili; Gianni Biagi, presidente di Urbanpromo; e Giovanni Fini, dirigente del Settore Tutela dell’Ambiente e del Territorio del Comune di Cesena.
La collaborazione con ASPESI – Unione Immobiliare, associazione nazionale delle società di promozione e sviluppo immobiliare, e la partecipazione della società di progettazione e ingegneria 3TI Progetti contribuiranno a collegare il confronto alle esigenze degli operatori immobiliari: fattibilità tecnica ed economica, valorizzazione degli edifici e integrazione del fotovoltaico nei processi di sviluppo e riqualificazione. Il dialogo tra amministrazioni, progettisti e imprese esplorerà come tradurre gli obiettivi energetici e la qualità architettonica in interventi concreti, con esperienze e spunti di interesse anche per il pubblico internazionale.
Il programma estenderà inoltre la discussione alle applicazioni nelle infrastrutture, nella mobilità e nell’agrivoltaico, mettendo in relazione contesti e competenze differenti.
Gli incontri tra partecipanti e l’aperitivo di networking al termine della prima giornata offriranno ulteriori occasioni per confrontarsi con relatori e aziende, condividere esperienze e avviare nuove collaborazioni.
È prevista interpretazione simultanea italiano–inglese. La partecipazione è gratuita per i rappresentanti di enti pubblici e amministrazioni locali, previa registrazione.
Programma e iscrizioni: www.ipv-conference.com